美股｜道指收市跌398點　Intel飆7.33%　摩通跌逾4%

美國上月通脹數據符合市場預期，但金融股下跌。美股周二（1月13日）下滑，道指曾跌533點，至收市仍跌最新挫398點。其中，Intel大漲7.33%。另外，摩根大通（JPMorgan Chase）第四季純利下跌，股價挫4.19%。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間1月14日

【05:11】Amazon及微軟跌逾1.5%

道指收市報49,191.99點，跌398.21點或0.80%；納指收報23,709.87點，跌24.03點或0.10%；標普500指數收報6,963.74點，跌13.53點或0.19%。

重磅科技股方面，Amazon跌1.57%、微軟跌1.94%；Google母公司Alphabet漲1.24%、Nvidia升0.47%、蘋果公司（Apple）漲0.31%。

【05:09】中概股指數收漲1.86% 拼多多跌5.40%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.86%。其中，阿里巴巴ADR升0.40%，拼多多跌5.40%。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

【04:47】美元指數重上99 現貨金價回落

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.13，升0.28%。其中，美元兌日圓最新報159.13，升0.64%。

金價回落。現貨黃金每盎司最新報4,588.30美元，跌9.12美元或0.20%。

【04:46】油價升逾2.5%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報61.15美元，漲1.65美元或2.77%。倫敦布蘭特期油收報65.47美元，升1.60美元或2.51%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報94,269.47美元、24小時內升逾3%。

【04:30】恒指夜期收報26,920點 高水72點

恒指夜市期指收報26,920點，升57點，較恒指收市26,848點，高水72點，成交21,317張。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間1月13日

【22:51】美國12月核心CPI增幅降溫

道指最新報49,285點，跌304點或0.61%；納指最新報23,748點，升14點或0.06%；標普500指數現報6,972點，跌5點或0.08%。

數據顯示，美國上月消費物價指數（CPI）按年增長2.7%，符合預期及與前值相同。撇除食品及能源，核心CPI按年升2.6%，低於預期的2.7%。

【22:46】油價升逾2.5%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶61.33美元，升2.01元或3.39%；倫敦布蘭特期油每桶報65.47美元，漲1.60美元或2.51%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報92,638.46美元、24小時內升逾2%。