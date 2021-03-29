專訪｜嘉實投資總監料美債息1.8厘遇阻　新經濟股漸見吸納機會

美債息續飆，困擾大市。美國10年期國債孳息率在3月一度升穿1.75厘，新經濟等高估值股份持續受壓。市場部分人士估計債息將升穿2厘，但嘉實國際投資總監關子宏認為，美債息率再大幅上升的動力已經不足，在1.8厘水平應會遇上較大阻力，他又指，價值股修復估值已到尾聲，新經濟股從高位回調近三成後，漸看吸納機會。
債息抵1.8厘 料將有阻力
10年期美債孳息率自年初0.9厘水平，急飆至3月一度升穿1.75厘，美聯儲3月議息會議則繼續維持寬鬆貨幣政策。關子宏指，新冠疫情令全球許多地區的經濟活動一度停滯，一旦疫苗接種成功則有望推動經濟復甦，短時間內推高通脹預期。儘管美聯儲預期今年美國通脹水平將達到2.4%，但美聯儲主席鮑威爾認為通脹攀升只是暫時性的。
他認為，美國近期通脹預期上升是因為美國1.9萬億美元財政刺激方案落地、新冠疫情緩和及供求錯配導致。通脹有望在今年下半年回落，10年美債收益率再大幅上升的動力已經不足，在1.7%至1.8%水平應該會遇到較大阻力，有助於金融市場回穩。
利率及通脹預期升溫，令環球股市震盪，恒生指數由2月份高位31183點，截至上周五（3月26日）已回調2847點或9.1%。關子宏說，對通脹上行的擔憂，並非市場回調的全部因素，中港股市年初以來基金發行量大，機構和零售投資者不少「彈藥」已投放在市場，在缺乏進一步利好消息下，亦使後繼動力不足。
10年期美債孳息率自年初0.9厘水平，急飆至3月一度升穿1.75厘。（資料圖片）
新經濟股高位回調25至30% 漸見吸納機會
市場憂慮融資成本增加，會不利新經濟類等高槓桿企業，令這些企業的估值大幅下調。關子宏說，預計五年、甚至十年後才盈利的高增長型股份，影響一定最大，例如生物科技、電動車、SaaS公司等，至於已盈利的有穩定現金流的公司，息口上升對估值影響不大。
但他說，新經濟及增長型股份近期大幅調整，亦因早前升勢過急，惟這些股份已從高位回調25%至30%後，其實逐漸看到吸納機會；至於價值股追落後，息口上升令大金融板塊受惠等觀點，「已去到一個Consensus view（市場共識）」，相信價值股修復估值已到尾聲，且價值和增長板塊估值差距亦去到近年最細差距，現在反可考慮部署增長板塊，「慢慢睇位入」。
科網股留意社會價值創造
新經濟股仍有投資價值，惟面對的政策風險明顯升溫，如內地加強平台經濟監管及反壟斷，騰訊（0700）傳被中央要求成立金融控股公司，市場憂或步阿里（9988）的螞蟻集團後塵。關子宏說，業務擴展到不同版圖和行業的巨型科網股，對於整個經濟和各行各業的影響力大，令中國監管機構有一定擔憂。
但關子宏指，內地去年11月已推出反壟斷徵求意見稿，市場早有心理準備，經過今輪調整，相信股價已很大程度「Price in」。他又指，為社會創造價值的平台企業，受中央反壟斷政策的影響較細，例如外賣、團購業務便創造了外賣騎手、物流等就業機會，「只要定價非做到過低，無咩人投訴，政府會放軟手」。
美團創造了外賣騎手的就業機會。（資料圖片）
電動車股年底前可升三成
另一主題新能源，他指中國計劃碳排放量在2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和，此後日韓亦定下碳中和目標，加上美國重返巴黎協議，綠色發展明顯已成全球目標，而中國在新能源技術和產能具有領導地位，相信光伏、新能源車等行業在未來三至五年會迎來爆發期，只是短期行業或遇產能限制，為加大投資和增加產能，可能有集資壓力，惟料中長期增長空間依然充足。
行業中，該行相對看好EV（電動車）市場，認為年底前有30%上升空間，偏好已有產能及出口潛力的電動車公司，同時捕捉海外需求機遇。
價值股尋「商品股、物流股」
價值板塊中，他強調不會因估值便宜而買入，而是希望尋找高質量、有催化劑的價值股。比如在大宗商品相關的企業中，該行相對看好與銅和鋁相關的公司，認為隨著經濟復甦，銅和鋁還有上漲空間。中美兩國同時推動綠色基建，以及電動汽車行業的發展會帶動市場對銅、鋁、鋰、鎳等金屬的需求。此外，比如物流公司，隨著網購更加普及，亦有看到投資機會。
關先生於2012年加入嘉實國際。他擁有20多年的投資管理經驗。加入嘉實國際前，他曾在香港霸菱資產管理擔任亞洲債務投資主管，在新加坡和北京的瑞士信貸資產管理擔任亞洲固定收益及貨幣業務董事，在新加坡保誠資產管理擔任投資董事，及在香港首域投資擔任投資組合經理。