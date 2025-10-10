恒生私有化｜滙豐稱數月籌備　彭博：上月初提要約　三度提價

滙豐（0005）擬私有化恒生銀行（0011），涉資逾千億元。《彭博》引述消息指出，滙豐9月初向恒生銀行董事會提出私有化要約，僅僅約四周內就促成了滙豐數十年來最大的一宗交易。顧問團隊夜以繼日趕工，中秋假期也不例外，最終三次上調報價。



滙豐以「珍珠」為代號 恒生以「紫荊花」來掩飾

滙豐行政總裁艾橋智昨日接受媒體訪問時則表示，私有化建議其實是經歷很多個月的籌備工作，涉及董事局、監管機構及相關專家，而近期也獲得恒生董事局的支持。

彭博社報道，知情人士並透露，滙豐內部有關這筆交易的談判以「珍珠」為代號，而恒生銀行高管則以「紫荊花」，即香港區旗上的花來掩飾談判。該人士稱，雙方的談判數月前已啟動，加速是在上個月，來自摩根士丹利、高盛集團和美國銀行的銀行家小組負責大部分談判。

滙豐銀行建議私有化恒生銀行。（鄭子峰攝）

作價較恒生周三收市溢價3成

報道指出，滙豐和恒生銀行的代表均未立即回應置評請求。

滙豐目前持有恒生銀行約63%的股份，對恒生銀行投資者提出的報價為每股155元，對恒生銀行的估值為370億美元。這較恒生銀行周三收盤價溢價約30%。恒生銀行近年受困於商業房地產帶來的不良貸款問題，當被問及此舉是否等同於救助恒生銀行時，艾橋智向媒體表示「絕非如此」。他強調，此次私有化純屬基於戰略考量的商業決策。