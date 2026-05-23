環球債市遭血洗！　專家深度拆解美債警報　股債匯金部署一文教齊

環球債市震盪劇烈，主要發達國家債市罕見同步歷經拋售潮，債價急跌，收益率齊飆。美國首當其衝，長期國債收益率不單突破5厘心理關口，更直撲5.2厘左右，創下2007年以來新高。日債、英債同樣未能倖免。



美國國債素來被視為「全球資產定價之錨」，當其收益率都足有5厘，那麼以此為基準的股票、企業債等其他資產估值，又當何去何從？渣打香港財富方案投資策略主管陳正犖拆解局勢認為，其實過往幾年亦都出現過觸及5厘關口，無需過分緊張，但股債的配置操作，就大有操作門道。



美長債升穿5厘創近20年高 市場憂全球資產定價

債市拋售潮惹來市場警鐘大作，其實正是因為美國國債，幾乎可算作「無風險資產」，是全球資產定價的基石，其他的股票、地產等資產，均是在此基礎上，加上相應的「風險溢價」來計算。簡單理解，如若幾乎無風險的長期美債，都可以給予5厘的回報，投資者自然不願意冒險再去買相似回報的股票，各類資產的估值便需同步洗牌。

5厘可謂是長債息的「馬其諾防線」，是相當重要的心理關口。本周美國30年期國債收益率直撲5.2厘，創下2007年以來新高。英國與日本的30年期國債收益率同樣分別狂升，更是分別為1998年及1999年以來最高，全球債市陷入連鎖式拋售。

美國國債素來被視為「全球資產定價之錨」，5厘為長債息重要心理關口。（彭博截圖）

原因：中東戰局致通脹升溫 英日政局同波動

渣打香港財富方案投資策略主管陳正犖，分析今次債市巨震的原因指出，首先，英國與日本的債息急升，部分源自本國的政局，英國工黨選情不佳，政治風險惹憂；日本則是本身債台高築，同時擴大了財政預算，令市場疑慮其財政狀況。

除此之外，最主要導致債息急升的原因，仍是通脹問題。據美國最新一次的通脹數據，4月消費物價指數（CPI）按年升3.8%，升幅比3月還加快0.5個百分點，創近3年新高，超過市場預期。

而背後相當重要的推手，莫過於中東戰火導致的油價飆升，即便時下有所回落，仍高企於每桶100美元以上。且中東局勢尚處膠著不明朗，令市場對於通脹升溫，存在進一步的憂慮。循此邏輯，或致使各國央行出招加息，自然不利於已發行債券的吸引力。

渣打香港財富方案投資策略主管陳正犖指出，短期內債息仍將處於高位，美國10年期國債收益率料會在4.5至5厘水平徘徊。（資料圖片）

預測：料部分國家下月耗盡原油儲備 短期債息仍高企

市場最為關心的，莫過於今次震盪究竟是短期波動，定標誌著長期資產估值邏輯的改變。陳正犖表示，下個月會是重要的時間節點，因部分地區在今年6月或會陷入能源危機，例如菲律賓在4月時就已示警，原油儲備會在6月耗盡，如若屆時霍爾木茲海峽仍未開放，恐危機加劇。

據其預計，市場當前仍會密切關注6月時，美伊雙方是否可以進一步談判，改善霍爾木茲海峽局勢，因此短期內債息仍將處於高位，美國10年期國債收益率料會在4.5至5厘水平徘徊。不過他也寬慰稱，其實過往幾年亦都出現過，美國長債息觸及5厘關口，只是金融市場容易出現震盪，但亦無需過分緊張。

菲律賓在4月時就已示警，原油儲備會在6月耗盡，恐引發更大能源危機影響通脹。（資料圖片）

債市：投資者宜縮短年期 分散選擇非國債產品

儘管如此，債市風暴席捲，投資者選擇順勢沽出，還是趁低撈底，仍為坊間熱議。陳正犖指出，對於債券投資者，應當縮短所持有債券組合的年期，以5至7年為宜。

他強調指，超長年期的國債收益率，反映的不止通脹，還有非常關鍵的期限溢價（term premium），即補償投資者因為可能遭受的風險而帶來的損失，需要額外的利息才願意去買。美國如今的債務問題、軍費開支、財務情況均有機會成為市場擔憂的藉口，令長債息的收益率反覆，無論戰局是否得以緩和，因此建議縮短組合年期，以應對未來一段時間內的波動。

另一邊廂，債券投資亦不要僅依靠國債，而可以留意配置一些高收益債券，以及證券化的資產，例如按揭抵押債券、資產質押債券等，去爭取更多的利息收入。

陳正犖指出，對於債券投資者，應當縮短所持有債券組合的年期，以5至7年為宜。（資料圖片）

股市：料僅單位數調整非轉勢 仍超配環球股票

至於股票投資者，陳正犖直言，長債息長期高企，無可避免會令股票估值受壓，下調後影響盈利表現，從而出現調整。但其特別指出，科技股的強勁盈利其實可以抵消利率走高所帶來的影響，有機會致使環球股票的跌幅，其實只有單位數的調整。

陳正犖強調，其認為今次股市的波動，僅僅致使一次調整，不是一個完全的轉勢。他解釋稱，就市場最憂慮的中東局勢與通脹走勢進行沙盤推演，第一種基本情形預測就是局勢會慢慢穩定，債息自然回落。

第二種情形下，即中東局勢真的趨於惡化，導致能源危機出現，最終致使經濟衰退，其實全球央行是需要減息，採取寬鬆的貨幣政策，方可以應對，因此年內仍有減息機會。

對於股市的態度，他形容為審慎樂觀，仍然願意超配環球股票，且可以憑藉債息走高所引發的調整，分段吸納。從指數的調整幅度而言，他直言時下的調整幅度還未算大，可以在指數達到5%的跌幅時，開始留意績優股的機會。

陳正犖仍建議超配環球股票，尤其可藉回調部署AI中下游股份。（資料圖片）

高息股調整壓力大 可藉回調部署AI中下游股份

視乎地區，他表示美股、整體的中國股市以及印度股市，都是持超配觀點。因為無論在中美市場，都可以捕捉到AI的主題，而中印市場的股票估值本身也較平，另有很多防守性質的本土消費行業，可以採取一個「槓鈴式」的攻守兼備的策略。

針對傳統防守性高息股，他直言畢竟無風險資產的收益率走高，那麼其他的收益類資產就需要更高的派息率，才可以增加吸引力跑贏，調整壓力就相對更大。而對於進取性的科技股，他則認為，今年大科技股上市消息陸續有來，料對板塊有支持，且此類股份畢竟盈利增長迅速。

不過他也提醒稱，AI人工智能概念，已經發展到新階段，今年美國的AI使用率將會突破20%，如果參考過往一些科技周期，例如智能手機使用率的那個周期，當它一超過20%之後，普及程度會再急劇地發展。因此其認為AI中下游股份都會受惠，所以不妨藉今次因利率走高而造成的調整，分散部署AI中下游股份，而非似早先一般聚焦半導體股份。

其認為，，若擔憂通脹，那麼現金購買力受削弱的風險就更高，「所以更加需要去投資，只不過你要做適合自己的投資」。（資料圖片）

現金黃金：通脹抬頭不利揸現金 倉位仍可留一成予黃金

對於整體的投資組合，陳正犖認為大抵可以秉持股多於債的原則，且不必因擔心局勢波動，轉揸現金。他表示，此刻其仍然低配現金，底層邏輯在於，若擔憂通脹，那麼現金購買力受削弱的風險就更高，「所以更加需要去投資，只不過你要做適合自己的投資」。

此外對於黃金作為早先的明星資產，近來亦高位回吐，他則指出，一方面債息走高，黃金無息可收，自然受到拖累；另一方面則是美元重新走強，因此帶動金價回調。但從結構性的需求看來，不同的央行、政府以及機構投資者，其實仍有意願分散儲備，增強對於黃金的配置，中長線值得看好。

據其估算，黃金有望重回每盎司5,000美元，下方有力的支持位則在4,200至4,300美元，因此對於中等風險承受能力的投資者，仍然可以將倉位的7%至10%配置給黃金。