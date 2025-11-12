前DeepSeek研究員羅福莉官宣加入小米　傳言曾稱雷軍千萬年薪挖人

內媒《澎湃新聞》報道，前DeepSeek研究員羅福莉官宣加入小米，並參與Xiaomi MiMo推理大模型項目。此前曾有傳言稱，為了在人工智能（AI）領域加緊布局，雷軍據傳親自挖人並重金聘用一名95後AI天才女子，讓「羅福莉」這名字在中國互聯網迅速傳開。



95後的羅福莉被稱「AI天才少女」。（微博）

11月12日，內媒《澎湃新聞》報道，羅福莉在朋友圈發文：「智能終將從語言邁向物理世界。我正在Xiaomi MiMo，和一群富有創造力、才華橫溢且真誠熱愛的研究員，致力於構建這樣的未來，全力奔赴我們心目中的AGI。」Xiaomi MiMo是小米首個推理大模型。

新創企業DeepSeek屠殺美國AI股，「AI天才少女」羅福莉被視為是幕後關鍵人物之一。（資料圖片）

羅福莉的職業經歷。（魯中晨報）

據此前報道，為了在人工智能（AI）領域加緊布局，雷軍據傳親自挖人並重金聘用一名95後AI天才女子，此舉讓「羅福莉」這名字在中國互聯網迅速傳開。

內地「95後」AI「天才少女」羅福莉，被小米創辦人雷軍以人民幣千萬元高薪網羅至旗下。（網絡照片）

資料顯示，羅福莉本科畢業於北京師範大學計算機專業，碩士階段進入北京大學計算語言學深造。碩士畢業後，羅福莉加入阿里巴巴達摩院，擔任機器智能實驗室研究員，負責開發多語言預訓練模型VECO，並推動AliceMind項目的開源工作。

羅福莉於2022年加入幻方量化，後來轉至DeepSeek擔任深度學習研究員，參與MoE大模型DeepSeek-V2的研發。羅福莉曾被網民稱為「AI天才少女」，她本人則在社交媒體上發聲，強調自己並非天才少女，還稱「捧得多高、摔得多重」，並呼籲社會給予她一個安靜的工作環境。