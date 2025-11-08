AI泡沫警笛響　恐累股市大跌兩成幾時逃生?　呢個神秘項目或關鍵

本港近日峰會密集，多位華爾街大行舵手齊聚香江，不過其對投資市道，就頗為審慎，AI泡沫論的示警哨聲此起彼伏。高盛、大摩CEO齊齊警告，股市將出現一至兩成的回調風險，儘管他們表示，屬牛市健康調整，但對小股東而言，無疑仍是懸而未決的「達摩克利斯之劍﹙The Sword of Damocles﹚」。



凜冬將至，投資者應當如何揀選合適時機離場？易方資本人工智能應用總監王遨研認為，金融巨擘的接連示警，或只是「恐嚇」，短期崩盤的風險較低。而OpenAI的一項神秘項目，恐成為AI發展進程的關鍵，「美股七雄」中仍有兩隻值得部署。



多位金融巨擘示警AI泡沫 股市恐回調兩成

國際金融領袖投資峰會上，高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）指出，當下科技股估值正處於偏高水平，相當於歷史估值約80%，恐已「見頂」。其預計，未來12至24個月股市可能出現高達20%的回調。

恰在同日之內，電影《孤注一擲》原型Michael Burry旗下基金Scion，披露最新的第三季持倉，期內其大手加倉AI龍頭Palantir（美：PLTR）與英偉達Nvidia（美：NVDA）的看跌期權，當中Palantir期權貨值9.1億美元，Nvidia就近1.9億美元，共佔總倉位近八成。

世界經濟論壇主席布倫德周內亦指出，目前全球金融市場面臨三大泡沫風險，便是AI、加密貨幣以及政府債務。多位金融猛人接連示警，科技股恐危如累卵。

電影《孤注一擲》原型Michael Burry建約9億美元淡倉，睇空AI科技股。（資料圖片）

料示警屬「恐嚇」 錢仍然誠實流入

易方資本人工智能應用總監王遨研認為，金融巨擘的接連示警，更像一種「恐嚇」，短期內崩盤的風險其實較低，更類似於嘴上說AI將要出現泡沫，「但他們的錢還是很誠實的，還是繼續湧進去的」，因此對於大行放話的一至兩成的跌幅，他就認為未必如此誇張。

他解釋稱，今次市場之所以恐慌情緒嚴重，是因為Michael Burry唱淡的，Nvidia與Palantir兩隻股份，機具標誌意義。Nvidia代表的是「賣鏟」，是AI產業鏈的最底層；而Palantir則代表服務器，是最頂層，故而重倉此兩隻股份的put﹙認沽期權﹚，令市場擔憂整條產業鏈都無法變現。

不過，他也提醒稱，若觀察大行是否言行一致，可關注即將披露的季度13F文件中，各行的持倉變化，是否有言出法隨地減持。由於監管規定要求，13F文件一般在每個季度結束後的45天內披露，故而11月14日會是值得留意的時間點。

高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）表示，現時科技股估值正處於歷史偏高水平，相信未來12至24個月股市可能出現高達20%回調。（資料圖片）

科企接連創紀錄發債 撐現金流健康

另外，龍頭科企近來密密發行巨額債券。先有Facebook母企Meta（美：META）於10月底，發債300億美元，是自2023年以來規模最大的美國高評級債券銷售，認購1250億美元，創下了公司債認購訂單峰值的紀錄。紧随其后，Google母企Alphabet（美：GOOGL）宣佈發行美元債，集資約150億美元，並同步發行至少30億美元的歐元債。

王遨研分析指，龍頭科企發債並不需要過分憂慮，因為其「Debt to free cash flow ratio」（負債與自由現金流比率）非常健康，發債更類似於一種「對沖」。翻查財報，兩間公司第三季自由現金流，分別錄得106億與245億美元。

其續解釋稱，由於這些公司各具主營業務，因此傳統賬面的現金流，處理主營業務為宜，故而想要增大對於數據中心的投資時，發債是更合理的辦法。

易方資本人工智能應用總監王遨研認為，金融巨擘的接連示警，更像一種「恐嚇」，錢仍然誠實流入。（資料圖片）

「美股七雄」PE多逾30倍 惟可盈利並非早先科網泡沫

回歸對於科技股估值的質疑，市場AI泡沫論的一大質疑在於，以「美股七雄」為代表的股票估值過貴。以市盈率PE看來，「美股七雄」的大多數PE多逾30倍，英偉達Nvidia則近60倍，特斯拉Tesla（美：TSLA）則更高達逾百倍。

王遨研表示，估值的對比關鍵在於能否相信AI的故事，如果計算傳統的PE，現在顯然是貴的，但如果以預測為目標，現在只作為前期的PE，那就是很便宜的。他形容稱，很多人現在將AI類比早年科網泡沫，但當時的問題在於沒有盈利，許多公司只是在名稱中加入「.com」，只是空殼。但現在在AI方面，是可以見到實際的訂單，實際的現金流。

OpenAI行政總裁Sam Altman近日估計，今年營收將達200億美元。（資料圖片）

籲留意OpenAI無基礎業務支持 一大神秘項目成關鍵

不過他也提醒，市場擔心的未必是「美股七雄」， 更可能是OpenAI，因為缺乏業務基礎作為支撐。

撇除近期的上市傳聞，號稱估值高達1萬億美元，早先公司最惹人熱議的，其實是與甲骨文Oracle（美：ORCL）、英偉達堪稱「鐵索連舟」般的合作鏈條。年中時，英偉達向OpenAI投資1,000 億美元；而OpenAI又與甲骨文簽訂5年的雲端服務合約，總額3,000億美元；而甲骨文為交貨，便需要再向英偉達採購GPU，環環相扣。

先從微軟Microsoft（美：MSFT）財報，一窺OpenAI的財務狀況，由於微軟對其投資採用「權益會計法」直接反映，投資導致微軟季度的淨利減少約31億美元，而目前微軟持有其約27%的股權，換言之，OpenAI當季至少虧損近115億美元。

OpenAI行政總裁Sam Altman近日估計，今年營收將達200億美元，但較之於5年3,000億的訂單，相當於1年就需斥資600億美元，公司收入遠未能及。再對比甲骨文，甲骨文25財年營收不過574億美元，相當於OpenAI要再造一個甲骨文，方能成事。而雲服務本就屬於重資產業務，需大手加碼資本開支，先擴建基礎設施，才有機會滿足訂單需求。

王遨研認為，鏈條中的每間公司，短期應都可以承擔起任務，斷裂可能不大。至於OpenAI，市場最應留心其號稱「Project Mercury」的神秘任務，目標是利用AI取代分析師，現已在重金聘請高盛、摩通等分析師參與訓練。他設想稱，如若真的可實輔助數據整理、搭建模型，替代素以人工高著稱的金融業人員，市場屆時一定會湧入再加碼投資AI。

回調恐因宏觀因素驅動 兩股仍值博

至於散戶最關心的回調風險，他認為最大概率導致回調的，其實是宏觀經濟因素。例如美國政府停擺，已從市場中抽走近7,000億美元的流動性，堪比數次加息。僅針對「美股七雄」等科技股本身，現在其實未必需要減持。

王遨研比較看好英偉達Nvidia（美：NVDA）和特斯拉Tesla（美：TSLA）。他解釋稱，當前AI大模型的商業化的發展中，相當重要的一點在於，開源大模型能否成為主流，在開源大模型領域，中國企業反而是可佔據領導地位的，例如Airbnb都宣佈使用阿里巴巴（9988）旗下的通義千問，直言「比OpenAI更好更便宜」。

因此他認為，美國企業用於訓練大模型的投入「有少少機會係收唔返嚟」，但無論開源或閉源模型，都會使用Nvidia的芯片，據業內所知，AI芯片的需求仍然強勁。對於Tesla，他則認為是具備AI應用端的潛力，具備完善的生態體系，在自動駕駛Robotaxi與機械人Optimus方面，亦具想象空間。