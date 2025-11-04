金融峰會｜高盛舵手批科技股見頂　股市兩年內或調20%　唱好中國

高盛舵手警告科技股見頂，並看好中國市場。該行董事長兼行政總裁蘇德巍（David Solomon）表示，現時科技股估值正處於歷史偏高水平，認為估值已經「見頂」，並相信未來12至24個月股市可能出現高達20%回調，但不代表基本面崩潰，仍然建議投資者保持配置。



蘇德巍來港出席國際金融領袖投資峰會上表示，市場對於中國股票的看法仍有很大的改變空間，自去年以來的升勢反映市場經歷深度調整階段，或回歸更常態化的長期投資策略，而更關鍵是，在全球估值普遍回升下，大量中資股具備相當的吸引力。

他認為，中國是全球最大且最重要的經濟體之一，無論中國市場如何轉變，全球投資者對中國的興趣仍然存在。

蘇德巍又稱，在過去一年所見的現象是，全球資本配置者經歷短暫撤離後，正逐步回歸，這種情況預計將會持續，明年中國市場將出現較過去12個月更穩健的表現。

日前就美國經濟「示警」

蘇德巍早前已對美國經濟「示警」。據《彭博》報道，他指出，若經濟成長未提升，美國債務持續攀升將引發「清算」。

蘇德巍又表示，西方民主國家財政刺激已成常態，且過去五年明顯加速，唯有增長才是出路。