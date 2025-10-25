李嘉誠 VS 怡和　雙雄對賭30年　棋局大倒轉！｜財經解密

阿里巴巴(9988)今年吐氣揚眉，股價倍增之餘，更豪擲72億買入怡和系位於銅鑼灣，前身是怡東酒店的港島壹號中心（One Causeway Bay）約半幢商廈。這筆交易，買賣雙方均為大戶，交易金額龐大，令本來了無生氣的商廈市道亢奮了一輪，也「激活」了香港人對怡和、舊稱「渣甸」的回憶。



這家老牌英資昔日叱吒香港政商界，在三十年前、九七大限逼近前夕選擇退出港股舞台，造就「英資退、華資上」，也有份促成李嘉誠晉身本港首富的寶座。最強對最強，有不少「相映成趣」。怡和當初的決定，至今日對中港策略之變化，與誠哥的佈局構成鏡子的兩面。



怡和與誠哥的中港戰略如鏡像兩面。（資料圖片）

退市30年 悶聲發大財

港島壹號中心所處的地皮有「香港第一地段」之稱。1841年香港正式開埠，首次拍賣土地就是該地皮。當時由怡和洋行其中一位創始人投得，地段編號為「Lot 1」，怡和洋行在此興建貨倉和辦事處。這家英資之後的命運自然與香港緊扣在一起，換來昔日英國人管治時代。除了港督，香港基本上是由滙豐、渣甸及馬會控制。

正所謂「人怕出名、豬怕肥」。香港首富李嘉誠的商業王國一舉一動都惹起關注，近年時不時引來「撤資」的擔憂。時光倒流四十年，當時已經富可敵國的怡和系決定遷冊百慕，之後於1994年終止在港第二上市地位，被形容為九七前最大撤資事件。當時外界稱怡和「政治不聰明、商業上正確」，三十年過去實情又是如何？答案是雖然怡和退出港股舞台、轉趨低調，但其實業務照舊深入到港人的衣食住行：百佳的對手惠康；屈臣氏的勁敵萬寧，以至「梗有一間喺左近」的7-11、美心均屬怡和系，足以與「李氏力場」抗衡。

打開怡和系版圖，最耀眼的自然是Hongkong Land（香港置地）。置地在中環擁有12幢甲級寫字樓及商場，包括交易廣場、怡和大廈、歷山大廈、太子大廈及置地廣場等等。這堆物業面積達到450萬呎，去年底估值達1,778億元，一年帶來經營利潤達到55.6億元；寫字樓呎租達106元，而商場呎租更達210元。可以說怡和今日能傲視亞洲，這堆金錢功不可没。當年選擇「Strong Hold」是明智的決定。

至於與民生最貼身則是前身叫牛奶國際的DFI零售集團。他們經營著惠康、萬寧、7-11、宜家等零售業務。DFI去年收入691億，其中北亞區（即內地、港澳台）業務佔比73%，其約30.1億元的經營利潤中，北亞區佔比更高，接近88%。此外，DFI集團持股一半的美心，去年收入折合約239億元和約10億元盈利，表現穩健。

穩守中環大本營 「錯過」港樓市盛世

可以說怡和當初決定與香港「分手」，可謂「掟煲唔掟蓋」。此後三十年，生意也隨著香港經濟繼續繁榮而水漲船高。但有一段長時間，怡和在兩地幾乎未有重大投資舉動，資金轉投他方，延續了「英資退、華資上」的進程。這個決定賺多還是賺少？坦白講難以定論，但肯定的是，怡和在香港房地產採取偏保守態度，走了一條與誠哥及其他華資大佬截然不同的路。

九七回歸後香港樓市爆煲，迎來一段低潮。但2009年起樓市再次起飛，直至2018年開始見頂回落，期間私人住宅售價指數大幅上升逾2倍。怡和雖未受住宅市場紅利，但作為「中環大地主」，也能享受到寫字樓及商場租金升值的紅利。

翻查香港置地年報，其中環物業組合價值從2009年的約1,107億，升至2018年的2,479億；總收入從56.3億元升至81億元；寫字樓與零售平均呎租，也分別從89元及133元，增長至113元及233元。至於牛奶國際及旗下美心也可以說是隨著香港人口及經濟增長而迎來擴張週期。怡和在香港打「穩陣波」，其實繼續賺到不少錢，更重要的是風險與回報絕對完勝。正印證了那句老話，錢是賺不完！

中港經濟步調整期 怡和「高追」

事實上怡和早年也間時大手投資內地市場，例如2014年怡和斥資約56億元入股中國汽車經銷商中升集團；同年牛奶國際斥資9.25億美元（約56.9億人民幣）入股中國超市連鎖店——永輝超市19.99%的股權。不過十年後因為內地經濟低迷最終蝕本離場。這兩個投資不算出色，當年「英資退、華資上」。但自2014年起，誠哥開始將長和系業務轉向海外市場，逐步走向國際多元化發展，不單是單純的本地公司、地產股。

有趣的是正是在2018年後，中港經濟開始調整時，怡和反而逐步加強中港市場布局。2019年集團斥資50億港元，將原怡東酒店重建為綜合商業大廈。值得一提，該酒店在2017年曾傳出放售消息，當時市場估值高達270億至300億元，但最終沒有成交。而如今僅以72億元售出半幢商廈，成交價遠低於當年估值。

到了去年，香港置地公布「Tomorrow's CENTRAL」計劃投入逾78億元，優化中環置地廣場資產。或許有人說，怡和賣出港島壹號中心部份樓面予阿里巴巴、賣出交易廣場部份樓面予港交所都回籠135億資金，不算加碼押注香港，但其在內地布局卻不少。

在2021年，香港置地以逾310億人民幣投得上海徐匯綜合地塊，打造總規模達170萬平方米的「西岸中環」項目，預計總投資額達620億元，成為亞洲目前在建的最大商業項目之一。到了2022年，怡和高層透露，集團過去十年在中國的投資從不到集團的2%，到2021年已經達到22%。目前在大陸股東資本所擁有的資產已經超過1,000億元人民幣。

潘林峯即將成怡和史上首位華人舵手。（資料圖片）

須留意，怡和在今年5月底宣布委任潘林峯擔任行政總裁，在今年12月1日正式生效，成為怡和史上第一位華人行政總裁。這位由私募基金出身的新舵手上任之後，相信會推動集團更多的業務轉型策略，「做刁」動作應該會愈來愈多。縱觀這一系列舉措，怡和似乎總是在市場步入調整期時逆向加碼。其從昔日的謹慎撤資，到近年來的積極「翻兜」中國，結果怎樣就有待市場認證。