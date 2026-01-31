金價狂潮｜黃金史詩級驚魂反轉　破頂後急插！　大行最牛睇幾多？

金價上演史詩級驚魂反轉，從瘋漲破頂，周中逼近每盎司5,600美元的狂歡，轉瞬間高台跳水，周五更經歷「黑色星期五」，現貨金盤中一度大瀉逾12%失守4,700美元後，暫輕微回彈企4,894美元水平，仍挫9%，單日高低位波逼近800美元！金價狂潮下，大行對於目標價的預測，無疑成為眾多投資者，可試圖把握的指引之光。



大行看多的態度相當一致，惟目標價之間，仍有每盎司數千美元的分別。翻查一眾預測，不乏有大行在金價跳水後，仍開腔力挺，上調目標價至6,200美元，相當於續看漲逾兩成；亦有大行則認為是「戰術性好倉」，溫馨提醒恐風高浪急。



金價急挫 瑞銀逆流上調目標價至6200美元

金價昨日單日巨震500美元，首先派出定心丸的大行是瑞銀。儘管震盪，瑞銀仍大幅上調目標價，將2026年3、6、9月的目標價，由早先的每盎司5,000美元，升高至6,200美元，相信投資增加帶動的需求強於預期。換言之，較如今回調後的價位，該行仍力撐還有24%的漲幅。

據該行全球研究部貴金屬策略師Joni Teves，早先於記者會上的預測，她認為黃金的行情需區分上下半年，上半年動能強勁，交易還未過分擁擠，不單有各國央行等官方機構加倉，為金價提供支持，另邊廂散戶的熱情亦高漲，且實物投資的需求對沖了原本因金價高企，而導致的飾金珠寶的需求抑制。

不過該行也明言，在今年美國中期選舉後，金價或將小幅回落至5900美元。瑞銀指出，美聯儲的利率對於黃金價格非常重要，因為這代表著持有黃金的成本，伴隨美聯儲減息的寬鬆週期步入尾聲，金價或出現回落。

儘管驚魂一夜，瑞銀仍大幅上調黃金目標價，將2026年3、6、9月的目標價，由早先的每盎司5000美元，升高至6200美元。（資料圖片）

美銀月初即望6000美元 德銀強調白銀補漲反撐黃金

而據早先各間大行估算，較為樂觀進取的就有美銀。美銀分析師Michael Hartnett月初報告就豪言稱，投資者應該「忘記5000美元」這一關口，認為黃金有望在春季觸及每盎司6000美元。另外，高盛、法興亦高看至6000美元。

美銀認為，雖然歷史不能完全預示未來發展，但過去四輪黃金牛市周期的平均表現為43個月內上漲約300%。且據其報告預測，2026年北美13家主要黃金礦商的產量將下降2%，而成本卻會上升，因此從供給端為阻止了金價下跌的空間。

德銀除卻同樣支持了每盎司6000美元的「6字頭」陣營，更是在極端情形下，認為可高看至6900美元。在市場一貫提及的避險需求下，德銀特別強調，當前投資者對於避險資產的恐慌，已經超出了傳統模型的預測範疇，更為劇烈。

此外，德銀特別引述了金銀價格的變化軌跡。黃金白銀接連破頂，投資者大多通過金銀比的變化，追蹤銀價表現。德銀反其道而行，提出需關注白銀的補漲效應，認為隨着金銀比的修正，白銀的強勢將反過來支撐黃金的走勢。

德銀反提出需關注白銀的補漲效應，認為隨着金銀比的修正，白銀的強勢將反過來支撐黃金的高位運行。

大細摩目標價相對保守 花旗更睇好銅、鋁

雖然同為看多，相對而言較為保守的就有大摩、摩通和花旗。前兩者主要在目標價的設定上，較為保守，摩根士丹利認為金價上半年約為4500美元左右，但若地緣政治風險失控或美元大幅貶值，則將衝擊5700美元。摩根大通則認為，今年第四季度均價為每盎司5055美元，2027年才看至5400美元。

花旗則更多解釋道，伴隨關稅擔憂的緩解和全球經濟軟着陸的實現，金價可能在年內呈現「磨低」或中性震盪的態勢，資金可能迴流至風險資產，限制金價上行 。且在整體大宗商品的選擇上，該行亦更青睞銅和鋁，認為供需基本面，較黃金更為稀缺，因此對於黃金的看漲情緒，並不似其他大行熱烈。

不過花旗亦提及一個高概率的「牛市情景」，即如果美國陷入滯脹，或者美元指數因美聯儲激進降息而大幅崩盤，金價將在2026年底穩步升至5000美元，並在2027年衝擊6000美元。

金店首饰被消費者排队疯抢。（新華社）

五大主流途徑投資黃金

大行押注不止，市場的熱情，似乎也並未完全因暴跌而嚇退。若參與黃金牛市，一般而言有五大途徑。首先即投資實物黃金，包括手錬、耳環等飾金，亦包括更強調投資價值的金粒、金條等。其優勢在於持有實物金價值穩定，不過相比之下，存儲與流動亦較難。

其次則為紙黃金，投資者可在銀行開設黃金存摺 Gold Passbook賬戶，以賬面持有，入場門檻較低，亦無需考慮保存等問題。其缺點就在於，銀行可能收取買賣手續費，亦有機會受匯率波動影響。

再次，投資者亦可選擇黃金ETF，ETF類似於股票交易，便於操作，流動性高。但需留意，其本質並非持有黃金，而是持有與黃金掛鉤的金融產品。

此外，對於有一定專業能力的投資者，可考慮黃金期貨，其作為衍生品合約，可通過槓桿效應提升回報，但槓桿效應是雙刃劍，對於投資者風險的承受能力要求也更高。

最後，隨金價水漲船高的，另有一眾上市的金礦股乃至金鋪股，不過其並非與黃金價格直接掛鉤，亦涉及開採種類、業務範疇等影響，個股之間有所分別，故而未必可直接追蹤金價變化。