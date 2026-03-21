洪灝自爆當下最重倉呢隻港股ETF　港美股金幣部署一文教齊丨專訪

中東衝突升溫，又遇科企績後暴瀉，投資市道倏忽間風聲鶴唳，迷霧中難尋方向。有「中國最準分析師」之稱、蓮華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝，評析今年市道，直言波動市況下需採取「Low Beta」策略求穩。



洪灝相信今年第三季度，恒指可以見到眾望所歸的30000點，甚至自爆所有投資中，目前最為重倉者，其實是一隻在港上市的ETF。針對美股、黃金、比特幣等各類熱門標的，他亦給予投資建議，力撐黃金牛市未完，年內達到每盎司6,000美元「沒有太大懸念」。



港股：大市第三季可見30000點 更看好MSCI香港指數

對於港股今年的走勢，洪灝直言，短期的回調未止，但相信今年第三季度，恒指可以見到眾望所歸的30000點。但他強調，市場過分以恒指，代替港股整體的表現，其實並不合理。從科指的頹勢便可見，大權重的內地互聯網巨頭，近期表現疲弱，令大市整體走低。

他笑稱，因成分股的特點，市場甚至戲謔恒指、科指為「外賣指數」，其實未必能全然反映出港股資產的質素和表現。ATMX中，目前看來僅騰訊（0700）現金流強勁，較有機會跑出，阿里（9988）若減少強調外賣業務，力攻芯片，或許也可再期躍進。此外，早先熱潮的個股，其實不乏質素較佳者，例如泡泡碼頭（9992）。

相較之下，其本人就更關注MSCI香港指數的成分股，走勢已見與恒指分化。洪灝解釋指，MSCI香港指數主要追蹤香港本地公司，以地產、公用板塊為主，今年行情不俗，甚至有再向上的動能，可以選擇買入追蹤該指數的ETF。

撐資源股行情 料下一步化肥股接力炒上

另一邊廂，洪灝今年尤為看好資源股，包括各種戰略資源。他指出，自去年底開始，大宗商品已迎來牛市，從金銀等貴金屬，逐漸漲至工業金屬，如今則輪動至能源化工，依照以往的邏輯，下一步炒上的就會是畜牧業。

洪灝表示，因散戶了解有限，其實在期貨市場上，大豆期貨已經創下數月來的新高。從股市標的上，他則認為化肥等板塊，有機會迎來行情，尤其是鉀肥相關的公司。

洪灝表示，非常看好恒生高息股ETF（3466），價格走勢與股息均吸引。（鄭子峰攝）

自爆最重倉恒生高息股ETF 21元出頭可吸納

其續指，丙午年又值九紫離火運，戰火不休，因此不宜過分進取，需採取「Low Beta」策略，力求「穩陣」。他最為推薦的一隻，也是其如今所有資產類別中，最為重倉的一隻便是恒生高息股ETF（3466），推出時間約只一年。

該ETF以房地產、工業、能源與金融為主，掛牌以來股價由12元升至約22.5元，近期出現回調，年化股息率逾7厘。洪灝指出，21元出頭的位置，均值得買入部署，主要出現的價格波動，多是源自派息，其也不會因波動而頻繁操作，值得長揸。

洪灝指出，21元出頭的位置，均值得買入部署。（資料圖片）

黃金：料金價年內見每盎司6000美元 同利好飾金股

洪灝因搶先押注金銀價大漲，並多次呼籲買入，為市場津津樂道，問及投資回報，他就難掩笑意謙虛道「財不外露」，不過今年會否延續此種強勁升勢，就尚不能下定結論。

據其透露，其在2022年時就已入手黃金，當時的持倉價格僅每盎司1,000多美元，近來趁回調有所補倉，目前的持貨成本在4,400美元。其表示，相信金價年內達每盎司6,000美元「沒有太大懸念」，而因金銀比的規律，料銀價也會伴隨金價的回暖，重新出現回彈。

同理，飾金類的股份也同樣會水漲船高，儘管市場擔憂，金價高企會降低首飾消費意慾，但囤積的飾金，其本身的貨值也在增長，因此相信同樣利好金飾股。

他續指，近期有聲音質疑，黃金是否失去了避險屬性，他直言斥責為無稽之談。其表示，戰事發生以來，表現最好的資產無疑是石油，但緊隨其後的，其實就是黃金，勢能仍然強勁。其進而解釋稱，分散投資的關鍵在於一個組合裡面的資產，最好是有漲有跌，故而黃金的避險功效其實體現在，與其他資產的關聯度相對較低。

洪灝仍看好今年的金銀行情，也因此利好飾金股。（資料圖片）

美股及比特幣：美股宜「邊打邊撤」 比特幣未至第三季不宜建倉

談及對美股的策略，洪灝就形容為「不要加倉，邊打邊撤，把Beta降下來，買靠譜的東西，買實實在在的東西」，早先美股最熱炒的芯片板塊，他則認為週期已經開始冷卻，也建議逢高出貨，僅留較小倉位即可。

而此前備受熱捧的比特幣，高位時曾升穿12.5萬美元，如今已跌穿7萬美元。洪灝表示，今次中東戰事，市場多有傳聞杜拜等地有10萬美元的外匯限制，因此比特幣出現過回彈，似乎可以趁低撈底。

但洪灝就提醒投資者不要著急，「肯定沒跌完」，他引述數據指，比特幣的「減半規律」令其行情存在週期性，大抵呈現「三年漲，一年跌」的格局，而本輪跌勢才行至一半，洪灝給出的建議是「牛熊分水嶺是今年第三季，五萬（美元）以下是能見到的」，故而未至第三季不宜建倉。

總體而言，洪灝透露，永遠採取「半倉策略」，即倉位中的一半是現金或類現金等收息資產，其餘的資產類別，單個類別的佔比不會超過10%，方可確保在波動市況中分散風險。