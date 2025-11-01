失業率恐見6.5%！必須加快調整　葉秀亮：早死早超生｜財策相對論

政府在10月20日公布最新7月至9月失業率為3.9%，按季上升0.2個百分點，創三年新高，失業人數高達15.56萬人。今集《財策相對論》請到經濟學者葉秀亮教授，和我們分享他對於本港失業率高企的看法。



葉秀亮：失業率至少達5.5%、6.5%或甚至更高

葉秀亮認為失業率不會只有4%，起碼會超過5%，問題在於可能是5.5%、6.5%，或甚更高。他又指過去研究過泡沫爆破的情況，在1997年到2003年間，失業率達到8.7%，而就業不足率是4%。所以目前的預測已經降低，但不排除遲一點還要向上調。

他又認為，將有更多問題會陸續爆出來，以樓價而言，一下子跌不會下跌太多，而是會先跌一層，然後平穩一段時間，再接著出現壞消息，又會跌一層，接著再平穩一層。這樣的情況會「磨死你」，會持續很多年，而不是一蹴而就。

認為要加快調整 「早死早超生，早重生」

葉秀亮又認為，如果不調整的話便會面臨更長時間的經濟衰退。又指如果樓價和租金能夠一次性調整到位，可能會很快恢復到完全就業的狀態，但現實並非如此。

他指出，由於目前未有人願意主動減租或減人工，不排除將來會導致大量失業，屆時工資才會下調，隨之而來的是大量空置，商舖租金才會下降，屆時物價才會調整，因此對未來感到比較悲觀。他預測這樣的狀況可能會持續至少5至8年，甚至不知何時才能改善。所以認為目前要加速調整，「早死早超生，早重生」。