美伊停火有望港股轉彈？　撈底先求穩！　專家揀股砌高息堡壘

中東局勢反覆，周內美伊雙方暫達成為期兩周的停火協議，帶掣大市有所反彈。不過局勢瞬息萬變，僅一日過去，伊朗就指停戰條例遭到破壞，再次關閉霍爾木茲海峽，大市隨即回吐。



波動市況中，逢低吸納穩陣收息股，往往不失為良策，兩位專家分別評析熱門收息板塊，推薦5厘息及以上心水高息股，教路撈底。此外，亦有專家指，現下港股處反彈週期，投資組合中不妨提升Beta值，稍作進攻。



伍禮賢：勿貪高息需考慮經濟週期 首選公用股港燈

美伊雙方達成為期兩周的停火協議後，港股周三（8日）曾見反彈，全日漲776點，惟難免上落起伏，觸及26000關口後得而復失，全周收報25893點。光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，此刻對於收息股的吸納選擇，最關鍵並非聚焦股息率，而需考察業務的長久性，即面對不同的經濟周期，都有較為穩陣的表現。

因此他首先推薦本地公用股，包括涉及用電、天然氣等的股份。伍禮賢指出，本地公用股中其個人較為看好港燈（2638），過去五年的派息水平都相當穩定，目前股息率約5厘，可以作為防守性較強的股份納入組合。

他指出，儘管從技術圖形上，港燈從早先的高位回落，但峰谷之間的差距不足一成，屬於相對保守的波幅，如若可以待回調至6.3元，即為吸引的買入位置。

伍禮賢指，本地公用股中其個人較為看好港燈（2638），過去五年的派息水平都相當穩定。（資料圖片）

內銀板塊值博 農行手續費收入「獨領風騷」

其次，伍禮賢看好內銀板塊，直言據早先放榜表現，內銀業績有保障。目前內地處低息環境，固然為內銀的業績表現帶來挑戰，但亦不乏利好因素浮現，包括不良資產的比例下降，以及內地股市表現靚麗，帶掣非利息收入增長。

伍禮賢坦言，各間內銀表現其實相若，板塊內個股大多榮辱與共，細究之下其就更推薦農業銀行（1288）。一方面，在低息環境下，農行去年手續費及佣金收入，按年增幅高達16.6%，而四大內銀的其餘三間均為單位數增長，伍禮賢形容是「獨領風騷」。另一邊廂，農行時下股價較為落後，具低吸吸引力，可在5.5元價位入手。

農行去年手續費及佣金收入，按年增幅高達16.6%，而四大內銀的其餘三間均為單位數增長。（資料圖片）

減息憧憬升溫 地產股信置最佳

最後，伍禮賢推薦本地地產股信和置業（0083）。他表示，受惠於談判的消息，市場對於減息的憧憬有所升溫，在本港地產背景復甦的背景之下，應會有不錯的復甦空間。

他表示，新鴻基（0016）其實也不失為好選擇，只是股息率相對偏低，反之信置無負債，賬面揸住淨現金，防守性更高，推薦買入價位為11.5元。

本地地產股方面，伍禮賢推薦信置。（資料圖片）

港股處反彈週期 可適當進取升Beta

不過伍禮賢坦言，儘管局勢仍波動，但停火協議傳達的態度利好，港股正處反彈週期，部署的策略可以適當進取，提升組合中的Beta值。其解釋稱，臨時協議約定的兩周，已提供了較為充足的喘息空間，尤其是目前對於美伊雙方而言，都承受不了「持久戰」的打擊。

故而他認為，雖然暫時未可輕言一定能達成協議或共識，但相信曙光漸現。其分析指，大市自裂口向上，第一次突破自28056點下跌以來所形成的下降軌，進而形成突破信號。指數短期進一步看26300點水平，此為前期恒指形成「頭肩頂」形態所處的「頸線」位置。

中長期來看，如果本輪24200點成為港股調整低位，那麼年內仍有希望可以闖上三萬大關。因此其認為可以留意前期回調較多的股份，「深蹲」之後的反彈力度更佳。伍禮賢推薦，目前投資組合中的資金分配，可配置為四成收息，四成進取，兩成現金的陣型。

伍禮賢指出，目前對於美伊雙方而言，都承受不了「持久戰」的打擊，港股正處於反彈週期。（資料圖片）

黃國英：大市雖難新高 滙豐及中銀香港有望跑出

資深基金經理、黃國英資產管理董事黃國英則相對審慎，他直言回彈至28000點很難，極個別的股票，例如滙豐HSBC（0005）或許可以，但整個大市創新高，其認為機會不大。

論及穩陣收息之選，他主要看好金融類股份，包括滙豐（0005）和中銀香港（2388）。其解釋稱，市場早先擔憂中東局勢影響當地業務表現，但中東戰火並非「核爆」，毀滅一切資產。對比香港早先經歷的商業地產低潮，黃國英笑稱，國際銀行在中東的敞口，甚至未必有在香港高，因此只屬於短期因素，不必過分擔憂。

萬洲國際具潛力 曾派特別息

另外，他亦提及一隻較為冷門的選擇，為萬洲國際（0288）。黃國英解釋稱，萬洲並不應只視為內地食品公司，其拆分旗下SFD單獨在美國上市，對母企幫助大，屬出海成功例子。公司因去年派發特別息，現時股息率高達8.4厘，撇除特別息，股息率亦約6厘。

萬洲國際去年曾派特別息，全年共派0.91元，股息率高逾8厘。（資料圖片）

內銀、油股可揀 收租及電訊股較看淡

此外針對其他熱門收息板塊，黃國英逐個評析指出，內銀板塊因逐漸消化內房的不利影響，最壞時間已過，同樣值得吸納；能源板塊中，雖然油價波動回吐，但相信仍較戰前更貴，且戰火損壞了許多基礎設施，相信對於中海油（0083）之類的公司仍然利好。

相反，黃國英相對看淡的板塊就包括本地地產股當中的收租股，以及中資電訊股。他解釋稱早先中移動（0941）年初在監管新規出台前，曾出現北水提前沽貨的現象，在國際投資者心目中印象不佳，故而股價上升有難度，推薦等級相對靠後。