碳中和│擬香港以外水域建風力發電場　中電︰好好利用周遭資源

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-04-12 07:00

為應對氣候變化，港府在去年11月發布的施政報告中提出，香港會在2050年達到「碳中和」之願景。現時本港有65%碳排放來自發電，對於電力公司來說，要在30年內達到碳中和，挑戰一點也不少。中電（0002）首席執行官藍凌志接受訪問時表示，現時公司具備發展可再生能源的技術及知識，但要達標仍有一些難度，例如在有限時間內，興建若干基礎設施，做好規模巨大的可再生能源項目，「建設基建需要以十年計的時間，若只有30年時間去做，即是我們要馬上做，並且要加快腳步地做事，但相信是可行的！」

天然氣為清潔燃料，故中電近年逐步增加天然氣發電比例，以減少業務營運的排放量。（中電網頁截圖）

為配合港府「碳中和」之願景，藍凌志概括了中電的策略──未來逐步把煤電資產淘汰，並考慮在香港以外水域興建風力發電場，繼續加大在中國的投資，發展水力發電、太陽能發電和核能發電項目，以多元化燃料組合。

在2020年，天然氣發電佔中電的發電燃料組合比例為48%，核能約佔36%、煤炭約佔15%，其他（如油）則約1%。藍凌志說公司計劃在2030年或之前以氫發電來取代天然氣發電，而現有的天然氣發電設備可以直接用作處理氫發電項目。「如日間日照充足、風力夠強，我們便可以使用太陽能、風力和水力發電，晚上時就較多地使用氫發電。」

建小型風力發電場 不符成本效益

與此時間，中電正研究在香港以外水域興建風力發電場。他指本港水域地方有限，可能只可設置小型風力發電機，加上如要把設備帶到亞洲區，倘如建設小型風力發電場，成本會相當昂貴，故公司希望於香港以外水域選擇合適的地方興建風力發電場，放置更多大型風力發電機，令項目更具經濟效益，惟相關計劃需待港府審批。

被問及香港可否靠「本地發電」達至碳中和，藍凌志認為香港只是城市，很難靠一己之力做到碳中和，即使是紐約和倫敦等大城市也要在外面購電。現時中電持有大亞灣核電站25%的股份，公司並有從核電站購買約八成電量，這些電力是通過傳輸線路，再供應給香港用戶。未來中電將會在大灣區大力投資發展可再生能源項目，並繼續投資陽江核電站，未來若有好的投資機會，也會考慮投資。他強調自己不認為這是倚賴中國，只是好好地利用本港周遭的土地資源。

今年是中電成立120周年，藍凌志重申公司未有計劃派發特別股息。（鄺月婷攝）

將基建成本攤長 年期可達50年

他續道即使香港有不少商廈和學校在天台設置太陽能板發電，但距離大規模應用仍有不少困難，例如：陰天或下雨時就不能生產電力，電力供應可能不太穩定，發電量也未必夠整座大廈使用，故要用電力儲存設備把電量儲起，方可提供穩定的電力供應。

對於未來電費走勢，藍凌志透露電費最大的變數是天然氣燃料成本，去年石油需求下降，油價大跌，令天然氣價格也有調整，但很難預測未來會發生甚麼事，可能人們逐漸恢復出行，天然氣價格也會隨之回升。另外，公司會把基建成本攤長計算在電費內，一些項目的年期可達30至50年，所以對每年電費影響較小。

中國將在6月推出碳排放權交易市場，藍凌志覺得碳交易在不同國家或地區都有不同做法，並沒有劃一標準，例如中國和歐盟有各自的碳交易系統，惟香港市場較小，只有少數碳交易的參與者，很難建立本地碳交易市場，若是主打區域市場會更佳。