金價狂潮｜恒生投資建議個人投資配置黃金5至10%　惟需留意波動性

金價近年攀升，增加投資者投資黃金的興趣。恒生投資管理投資總監蘇浩程表示，建議個人投資組合中，配置黃金投資5至10%，作為分散投資策略，因為黃金與主要資產價格關聯性較低。

他又指出金價近期急升，預計升至每盎司5600美元機會高；並表示市場預計美元轉弱，促使各個央行減持美債，轉投黃金以保持購買力。



蘇浩程又表示，除結構性央行儲備需求外，黃金作為避險工具也令短期投機及長期投資情緒升溫，對價格帶來支持，但也帶來波動性，波動性並與股票投資相若。

圖為2012年4月3日，鏡頭下矗立在華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

減息周期有利金價

李佩珊表示，聯儲局減息通常都會帶動黃金價格上升，過往三次減息周期中，金價在減息前後均錄得升幅。過去20年黃金年化回報達11.2%，而去年回報更達65%。

蘇浩程預計，聯儲局將於今年6月起減息兩至三次，每次25基點。由關稅驅動的通脹壓力可能只屬於暫時性，並有望在明年下半年消退，所以能為政策進一步放寬創造條件。

給予中美日股中性評級

他表示，對全球股市及債市持中性看法，對於中國股市、美股及日股也為中性看法，相對看好亞洲新興市場，相對看淡歐洲股市。債券方面，看好亞洲投資級債券，看淡亞洲高收益債券。

港股方面，對港股首季持中性看法。本港經濟受地產行業等帶動，預計美國聯儲局下半年啟動減息，對於本港住宅市場會帶來支持，市場氣氛會轉好。商業房地產方面，辦公室需求有所上升，但零售仍待轉變。港股氣氛也有所向好。

同時，中美的貨幣政策與財政政策趨向寬鬆，為港股市場提供充裕的流動性。内地「十五五」規劃強調科技自主和新質生產力發展，為科技板塊帶來長期動力。不少在港上市的内地龍頭科技企業並未在A股上市，因而吸引南向資金追捧。另一方面，港股亦提供優質高息企業，在中美利率走低的環境下受到投資者青睞。不過，内地内需及房地產市場尚未完全復甦，市場正等待中央政府3月會否推出更多刺激政策。

看好原材料及資訊科技等板塊

板塊方面，蘇浩程表示，看好原材料及資訊科技行業。當中金、鋁、銅等企業受惠於大宗商品價格上漲及強勁的工業需求。資訊科技行業則受惠於内地提升科技自主能力的政策。在金融行業方面，我們認為保險行業將受惠於投資收益和新業務價值的增長。至於工業行業，看好與大型基建投資相關的企業，因為預計內地在今年「十五五」開局之年將加大基建投資，推動經濟增長。

他又指出，今年A股將有不俗表現。低息環境及尚待復甦的房地產市場有望支持個人投資者轉向股市尋求財富增值機會。對機構投資者而言，監管則鼓勵保險、養老金等長綫資金加大A股配置。同時，國債收益率處於歷史低位，促使機構資金增加A股投資。另外，內地股市擁有强大的科技產業鏈及資源產業，對海外資金具有一定吸引力。

在行業配置方面，在反内捲的背景下，投資者能重點佈局在具漲價潛力上游的行業。同時，也持續看好出口相關的工業以及科技產業。