Microsoft香港：混合辦公模式成趨勢　增「無凳會議室」提升效率

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-04-21 07:00

疫情新常態下，企業紛紛實施遙距辦公，以降低疫情傳播風險。Microsoft今日發布《Microsoft 2021工作趨勢指數報告》，66%受訪的在職人士希望公司能夠保留遙距辦公的選擇；62%本地企業領袖對遙距工作模式感到正面，顯示本港企業將會繼續採取靈活的辦公模式。

Microsoft 香港及澳門總經理陳珊珊估計，未來企業傾向採取混合辦公模式，讓員工按照自己的需要，再決定是否回到辦公室工作，工作變得更加靈活和有彈性。同時，遙距辦公模式將不再限於視像會議，更有虛擬協作及數碼企業業務流程，例如是：簽署合約文件、分享企業專有數據和資料，以及報銷開支和請假等。

由於實施混合辦公後，在辦公室工作的員工數量減少，部分企業更可能縮減辦公室面積，或者是把辦公室重新設計，增設更多共用工作空間和會議室。陳珊珊表示Microsoft自2005年開始便讓員工work anytime, anywhere（彈性選擇何時、何地工作），只要向上司匯報，並按時做好手上工作，員工便可以自己決定何時回辦公室工作。

她又指，疫情期間公司一直開放，讓無法在家工作的員工繼續在辦公室工作，「有啲同事屋企比較細，或者有小朋友，家中比較嘈吵，未必適合在家工作，所以我哋實施咗混合辦公模式，俾員工自己揀，做到成績就得，老板嘅管理方式都要變。」

Microsoft不時舉辦團隊建立（Team Building）活動，冀促進員工的關係，上周五陳珊珊就與員工一起去行山。（鄺月婷攝）

遙距工作或減少員工交流

不過，Microsoft並不提倡完全遙距辦公，皆因公司認為遙距工作模式或會減少了員工之間的互動和交流，或會阻礙創新，故公司傾向使用混合辦公模式。

陳珊珊說混合辦公模式是適用於各行各業，以地產商華懋集團為例，不少員工要「落site」視察地盤環境，他們會分散於不同地方，不便於溝通，其後集團用了雲端辦公室方案Microsoft 365，員工可在此分享文件，工作時便會更有效率。而本港老牌出口貿易商利豐在不同地方都有辦公室，過往在溝通和文件協作時流程較為繁瑣，使用了Microsoft 365後，除了工作更加暢順，設計產品周期更是由6個月縮短至3個月。

「無凳會議室」減少開會時間

被問及Microsoft香港會否考慮重新設計辦公室，以迎合混合辦公模式之需要，陳珊珊笑道公司在5年前已做了一次大裝修，之後所有員工都是沒有固定工作位置，並增設了更多會議室。為了鼓勵員工做事要有效率，公司內有一間會議室是沒有椅子，讓員工站着開會，減少開會時間。