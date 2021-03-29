專訪｜嘉實投資總監料美債息1.8厘遇阻　新經濟股漸見吸納機會

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-29 07:00

美債息續飆，困擾大市。美國10年期國債孳息率在3月一度升穿1.75厘，新經濟等高估值股份持續受壓。市場部分人士估計債息將升穿2厘，但嘉實國際投資總監關子宏認為，美債息率再大幅上升的動力已經不足，在1.8厘水平應會遇上較大阻力，他又指，價值股修復估值已到尾聲，新經濟股從高位回調近三成後，漸看吸納機會。

債息抵1.8厘 料將有阻力

10年期美債孳息率自年初0.9厘水平，急飆至3月一度升穿1.75厘，美聯儲3月議息會議則繼續維持寬鬆貨幣政策。關子宏指，新冠疫情令全球許多地區的經濟活動一度停滯，一旦疫苗接種成功則有望推動經濟復甦，短時間內推高通脹預期。儘管美聯儲預期今年美國通脹水平將達到2.4%，但美聯儲主席鮑威爾認為通脹攀升只是暫時性的。

他認為，美國近期通脹預期上升是因為美國1.9萬億美元財政刺激方案落地、新冠疫情緩和及供求錯配導致。通脹有望在今年下半年回落，10年美債收益率再大幅上升的動力已經不足，在1.7%至1.8%水平應該會遇到較大阻力，有助於金融市場回穩。

利率及通脹預期升溫，令環球股市震盪，恒生指數由2月份高位31183點，截至上周五（3月26日）已回調2847點或9.1%。關子宏說，對通脹上行的擔憂，並非市場回調的全部因素，中港股市年初以來基金發行量大，機構和零售投資者不少「彈藥」已投放在市場，在缺乏進一步利好消息下，亦使後繼動力不足。

10年期美債孳息率自年初0.9厘水平，急飆至3月一度升穿1.75厘。（資料圖片）

新經濟股高位回調25至30% 漸見吸納機會

市場憂慮融資成本增加，會不利新經濟類等高槓桿企業，令這些企業的估值大幅下調。關子宏說，預計五年、甚至十年後才盈利的高增長型股份，影響一定最大，例如生物科技、電動車、SaaS公司等，至於已盈利的有穩定現金流的公司，息口上升對估值影響不大。

但他說，新經濟及增長型股份近期大幅調整，亦因早前升勢過急，惟這些股份已從高位回調25%至30%後，其實逐漸看到吸納機會；至於價值股追落後，息口上升令大金融板塊受惠等觀點，「已去到一個Consensus view（市場共識）」，相信價值股修復估值已到尾聲，且價值和增長板塊估值差距亦去到近年最細差距，現在反可考慮部署增長板塊，「慢慢睇位入」。

科網股留意社會價值創造

新經濟股仍有投資價值，惟面對的政策風險明顯升溫，如內地加強平台經濟監管及反壟斷，騰訊（0700）傳被中央要求成立金融控股公司，市場憂或步阿里（9988）的螞蟻集團後塵。關子宏說，業務擴展到不同版圖和行業的巨型科網股，對於整個經濟和各行各業的影響力大，令中國監管機構有一定擔憂。

但關子宏指，內地去年11月已推出反壟斷徵求意見稿，市場早有心理準備，經過今輪調整，相信股價已很大程度「Price in」。他又指，為社會創造價值的平台企業，受中央反壟斷政策的影響較細，例如外賣、團購業務便創造了外賣騎手、物流等就業機會，「只要定價非做到過低，無咩人投訴，政府會放軟手」。

美團創造了外賣騎手的就業機會。（資料圖片）

電動車股年底前可升三成

另一主題新能源，他指中國計劃碳排放量在2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和，此後日韓亦定下碳中和目標，加上美國重返巴黎協議，綠色發展明顯已成全球目標，而中國在新能源技術和產能具有領導地位，相信光伏、新能源車等行業在未來三至五年會迎來爆發期，只是短期行業或遇產能限制，為加大投資和增加產能，可能有集資壓力，惟料中長期增長空間依然充足。

行業中，該行相對看好EV（電動車）市場，認為年底前有30%上升空間，偏好已有產能及出口潛力的電動車公司，同時捕捉海外需求機遇。

價值股尋「商品股、物流股」

價值板塊中，他強調不會因估值便宜而買入，而是希望尋找高質量、有催化劑的價值股。比如在大宗商品相關的企業中，該行相對看好與銅和鋁相關的公司，認為隨著經濟復甦，銅和鋁還有上漲空間。中美兩國同時推動綠色基建，以及電動汽車行業的發展會帶動市場對銅、鋁、鋰、鎳等金屬的需求。此外，比如物流公司，隨著網購更加普及，亦有看到投資機會。