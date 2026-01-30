金價狂潮｜現貨金挫3.5%　累紫金瀉近9%　恒生指數最新跌455點

現貨金及現貨銀價紛紛下挫，現貨金每盎司最新報5,186.71美元，跌188.53美元或3.51%，現貨銀最新110.7416美元，跌4.28%。



至於紐約期金方面，最新報5,314.3美元，跌0.76%；紐約期銀最新報113.05美元，跌1.21%。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

其他貴金屬方面，鉑金每盎司最新報2,501.7美元，跌141.65美元或5.36%，鈀金最新報1,943.25美元，跌67.49美元或3.36%。

另一方面，紐約期銅每磅最新報609.35美元，跌11美元或1.77%。

SPDR金ETF挫逾7%

受到金價下挫拖累，招金（1818）瀉8.9%，紫金（2899）跌8.7%。

至於黃金交易所買賣基金（ETF）SPDR金ETF（2840）跌7.2%，報3,695元。

對於近期金價走勢，CGS國際的Bertram Lai在一份報告中指出，黃金及其他貴金屬的持續上漲可能導致股票和債券市場的波動。他表示，黃金和其他貴金屬似乎處於一種自我強化的反饋循環中，其價格走勢本身已成爲驅動價格變動的新聞。這可能會影響投資者對法定貨幣相關風險的認知，並可能導致收益率曲線長期端的債券風險溢價擴大。他補充道，如果未來幾個月債券風險溢價出現實質性重定價，可能會引發股票和信用市場的一次重大波動。

大市方面，恒生指數最新報27512點，跌455點。