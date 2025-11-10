執意回流遭潑冷水　哈佛「ABC」創風投屢押冷門地　籲破壁壘尋寶

「你不屬於這個國家，回中國去！」問及最終選擇回中國創業的契機，這位美國出生、畢業於哈佛經濟系的ABC（American-born Chinese）、戈壁創投創始合夥人及董事長曹嘉泰，憶述起兒時生活在美國藍領街區，遭本地孩子惡語相向的經歷，仍心有不忿。



其更為港人熟知的經歷，便是成功投資虛擬銀行WeLab、物流企業GOGOX（2246）等本土獨角獸。曹嘉泰表示，早先有美國人放話，中國不懂得創新，事實卻是中國的科技經濟發展超乎想象。他的投資秘訣，便是於旁人未睇好的領域尋寶，力求「打破壁壘」，例如早在十年前，其就搶先進軍東南亞市場，時下更押注巴基斯坦。



力撐中國人懂創新 2002年回國創業

戈壁創投成立於2002年，目前資產管理規模（AUM）已有16億美元。作為美國出生的華人﹙American-Born Chinese﹚，曹嘉泰對血統所屬，感情頗深。他憶述道，當知其打算回國創業時，母親向他哭訴，用盡一生努力才來到美國，曹嘉泰最後告訴母親，「我必須停止活在你的夢想裡。」1992從哈佛畢業後，他於1995年先回到香港。

2002年創立第一筆基金時，時值中國剛剛加入WTO，朝世界工廠角色進發，哈佛捐贈基金會的主席，對其反覆質疑，「我勸你，作為哈佛畢業生，不要做這件事，不要浪費你的人生（don’t throw your life away）。」談及舊事，他似仍有不忿，直言當時許多美國人認為中國人無法創新，「只擅長為沃爾瑪製造低價商品！」

他聽完非常震驚，因為其曾親身去過矽谷，那裡有一句說法，叫做矽谷是由「集成電路（integrated circuits，簡稱ICS）」組成的，其實就是印度人和中國人（Indians and Chinese），因此中國怎麼可能不懂得創新，只是缺乏機會。

戈壁的第一筆投資，便是投資內地一間名為DMG的地鐵媒體，曾是中國最大的地鐵廣告運營商，不過伴隨智能手機出現，熒幕不再需要高懸於地鐵車廂，而可以被裝進每個人的口袋，因此最終退出投資，曹嘉泰現在形容為既是成功，也是失敗，惟此後投資中國的步伐未有止歇。

十年前進軍東南亞 現押注巴基斯坦

與當年美國人看淡中國的前景相似，2010年左右，有內地成功的大人物，曾放話稱東南亞沒有優秀的企業家，認為那裡的人普遍懶惰，也缺乏技術。曹嘉泰再次反其道而行之，選擇於2015年前往吉隆坡，並在當地安家，至今已有十個年頭。

時至今日，其仍然踐行此道，揀中罕有人涉獵的巴基斯坦，已在當地投資了22間初創企業，包括電商平台PriceOye、信貸金融平台Abhi等。曹嘉泰本人日前亦同巴基斯坦總理Shehbaz Sharif會面，探討加強合作。

他解釋稱，巴基斯坦是全球人口第五多的國家，其與中國10至15年前的狀況，有非常多的相似之處，有眾多經驗可供套用。他比喻道，中國當年是「從桌上電腦，跳躍到手提電腦」，如今的巴基斯坦則是「由手提電腦，跳躍到智能手機」，跳躍式（leapfrogging）的發展正在發生，且其是「一帶一路」的重要站點，因而值得加碼押注。

曹嘉泰同巴基斯坦總理Shehbaz Sharif會面。（資料圖片）

敢出手投資女創業家、穆斯林 Air Wallex回報巨大

除卻地理區域的非同尋常，曹嘉泰直言，亦會關注不同的、甚至不為人看好的創業家群體，他直言反問記者，「如果讓你現在去投資，你敢投資女性創業家嗎？你敢投資穆斯林嗎？」之所以如此發問，正是因為其本人如此踐行。

事實上，曹嘉泰近期一例成功的投資案例，被其形容為剛剛獲得「巨大回報（a huge return）」的公司Air Wallex空中雲匯，當中一位聯合創始人就是女性。該公司聚焦於跨境支付問題，其年中融資時，估值已有62億美元。

此外，早在2016年其亦曾創立「TaqwaTech」項目，專注於全球穆斯林市場的創新科技公司，並投資了多間相關初創企業，包括Abhi、Bitsmedia等。

曹嘉泰比喻道，早期風投更像是在做古董鑒定，真正厲害的古董交易商，兩秒內就能分辨真偽，但他們說不出原因。（廖雁雄攝）

三大標準輔助尋寶 投資呼籲「打破壁壘」

而論及今年股市表現暢旺，二級市場熱鬧非凡，曹嘉泰就冷靜表示，這些只對後期的公司有影響，並不影響早期投資決策，其投資週期，平均長達7至8年，通常投入1美元，都會期待產生3美元的回報，但這也需要時間。

曹嘉泰強調，不要過分關注回報率，風投最重要的是「打破壁壘（break down barrier）」，例如有投資人會要求不投夫妻組合、亦或創始人年齡須低於多少歲，其就並不認可。他認為，賺錢是解決問題後自然而然發生的事。

他總結稱，揀選投資賽道或企業，並不像套用數學公式，但若簡單總結，仍可算有三大標準。首先，是該項目須可解決實際的痛點；其次，潛在的市場空間必須廣闊，例如即便是清華大學最棒的團隊現在研究傳真機，其也不會參與投資；最後創始團隊務必具備韌性。

曹嘉泰比喻道，早期風投更像是在做古董鑒定，真正厲害的古董交易商，兩秒內就能分辨真偽，但他們說不出原因，達成此種技能的唯一方法，就是親眼去看成千上萬的藝術品，正如其本人入行23年，見證過數千名創業者所摸索而來的經驗一樣。