內銀盈利反彈大行唱好　專家卻指水位「尷尬」　呢隻內險股更值博

聯儲局減息落地，中美元首會面，周內大事不斷。相較於牽動大市升跌的熱門板塊，傳統收息板塊聲勢漸弱，不過伴隨第三季業績的漸次放榜，大摩、花旗等齊齊唱好內銀股在今年末季的盈利前景，帶掣股價再有復甦之態。



專家分析指出，內銀業績與表現料「冇咩驚喜，也都冇咩驚嚇」，固然可以中長線持有收息，但從股價股息的雙重前景上，對內險股更看高一線，尤其是平保（2318）最宜「追落後」。



四大內銀盈利轉錄增長 大摩、花旗唱好年底表現

視乎內銀股業績，有別於上半年盈利倒退的頹勢，四大內銀盈利轉錄增長。中行（3988）以5.1%的按年淨利增幅領跑，建行（0939）則漲4.2%，農行（1288）與工行（1398）則分別漲幅超過3%。

利潤增長固然可喜，但淨息差的壓力仍未解，計及首三季，儘管降幅有所收窄，但淨息差最高的建行也較上年同期，有16個基點的降幅，錄得1.36厘。淨息差最低的中行則錄得1.26厘。

從淨利息收入看來，四大內銀中則僅有中行一間呈增長，按年增加1.6%至1,109.8億元人幣。其餘三間中，工行及農行分別跌1.8%與1.4%，而建行就按年減少2.7%。

不過大行對於內銀的態度較樂觀，展望第四季，大摩認為股息即將發放，穩定利率﹑狹義貨幣供應及工業企業利潤反彈，以及新的結構性金融政策工具運用，可為信貸需求帶來支持。花旗則認為受地緣政治風險上升的影響，投資者會將資金從周期行業轉向防禦性行業，因此料內銀將跑贏大市。

中國銀行第三季淨利潤按年增5.1%，為四大內銀中漲幅最高。（專欄圖片）

熊麗萍：內銀位置「尷尬」 若部署先揀高股息

獨立股評人熊麗萍分析認為，由於內銀板塊的個股分別不算大，因此若想入手，建議最重要以股息率為參考，高息者勝選。以周五（31日）股價計，中行股息率最高約5.7厘，建行與工行相若，均約5.5厘。

四大內銀中，惟農行股息率較低，現約4.5厘。不過熊麗萍也解釋稱，農行屬股價有波幅可操作的股份，其實具有短期部署的空間。此外亦可關注各行的不良貸款率，不過料壞賬風險的最壞時刻已經過去，翻查今次財報，四大行的不良貸款比例均見好轉。

熊麗萍形容，各間內銀總體而言的表現均屬「冇咩驚喜，也都冇咩驚嚇」。內銀股早先受捧，已然創下歷史新高，隨後調整回吐，總體跌幅約逾一成，但目前收復的失地已約一半，因此現階段位置「尷尬」。其認為，再搏取股價的漲幅恐困難，短炒寧揀科技股。

熊麗萍認為，內銀再上漲的空間有限，若部署可先揀股息率最高的股份。（資料圖片）

內險值博率勝內銀 平保最宜「追落後」

內銀業績揭盅後，股價共大市隨波逐流，但同樣作為中資金融股的內險板塊，績後表現反而靚麗。早先多有內險股已預告盈喜，提前報捷，新華保險（1336）、中國財險（2328）、中人壽（2628）日前已預告，料首三季多賺五至六成，惹市場憧憬。

熊麗萍明言，時下內險股的值博率會高過內銀，但個股之間的表現參差。例如，中人壽（2628）已經炒上，但中國太平（0966）、平保（2318）等就尚未回到高位。

她續指，內險股在股價與股息方面，均有可部署的空間，但從「追落後」的思路看來，平保現在股價距高位仍有距離，潛力較大。一方面平保增長不俗，首三季新業務價值按年增長46%，淨利潤就增11.5%，業績放榜後，股價果然就應聲上揚。

另一邊廂，從具體業績細節看，市場此前對於平保的憂慮，主要就為內房投資以及資產管理業務拖累，但今次發現兩大顧慮都有所緩解，足見「交到貨」，料反彈幅度可超一成。業績發佈後，摩通、美銀證券、滙豐證券等大行，確乎也齊齊提升其目標價。

除卻平保，熊麗萍表示，新華保險的炒風亦濃，若將平保作為中長線的部署，則新華保險可作為內險股中短炒的好選擇。

熊麗萍明言，時下內險股的值博率會高過內銀，平保的潛力大。（資料圖片）

黃德几：短期獲利整理待更佳時機 留心大市「反高潮」

不過，證券商協會會董兼香港股票分析師協會理事黃德几就提醒，許多人憧憬港股年底見28000點及以上，帶掣傳統收息板塊也水漲船高，但他認為，短期內27300點已經是非常大的阻力位，若恒指再上新台階，需要見到資金的流入，港元的轉強，例如港匯再觸發強方兌換保證等，但暫時就還未見到突破的跡象。

而中美元首會面固然利好，但自始至終未有超出市場的預期，令人關心的Tiktok、芯片半導體限制等問題，仍未有披露進展，恐樂觀的預期已經充分反映，甚至將導致「反高潮」。不過其認為大市25000點的支持位仍穩，因此料近期市況波幅有限，不如等待更好的時機。

黃德几舉例指，內銀板塊的PB，較許久之前初上市時，存在大幅縮水，因此許多投資者才會認為抵買，但利率下行、通縮及內房的壓力尚未解決，估值修復的程度有限。因此其建議，短期平淡市況宜靜不宜動，待時機轉好，也更建議選擇盈利穩定，且受惠於「十五五」規劃的AI或平台股，包括阿里（9988）、騰訊（0700）、百度（9888）及攜程（9961）。