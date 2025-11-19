本港GDP向好失業率卻高位徘徊　揭經濟復甦背後6大「異象」

本港第三季GDP增長3.8%，為近一年半最佳單季表現，失業率最新則回落至3.8%。財政司司長陳茂波上周日﹙16日﹚網誌提早「報喜」，稱金融市場暢旺將帶動消費信心，失業率將隨經濟向好。然而，就業市場只能說是「革命尚未成功」，事關本港仍有近15萬人無工開，失業率仍處近年高位。



有學者認為，本港經濟未能全面復甦，失業率長遠可能會維持在4%左右水平。《香港01》深度分析失業率等一連串數據，揭示香港勞工市場的真實面貌。



政府統計處最新公布，今年8月至10月經季節性調整的失業率為3.8%，按月下跌0.1%，但對比今年年初仍上升0.6個百分點，失業人數多了2.68萬人，令失業大軍達到14.96萬人，而就業不足率則維持在1.6%水平，就業不足人數為6.08萬人。

經濟復甦初期 失業率變動通常滯後

失業率這一就業數據，表現與經濟有密不可分的關係，但具體情況如何？《香港01》綜合本港生產總值（GDP）按年變幅及失業率作出了對比，一般而言GDP下跌時，失業率通常上升。回歸以後近30年來，失業率曾三次升穿3.9%，均是本港經濟逆風期，GDP表現與失業率大抵呈現負相關，皆反映經濟衰退導致就業市場惡化，推高失業率。

不過，GDP表現及失業率的變動並非完全同步，多出現滯後，在部分經濟復甦初期，失業率可能仍處於高位，又或回落速度滯後於GDP回升。

例如第一次經歷完亞洲金融風暴後，本港GDP在2002年強勁反彈至正增長。然而，失業率並未隨之下降，反而在2002年至2003年初繼續攀升至接近8%的峰值。

至於第二次，在2008年全球金融海嘯後，GDP在2010年出現強勁的V形反彈，增長率非常高。相反失業率回落速度在初期相對平緩，未能即時回到危機前水平。第三次2020年疫情後，GDP在2021年恢復正增長時，失業率仍處於高位，下降速度緩慢。

現象一、就業市場滯後經濟表現 VS 無就業式經濟復甦

目前本港GDP增長持續維持3%以上的高位，GDP早於2023年已開始恢復增長，經濟總量已回到疫情前水平，惟失業率仍處於高位。令人不禁疑問，究竟本港是出於經濟復甦初期，所以失業率滯後回落，還是處於「無就業式的經濟復甦」（jobless recovery）?

所謂「無就業式的經濟復甦」是指整體經濟指標（如GDP、股市）開始復蘇並增長時，就業市場卻沒有跟著改善，特徵是經濟增長並未轉化為整體就業機會的增加，反而可能出現失業率上升或就業人數減少的情況，也有人形容是「不勞而獲」的經濟復甦。

所謂「不勞而獲」，即以更少的勞動力獲得更多的GDP，若目前失業率3.8%與近年高峰6.9%對比，確實未算嚴峻，但對於市民而言，失業人數多一個都嫌多。

今年首兩季香港GDP增速均達到3.1%、3.1%，第三季GDP預估達3.8%。（資料圖片）

現象二、金融業搶先「復甦」 惟旺財不旺丁

在分析經濟數據時，不能僅看兩個指標的簡單負相關，而得出所謂的「失業率高，即反映或預示經濟差、走下波」的結論，需理解背後的經濟周期、就業市場結構和具體衝擊因素。如此，方能理解為何這邊廂失業率高企，而另邊廂GDP表現甚佳。

失業率高企也可能反映美麗GDP數字背後的缺憾──GDP增長是由資本密集型或高生產率行業，如金融、貿易等行業驅動，其創造就業的效果則不如勞動密集型行業，如旅遊、零售行業來得直接和迅速。

統計處數據顯示， 金融業佔本地生產總值（GDP）由2019年的17%升至2023年的21%，對比連年下降的進出口貿易（佔比14.7%），金融業無疑是本港一大支柱。雖然今年GDP數字尚未有，但本港今年恒生指數升近四成，新股市場暢旺，料表現甚佳。可惜，金融業向來「旺財不旺丁」，今年7月至9月就業人數大約20萬人，僅佔總就業人數僅5.6%。

金融業旺財不旺丁，今年7月至9月就業人數大約20萬人，僅佔總就業人數5.6%。（資料圖片）

現象三、政府消費開支增 支持GDP增長

另一個缺憾是，民間經濟增長動力略嫌不足，較多依賴官方力量。我們先來看看本港GDP的構成，GDP是由私人消費開支、固定資本形成總額、政府消費開支、淨出口（出口減進口），加上存貨增減組成。今年首兩季GDP增速均達到3.1%、3.1%，第三季GDP更達3.8%，但與疫情前相比，今年上半年私人消費開支和本地資本形成總額佔比下降，而政府消費開支佔比增加，顯示民間經濟動力不足，GDP增長主要靠政府開支增加。

不過與去年相比，本地資本形成總額開始好轉， 分析認為主要受惠私營部門購買機器、設備及知識產權用品的投資連續三季保持雙位數增幅，再加上樓市和土地相關費用反彈，抵銷樓宇及建造開支跌幅。

值得一提，私人消費是本港GDP基石，不過這個數字也有一點「水分」，事關本地居民在境外開支也計算在私人消費開支內，為根據行政記錄和住戶統計調查所搜集的數據來估算的，意味著港人遊日、北上消費也包括在內。

現象四、青年失業率高達14%

財政司司長陳茂波指出，經濟結構調整難免導致勞動力需求有變，對就業市場造成一定壓力。

說得白一點，本港就業市場欠活力一大內因大概是金融以外的民生經濟乏力。今年8月至10月，建造業、零售業、餐飲業是失業重災區，失業率分別達7%、4.9%、6.4%，這些行業都不是政府全力扶持的高科技、高增值行業，加上港人北上消費、電商盛行、自由行洗錢模式有變等因素，行業從業員在經濟形勢變化中成為了無可避免的「犧牲品」。

即使是高學歷畢業生，也可能面臨競爭激烈的情況，就教育程度來看，2019年專上教育失業率只有2.9%，而最新達到4%。（AI生成圖像）

值得注意的是青年失業率，15至24歲青年的失業率高達14.1%，是整體失業率3.8%的近4倍。

事實上即使是高學歷畢業生，也可能面臨競爭激烈的情況，就教育程度來看，2019年專上教育失業率只有2.9%，而最新達到3.9%。

本港勞動人口尚未恢復到疫情前水平，今年7月至9月勞動人口維持在383萬人，仍未回復至2019年的399萬人水平。（資料圖片／曾梓洋攝）

現象五、失業最多行業 最「積極」引入外勞

今年8月至10月本港勞動人口維持在382萬人，仍未回復至2019年爆移民潮前的399萬人水平，理論上本港「缺少」了16萬勞動人口，勞動人口是多好還是少好，自然取決於一經濟體之規模、產業結構和生產效率。如果經濟成功轉型為高增值路線，對低技術勞力的需求會自然減少，更注重勞動力的生產力。

再細看今年8月至10月失業率，如上文所述，建造業、餐飲業及零售業的失業率偏高。奇怪的是，這三大失業率最高的行業，偏偏是有份引入外勞的行業。

黃女士（化名）今年3月在西貢一間餐廳水吧當兼職，當時已知道餐廳聘用外勞。她憶述入職後多次向僱主提出轉為長工，但被拒絕。（夏家朗攝）

其實自從九十年代中期，香港實施補充勞工計劃，但以往數目並不多，香港勞權監察報告指，2018至2021年期間平均每年近3,200人，2022年護理界實施放寬輸入外勞措施，令該年數字激增至5,829人。2023年6月政府大幅度放寬輸入勞工計劃，從內地引入院舍護理員以及建造業和運輸業工人，名額多達3.5萬個。同年9月推出「補充勞工優化計劃」，放寬 26個非技術及低技術工種可申請輸入外勞，例如侍應、售貨員及文員等職位。

立法會文件顯示，截至今年5月底，累計已抵港的外勞數目達到50,682人（不包括在2023年6月特別計劃推出前經過往「補充勞工計劃」輸入的護理員，他們在港工作的簽證已經或即將在2025年底前期滿）。

目前，逾5萬的外勞兵團主要集中在建築業、運輸業、零售業、餐飲業，而最新數據，建造業丶餐飲業、零售業、運輸業失業人數合共5.68萬人。再將時間撥回引入外勞前，自2023年7月至9月、10月至12月，四大行業先後開始引入外勞後，失業人數增加了近兩萬人。未考慮其他因素，僅從數字來看，外勞大軍到來後，相關行業失業人數增加了兩萬人。

值得注意的是，今年6月30日起，政府新增渠道推出「技術專才清單」，引入技術工種、非學位專才來港，涵蓋護士、飛機維修員、電工等8大工種，設有共1萬個名額。

政府暫無叫停輸入外勞計劃，特首李家超早前指政府不會煞停輸入外勞，而原本承諾外勞優化計劃推行兩年進行檢討，其後改口檢討期應由首批外勞批出時計起，據《施政報告》顯示，政府最新說法是2026年第二季公佈檢討優化計劃的結果。

現象六、中間階層人工升幅跑輸大市

不同工種失業率懸殊，產生「就業兩極化」，另一邊廂收入也走向 「啞鈴形」——一端是高收入、高增長的高學歷專才，另一端是收入停滯的中低技能勞工，中間階層在萎縮。

按教育程度劃分的就業人士每月就業收入中位數，發現不同教育背景的勞工，在經濟發展中的受益程度天差地遠。由下圖可見，「專上教育：學位課程」人群收入中位數從2019年約31,000元，穩步上升至2025年的37,800元（增幅為22%），是唯一持續顯著增長的群組。這些佔就業人口38.6%的高學歷人才正是香港發展高增值行業的主要受益者。

而中間階層，即「專上教育：非學位課程」就業人口佔總就業人口的11.3%，20,000元升至23,000元，增幅為15%，是所有類別中增幅最少。至於中下階層，「中學」就業人士佔總就業人口達到44.1%，佔比最多，但收入中位數，從15,500元升至18,000元，增幅僅為16%。代表香港絕大多數的中等技能勞動力的收入跑輸大市，GDP增長成果並未惠及普羅大眾。

（資料來自政府統計處，不包括外籍家庭傭工）

值得注意的是「小學及以下」人群，佔就業人口的6%，他們的收入中位數最低，由11,300元升至13,900元，增幅雖然達到23%，但主要由於低基數效益，且長期遠低於整體就業收入中位數。與其他組別的收入差距更是肉眼可見地擴大。他們面臨的選擇是接受低薪且無增長的工作，甚至失業，在經濟結構中正被邊緣化。

若按行業劃分，亦都可以發現高增值行業收入上升趨勢最為明顯，如金融、地產收入中位數增幅達到25%，以及公共/社會服務收入中位數起始點較高，且呈現持續、穩健上升趨勢，人工增幅達到18%，證明政府部門及受政府資助的社會服務機構薪酬體系相對穩定。

在圖表的最底層的零售、餐飲業，雖然人工增幅與其他行業相若，大約16%至18%，但從業者收入基數極低。

（資料來自政府統計處，不包括外籍家庭傭工）

學者：失業率長遠或維持4%

香港正面臨嚴峻挑戰，經濟轉型未能為佔人口多數的中、低技能勞動者創造出足夠收入的就業機會。政府政策旨在解決「人手短缺」，但可能忽略了短缺的本質是「薪酬和待遇短缺」，簡單地用外勞填補缺口，壓抑了市場通過提高工資和改善條件來吸引本地勞工的自然調節機制。

面對失業率高企，政府應檢討外勞政策，評估其對本地就業市場的實際影響，並提升本地勞動力的技能和適應性，以應對新的市場需求。否則，結構性失業將不僅是數字，而是整代人的困境。

經濟學者李兆波認為，雖然金融業好轉，但本港經濟未能全面復甦，店舖空置率高，零售、餐飲等行業經營仍然嚴峻，甚至縮減人手，就業市場面臨結構性失業，影響市民生計及消費市道，不少工種將被人工智能（AI）取代，失業率長遠可能會維持在4%左右水平，失業危機「殺埋身」，勞動密集型行業的「打工仔」需要快搵出路。