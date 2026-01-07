恒生私有化周四表決　持股億元「工廈王子」表支持　套現轉投呢瓣

滙豐控股（0005）擬私有化恒生銀行（0011），並將於周四（8日）舉行法院會議及股東大會表決。老牌家族股東、「工廈大王」楊耀松家族，其長子楊國佳坦言，滙豐提議私有化的價格吸引，會支持提議，「俾佢（滙豐）啦，（價格）咁好咁靚，咁高價點解唔俾佢呢？」據本地傳媒翻查股東名冊，「工廈大王」楊耀松家族成員目前手握至少62萬股恒生，以私有化出價推算，價值超過9,616萬元。



楊國佳坦言，滙豐提議私有化的價格吸引，他留意到恒生貸款素質轉差，不良貸款飆升，「唔係滙豐邊個敢要？」會支持相關提議。（資料圖片）

套現資金擬轉投AI晶片股

楊國佳接受《香港01》訪問時坦言，留意到恒生貸款素質轉差，不良貸款飆升，其實也涉及整體香港商業房地產市場疲弱，「啲商業樓都無人租，清盤都無人要，唔係滙豐攞返，邊個敢要啊？」故此，他認為，沒有理由不支持私有化提議。

而若按滙豐提出的每股私有化價格155元計算，楊氏家族可共套現9,616萬元。被問及會否將資金轉為投資其他銀行股，例如內銀等，楊國佳就回應稱︰「當然買chips股（晶片股）、AI股（人工智能股）啦。每個潮流每個年代就好似時裝咁，興啲咩咪炒咩主題囉！」

值得一提，恒生現價徘徊154元附近，僅較私有化作價極輕微折讓，而公司市值2,882億元。

「工廈大王」楊耀松家族長子、投資者楊國佳﹙中﹚。﹙資料圖片﹚

前高層陸庭龍：恒生早已「滙豐化」

若果滙豐對恒生銀行私有化獲得通過，這家在港上市逾半世紀的本地銀行將被退市。而作為香港銀行，也盛載香港人很多的集體回憶。鴻鵠資產管理行政總裁陸庭龍，曾在恒生銀行任職私人銀行及信託服務主管職位長達13年，至2021年尾才離職。

對於坊間日後恒生「滙豐化」之說，他則表示，滙豐本身持有恒生銀行六成股權，滙豐管理文化都早已體驗在恒生銀行中，故此預計即使私有化之後，對於恒生銀行本身作為本土銀行等目前所有的特色，相信不會有太大變化。

陸庭龍表示，滙豐本身持有恒生銀行六成股權，滙豐管理文化都早已體驗在恒生銀行中。（陳葦慈攝）

除了恒生銀行，陸庭龍也曾經在英資及美資金融機構工作，認為與恒生銀行最大分別是前者最高決策層不常駐香港，而後者會在香港，與公司關係會更接近。不過，可惜的是，自己在恒生工作期間很多曾經一起工作的同事，都已經退休或者離職了，故此對於現時及未來恒生銀行的走向，不會有太大情意結存在。

陳振英憶兒時豬仔錢罌紀念品 珍藏至今

有份角逐新一屆立法會主席的金融界議員陳振英，就回憶起不少與恒生銀行的回憶，他表示，曾經因為個人理財需求，而買入及持有過恒生銀行。而事實上，自己小學生時候就在恒生銀行開戶，用來存放利是錢或者零用錢，仍記得當時恒生會送塑料豬仔錢罌給學生或者年輕存戶，作為紀念品，他自己將該錢罌珍藏至今。

陳振英指出，恒生股價近年在低處徘徊，相信滙豐私有化恒生傾向為商業化決定，並稱明白香港人對於恒生銀行存在情意結，因為其始終是一家歷史悠久的本地銀行，很多香港人從小開始或者學生時代就有開設恒生銀行的戶口。而滙豐承諾，會保持恒生銀行作為獨立品牌經營，管理層可能更多由滙豐派駐，但相信不會對恒生品牌形象帶來大改變，或者是在業務上的定位等。

陳振英回憶起不少與恒生銀行的回憶，包括豬仔錢罌紀念品，珍藏至今。（直播截圖）

望滙豐兌現承諾 保恒生本土特點

他希望，滙豐能夠兌現承諾，保持恒生銀行本土特點，包括分行的設置及員工的形象等，並不會因為私有化而進行裁員計劃。而對於滙豐來說，私有化恒生銀行有利於架構重組及簡潔化，恒生或會有員工自然流失，但與業務相關或者金融科技等，可能有機會需要增聘人手。滙豐私有化恒生銀行令香港少了一家本土上市銀行，但是香港整體銀行數目仍保持不變，在香港擁有幾千名員工及幾百萬的本土銀行，相信會為本港本地居民及工商界提供服務。

市場有分析將恒生銀行近年因為香港商業房地產，而對資產素質帶來的拖累，與此次滙豐私有化恒生銀行連接在一起，不過，他就認為，兩者未必有必然關係。恒生銀行被私有化之後，作為一家在香港註冊的銀行，其仍然需要每年公佈年報，資產素質等數字仍需要對外披露，相信不會令外界無法掌握包括其商業房地產壞賬等方面的情況。

僘恒生私有化計劃獲得批准，恒生銀行的股份預期將於聯交所撤銷上市，最後交易日為1月14日。