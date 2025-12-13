「賣腎都要買！」特朗普子叫陣失靈　揭比特幣豪賭內情｜財經解密

臨近年底，許多投資者開始埋單計數，審視今年的投資收益。在眾多資產之中，最令人「震」奮的無疑是比特幣。



比特幣在今年的走勢猶如過山車。短短數月內，從七萬多美元一路飆升至十二萬美元，創下歷史新高，升幅超過六成。誰知一個轉身又急跌超過三成，市值蒸發逾七千億美元，造成多人爆倉「輸突」



比特幣年內走勢如坐過山車，在飆升逾六成創歷史新高後急轉直下，市值蒸發逾七千億美元，劇烈震盪導致大量槓桿投資者慘遭爆倉。（Traxer@Unsplash）

推動比特幣破頂的雙引擎

比特幣在今年10月6日一度升至12.47萬美元，創歷史新高。相比去年年底約9.34萬美元的水平，十個月內累計上漲33%；若與今年4月初的低位7.6萬美元相比，半年間升幅更超過64%，跑贏黃金與美股。

表現創新高，首要原因與美國總統特朗普有莫大關係。特朗普可說是比特幣的「頭號代言人」，自競選以來多次公開支持加密資產，不僅發行「特朗普幣」，白宮亦曾舉辦加密貨幣晚宴。其次子Eric Trump亦是比特幣投資公司的創辦人。在這樣的政策氛圍加持下，市場情緒顯著升温，政治光環成為今年市場信心的重要基石。

第二個原因在於市場對流動性放寬的預期。投資者普遍預期聯儲局將進入減息週期，而特朗普上任後不斷公開批評聯儲局主席鮑威爾，要求盡快減息。自今年8月起，鮑威爾的言論亦轉向鴿派，進一步強化市場對減息的憧憬。在此環境下，資金流向比特幣這類對流動性敏感、波動性高的資產，推動價格攀升。

美國總統特朗普可謂比特幣的「頭號代言人」。（Reuters）

比特幣「高台跳水」

勢頭既然這麼好，為何比特幣又會大跌？首先，市場預期出現逆轉。聯儲局近期言論轉趨鷹派，減息不再被視為必然。同時，美國政府於10月初陷入長達超過40日的停擺，創下歷史紀錄。隨著政治爭拗時間延長，市場開始擔心美國經濟前景。在經濟擔憂與減息預期降低的雙重影響下，資金自然選擇「避險」，沽貨離場。

其次，加密市場結構本身較為脆弱，波動性易被放大。許多投資者使用高槓桿參與市場，一旦出現恐慌性拋售，容易引發連鎖強制平倉，加劇跌勢。事實上，在今年10月及11月，加密貨幣市場先後出現大規模爆倉。其中，一位台灣投資者在11月內被強制平倉71次，資產從高點的208萬美元大幅縮水至36萬美元。

此外，資金流入出現逆轉。作為今年重要資金來源的現貨比特幣ETF出現巨額淨流出，加劇跌勢。據《彭博》報道，單計11月投資者從美國上市的比特幣ETF中撤走約35億美元，其中貝萊德旗下比特幣基金IBIT錄得超過23億美元淨流出，創下最嚴重的月度資金「失血」紀錄，而這輪資金撤退對市場信心造成直接打擊。

值得留意的是，美國現貨比特幣ETF的鏈上總持倉量已超過130萬枚比特幣，佔當前總供應量約6.6%。根據Glassnode數據，這些ETF資金的平均成本約在89,600美元左右，這條「打和點」目前已成為市場的一個重要關口。

美國政府於10月初陷入長達超過40日的停擺，創下歷史紀錄。（Reuters）

比特幣大戶Strategy「逆勢加倉」

談及比特幣，就不得不提及「All in 比特幣」龍頭 DAT（加密貨幣儲備）公司 Strategy。該公司持有65萬枚比特幣，約佔總供應量的3.1%。在11月中市場巨震期間，其創始人Michael Saylor並未「縮沙」，更表示：「如果你想乘坐火箭，就必須做好承受重力加速度的準備。」坐言起行Michael Saylor 決定為火箭「加油」，當比特幣跌到「㷫烚烚」之際，Strategy反而大手加倉。曾於一週內斥資逾8億美元，買入超過8,100枚比特幣，每枚平均成本超過10萬美元。

自2020年10月首次購入比特幣以來，該公司至今共出手超過88次，今年累計購入超過20萬枚，目前持有66萬枚，平均成本約為每枚7.44萬美元。雖然在這次暴跌尚未陷入虧損，但Strategy借錢買幣，坐貨成本高。為此，公司近日表明建立一項14億美元的儲備基金，以應付未來至少21個月的優先股股息派發，旨在維持充足現金流以應對派息與還債需求。

根據公司年報顯示，為購入比特幣公司發行了82億美元的可換股債券，同時也發行了超過66億美元的永續優先股。前者利息不足1%，但後者利息介乎8%至10%，每年利息支出超過6億美元。意味Strategy 的「持倉」成本並不輕。

「All in 比特幣」龍頭 DAT（加密貨幣儲備） Strategy持有65萬枚比特幣，約佔總供應量的3.1%。（資料圖片）

大行預測：比特幣可見17萬美元？

比特幣總發行量上限為2,100萬枚，以每枚10萬美元計算，總市值約為2.1萬億美元，甚至不及Nvidia市值的一半。對「水浸」的資本市場而言，這並不算巨額數字，關鍵在於市場信念是否持續。

大型投行目前仍相對看好比特幣後市。渣打銀行數字資產主管認為，此輪拋售帶來的沽壓可能已接近尾聲，不少關鍵市場情緒指標已跌至歷史上與「底部」相關的水平。摩根大通也給出了一顆「定心丸」，認為比特幣價格可能已經見底，並大膽預測到2026年，比特幣將真正開始挑戰黃金的市場地位。該行認為，目前黃金總市值約為28萬億美元，比特幣僅約1.9萬億美元，若其波動性逐漸降低，價格甚至有望接近17萬美元。

不過仍需注意，比特幣本身自帶「巨震」屬性，歷史上大約每隔4年就會出現一次「周期性大幅回調」，其中已有四次跌幅超過八成。因此，即使長線如大行般看好比特幣，但短期走勢絕對「玩心跳」。投資這仍需審慎評估自身風險承受能力，穩坐這趟「火箭」並非易事。