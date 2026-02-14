馬年將至迎財運！三專家豪派利市股　恒指3萬點有望馬到功成？

丙午馬年將至，市場滿懷對港股上闖三萬點的憧憬，迎接新春。《香港01》預祝各位讀者新年進步，萬事順遂，財運亨通。另有三位專家齊齊分享新年利市股，兼顧進攻防守，力求開年即有斬獲。



溫鋼城︰港交所回調至398元位置買入

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，馬年首先推薦港交所（0388）。他解釋稱，港股新年升勢強勁，近期日均成交額超過2千億元，更上一層樓的機會亦大，突破3千億可期。港交所CEO陳翊庭近期透露，有超過400隻新股正排隊上市，相信上市費用帶來的收益豐厚。

因此溫鋼城認為，投資者可在回調至398元位置買入，預計4月之前的短線目標價，可以期待468元，之後闖上500元大關，躋身「啡底股」都未算出奇。 至於止蝕價，溫鋼城就設在368元。

港交所周五收報405.2元。

溫鋼城推薦港交所及阿里巴巴。（資料圖片）

阿里巴巴分兩段吸納

此外，他亦推薦阿里巴巴（9988），他指出，相較於其他科技股，近期存在因監管因素產生的波動，阿里巴巴已屬於當中不算冒險的選擇。首先其自身平台經濟的傳統業務模式穩健，其次分拆平頭哥上市，以及AI發展具備想象空間，且相信年後兩會將至，料還有利好的政策可加持。

溫鋼城建議，阿里巴巴可以分段吸納，第一個位置先試155元，若再有回調機會，第二個位置可於143元買入，他笑稱，143的諧音寓意亦佳，代表「一世升」。至於目標價和止蝕價，他則給出198元與139元。

港交所周五收報155.4元。

指港股可講故事多 4月底前先望29000點

對於大市的全年走勢，溫鋼城表示，港股可講的故事多，例如各類有「小龍小虎」之稱的新興科技股，以及一些獲捧的高股息股份。他認為，4月底之前，大市有望見29000點，隨後有所回調，至年底前有望見31000點。

黃敏碩認為首季舊經濟股跑出，首推信置。新經濟股可揀百度。（資料圖片）

黃敏碩：首推信置 撐股價炒高不代表估值貴

王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩，分別在舊經濟與新經濟股板塊，各有一隻推薦。舊經濟板塊，他睇好信和置業（0083），其解釋稱受惠於減息週期，及高才通等政策吸引人才來港，相信本港地產業住宅市道，有望轉好，而信置有優質的物業可以陸續推出。

此外，公司的財務基本面穩健，尤其是現金流強勁。不過其股價水漲船高已有時日，黃敏碩尤其強調指，股價高不代表估值貴，儘管其目前市盈率約為27倍，但相信伴隨盈利能力的上升，市盈率可以縮窄至20倍樓下，「唔好畀佢嘅市盈率嚇咗」，且其目前股息率尚超過4厘，亦有收息價值。

故而在樓市回暖，地產板塊整體利好的背景下，黃敏碩認為，信置可吸納，推薦買入價位為11.8元，目標價就可挑戰14.5乃至15元。而止損價方面，他就定為去年底低位的10.8元左右。

信置周五收報12.59元。

新經濟股推薦百度 可憧憬新業務多

新經濟股方面，黃敏碩則推薦百度（9888），他分析指，百度可憧憬的新業務眾多，包括分拆昆崙芯上市、自動駕駛業務蘿蔔快跑以及機械人行業的發展利好等，在多個新興業務場景上均有部署。

不過他也坦言，百度的股價波幅較大，可在135元左右買入，若跌至120元則應考慮止損離場。對於目標價，他則認為可以拉闊少少，有機會破頂高看至175至180元。黃敏碩直言，如若今年大市可以升至31000點，新經濟股再燃炒風，相信百度會是當中的領軍者。

百度周五收報135.8元。

料首季「捨新取舊」炒傳統股 上半年試30000關

針對整體的港股走勢，他認為第一季是靠金融、地產等傳統股份帶動，尤其是伴隨業績公佈，派息仍然吸引，資金的態度大多是「捨新取舊」，兼之以兩會往往令傳統經濟股炒高造好，故而首季資金應多泊於舊經濟股，至第二季才會逐漸回至新經濟股。

黃敏碩表示，恒指上半年上試30000到31000點機會大，但個股表現分化，不可僅通過關注大市點數，而需審慎揀選個股與板塊。

伍禮賢認為騰訊基本面未變化，即將公佈的業績結果值得期待。（資料圖片）

伍禮賢：騰訊基本面未變 現下入手可長揸

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，儘管騰訊（0700）近來因增值稅稅率傳聞，惹市場擔憂潛在的監管風險，但公司的基本面其實未有變化。更重要的是，騰訊3月將公佈業績，其直言對其感期待，預計遊戲、廣告、金融支付三大業務板塊，都將有不俗表現。

因此其認為，騰訊現下正處低位，宜於入手，因此550至560元均為吸引的買入價格，短期目標價就為600元。伍禮賢表示，騰訊是值得長期持有的股票，故而不設止蝕價位。

騰訊周五收報532元。

國泰預告盈喜 盈利表現可期

其推薦的第二隻利是股，則是國泰航空（0293）。伍禮賢表示，早先國泰已經預告盈喜，載客量按年增長逾兩成。此外，受惠於低油價的外部環境，機場三跑的投入使用，以及航線的增加，預計今年的盈利表現仍然可觀，股價有機會再闖上。

對比內地航空股主要受惠於人民幣升值，以及春運等季候需求，伍禮賢認為僅從業績復甦情況看，國泰的步伐其實較內地航空公司更快。故而視乎關鍵價位，儘管國泰股價總體走高，他仍認為前浪頂12.5元具買入機會，目標價可望13.5元，同未設止蝕價。

國泰周五收報12.85元。

伍禮賢認為，大市全年走勢呈現「倒V字型」，年中最強。（資料圖片）

料大市全年「倒V字型」走勢 呈資金牛市

談及恒指後市走向，伍禮賢則表示，維持該行早先30000點的預測不變，料年中第二、第三季度表現最佳，全年走勢呈現「倒V字型」。

他直言港股的估值其實未算太便宜，但仍會有資金追捧。一方面美元走弱，外圍市場波動大，有外資會轉向來港。另一邊廂，內地息口走低，大量資金需尋出路，相信北水湧入勢頭續勁，因此料馬年仍會有資金牛市的行情。