金價狂潮｜洪灝指東方聰明錢未見大幅拋售　續看好黃金與白銀

金價及銀價於上周五（1月30日）出現史詩級暴跌，不過蓮華資產管理首席投資官洪灝表示：「堅定地看多黃金白銀的長期投資價值。」，又指出﹕「東方的『聰明錢』並未大幅拋售；這些東方的聰明錢應該繼續保持其對於黃金白銀貴金屬的絕對定價權。」



洪灝表示：「我堅持認為，此次暴跌與國際市場2020年3月的『現金擠提』事件更為神似，而與1980年或2013年的結構性熊市相去甚遠。」

予銀價目標150美元

1980年3月27日，銀價單日暴跌五成，是金融史上著名操縱案例，又稱「白銀星期四」。當時德州石油富豪亨特兄弟大量囤積白銀實物與期貨，試圖壟斷市場，控制全球供應。白銀價格從每盎司約6美元暴漲至高峰約50美元。然而，交易所提高保證金、限制新倉等，以高槓桿操作的亨特兄弟無法滿足巨額追加保證金要求，其持倉被強制平倉，導致銀價單日暴跌逾50%，從21美元腰斬至10.8美元，市場崩盤。

洪灝認為上周五金銀價大跌，只是長周牛市中的修正。（資料圖片）

洪灝認為，上周五暴跌「並非源於市場對『硬資產』內在價值的信仰突然崩塌，而更多的是由市場交易的流動性陷阱與『保證金上調』。」

他形容今次暴跌「是一場長周期牛市中劇烈卻健康的修正。」，又表示﹕「黃金與白銀的故事，不過剛剛翻開序章」。洪灝又指出﹕「這片被恐慌暫時遮蔽的天空，終將在價值重估的曙光中，重現其固有的輝煌。」

洪灝去年上半年開始看好黃金，對白銀設定的目標價為150美元；認為美國國債高企令美元神話已幻滅，去美元化將令投資者增加對黃金需求。

金價於上周五大瀉約9%。（Scottsdale Mint@Unsplash）

分析籲先避開黃金

另一方面，Laffer Tengler Investments首席執行官兼投資官Nancy Tengler建議，現階段策略上可優先考慮股票，而非黃金。隨著黃金已轉為動能型交易，且市場上鮮少有人能清楚解釋其大幅上漲的原因，現階段應暫時避開黃金。

她指出，投資者不妨先行觀望，待市場回穩後再重新評估是否進場，並形容所謂避險資產出現如此劇烈波動，確實令人憂心。