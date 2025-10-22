專家指就業市場不理想　料畢業生需時求職　失業率或續升至4%

本港7月至9月失業率升至3.9%，失業人數達15.6萬人。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才指，近期環球經濟較差，市民消費模式轉變，本地就業市場未如理想。他又指，新畢業生或需較長時間求職，預計本港失業率有機會繼續升至4%以上。



本港7月至9月失業率升至3.9%，失業人數達15.6萬人。（資料圖片／鄭子峰攝）

麥萃才認為本港失業率有機會繼續上升至4%以上。（資料圖片）

麥萃才指，近期環球經濟不理想、市民消費模式轉變，旅客亦從購物為主的旅行模式轉向深度遊，令本港餐飲及零售業受打擊；加上本地樓價不斷下跌，私人發展商興建樓宇意欲降低，導致建造業失業率上升。他又指，由於有新畢業生進入就業市場，他們缺乏工作經驗，或需較長時間求職，預計本港失業率有機會上升至4%以上。

麥萃才表示，雖然本港最新一季生產總值上升0.4%，惟部份較低學歷及經驗人士未必能配合新的市場需求。他指，現時本港平均年齡達40歲以上，該年齡群組偏向將收入用作儲蓄或投資，較少消費，導致其他階層未必能受惠。他認為各界加強對員工的再培訓，增加他們轉行的機會。

黎卓斌表示，近期本港失業率持續上升，令人感到擔心。（資料圖片）

香港中小型企業總商會主席黎卓斌亦表示，近期本港失業率持續上升，令人感到擔心。惟他指，最近旅客數字及出口貨值均有增長，稱「最壞嘅時間已經經歷過，希望陣痛過咗，明年經濟慢慢向上。」