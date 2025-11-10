公開撐MAGA？　戈壁創投舵手解畫︰是令亞洲偉大!　優先投資香港

關稅大戰，科技角力，地緣局勢風起雲湧，瞬息萬變地牽動投資決策。作為美國出生、哈佛經濟系畢業的「ABC」，戈壁創投創始合夥人及董事長曹嘉泰，直言「是MAGA的堅定擁護者」，卻是因為相信美國如此操作，只會「Make Asia Great Again」（讓亞洲再次偉大）。



曹嘉泰掌舵的戈壁創投，曾成功投資虛擬銀行WeLab、物流企業GOGOX（2246）等知名獨角獸，對本港青眼有加。據其透露，戈壁目前在港投資佔總資管組合約三成。他指出，對比美國，香港是罕有增加大學科研經費的地區，正吸引諾貝爾獎級別的專家加入，因此定將在港投資，置於優先級。



見及諾貝爾獎級專家來港 合作港校最優先

戈壁成立於2002年，目前資產管理規模（AUM）已有16億美元。視乎戈壁目前的企業投資組合，曹嘉泰透露，大抵有四成投資於中國內地，三成投資於香港，另外三成投資海外，本港市場舉足輕重。他指出，過去亞洲的精英均流向美國，如今情勢已倒轉。

一方面，美國政府僅憑藉亞裔的容貌，就懷疑科學家是間諜，頂尖的科學家疲於應付無端瑣事；另一邊廂，美國大手削減大學科研經費，香港則鼎力支持科研創新，曹嘉泰估算指，已有逾百位科學家轉來香港，當中不乏諾貝爾獎級別的人才。

其明言，當下合作香港的高校，在公司發展戰略中佔據非常高的優先級（the big priority），例如近日其就與科大、港投聯手成立風投基金，希望可以加速尖端科研成果的轉化。

戈壁近日與科大、港投聯手成立風投基金，希望可以加速尖端科研成果的轉化。（資料圖片）

港勿盲目比較杭州、深圳 「中國需要4個矽谷」

論及本港發展創科，質疑聲始終不絕，亦有本地初創因融資難而備受困擾，受限於地理面積、市場規模等先天不足，競爭力恐不及內地及海外企業。曹嘉泰神秘地壓低聲音道，「我要告訴你一個秘密，這個秘密就是，在任何市場籌錢都很難！」

他直言，香港已然可算政府支持較大，便於融資的區域，尤其是2016年阿里巴巴（9988）都在港成立創業者基金，是馬雲、蔡崇信這樣的人都提出願景，認為香港應成為一個蓬勃發展的生態系統，其他基金更會參與其中，從本地獨角獸的數量看，近十年已增至近20間，便足以說明策略的正確。

而近年來，伴隨深圳、杭州等城市崛起，例如年初時「杭州六小龍」風頭無兩，外界多將香港與其他城市比較，渴望一較高下。曹嘉泰則直言，不要陷入這種比較的說法中，他舉例指，當前中國的人口，差不多是美國的4倍，因此「中國需要4個矽谷，才能容納所有人，所以香港也好，杭州也好，北京上海都好。」

曹嘉泰稱會堅定擁護「MAGA」，因為是令亞洲再次偉大。（廖雁雄攝）

堅定擁護「MAGA」︰令亞洲再次偉大

年內環球局勢風雲變幻，香港置身於東西方博弈的風口浪尖之上，於投資而言，唯恐「一著不慎，滿盤皆輸」。問及應對地緣風險的策略，曹嘉泰哈哈大笑著告訴記者，「我常說我是MAGA的堅定擁護者（a big believer in MAGA），我完全支持美國正在做的事情，你一定要記下來，因為這都是真的。」

他話鋒一轉，狡黠解釋稱，MAGA並非「Make America Great Again（讓美國再次偉大）」，而是「Make Asia Great Again（讓亞洲再次偉大）」。

曹嘉泰直言，美國憑一己之力，加速了亞洲區內的互聯互通，而戈壁正是專注於建立一個覆蓋亞洲區的網絡，在歐美其實均無投資，現有的16個站點均位於亞洲「所以你現在明白，為什麼我臉上掛著大大的笑容了嗎？」

曹嘉泰表示，「我不認為世界在去全球化，我覺得它正在重新全球化，發展新的貿易鏈接、新的關係，重新規劃路線」。（資料圖片）

以母痊癒為喻 全球化重新規劃路線

言及全球格局的變換，曹嘉泰最後講起母親的例子，直言其母親時年已經89歲，曾輕微中風，但最後竟神奇痊癒，原因便在於大腦有一種可塑性（plasticity），即當腦中出現栓塞，只要仍然健康，就可以重新活化（re-rouse），建立新的神經連接，繞過阻礙點，這與全球貿易的發展，其實不謀而合。

「我不認為世界在去全球化，我覺得它正在重新全球化，發展新的貿易鏈接、新的關係，重新規劃路線」，曹嘉泰解釋到。誠然，短期內仍會有影響，人們習慣於世界貿易必經歐美，「但我們習慣的舊世界，永遠也不會回來了」，這也意味著，對企業家而言絕佳的新機會，正應運而生。