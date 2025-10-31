港投邀資管公司　為CIES 2025資金組別提案　組別總額至少20億元

港投公布「新資本投資者入境計劃」（CIES）下「投資組合」2025資金組別的具體運作細則，並發出資產管理公司提案邀請。



「2025資金組別」總額將至少達20億港元。港投公司將按機制選定8至10家資產管理公司為「2025資金組別」進行投資。投資預計於2026年首季啟動。



「2025資金組別」總額至少20億 明年首季啟動

港投指，有意參與的資產管理公司須提出至少兩個能為香港經濟、競爭力及社會帶來創新進步的新應用或新主題，投資涵蓋公開及私募市場。就私募投資而言，預期包括早期和成長期的企業及團隊。基金須兩年內完成投資，鎖定期為自2026年1月1日起計的七年，並定期提交報告。

另外，符合條件的資產管理公司，可獲優先考慮，包括以香港為基地，並有清晰而具體的業務擴展方案；公司及投資團隊所有相關成員均持有第9類（提供資產管理）牌照；成立至少兩年；資產管理規模不少於2億港元等。

根據政府規定，新資本投資者入境計劃合資格申請人，須投資最少3,000萬元於獲許投資資產，當中包括投放300萬港元至「投資組合」。

四家機構獲任命為「2024資金組別」的資產管理公司

回顧「投資組合」首批配置資金（「2024資金組別」）的情況，這個組別的資金包括2024年12月31日或之前收到並獲有關方面在相關期間内批核的「新計劃」申請的資金，四家機構經遴選後獲任命為「2024資金組別」的資產管理公司，分別為Betatron Venture Group、英諾天使基金、概念資本及慧科科創投資有限公司。

截至2025年10月底，港投公司已投資超過150個項目。港投公司每1港元的投資，拉動了超過6港元的長期資金跟投。