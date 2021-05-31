iBond 2021｜送超市現金券到設「保底價」　銀行券商優惠一文看清

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-06-01 10:31

第八批通脹掛鈎債券（iBond）將於6月1日起，接受市民申請。相信不少市民已磨拳擦掌，準備入飛。由於多間銀行及證券行均會為有意認購的市民提供優惠，作為一位精明的投資者，實有必要將各銀行及證行提供的優惠比較一番，務求盡取優惠及額外回報，成功「自肥」。

綜合各機構提供的資料，發現若新客戶透過富途證券以申請iBond，按上一批iBond最多可獲分派4手，首日表現高見104元來作參考。如今年投資者最終可獲分派4手，以及獲贈送一股蘋果股份，分分鐘總回報可達2,600元。

新一批IBond發行規模可達200億

先不厭其煩向讀者介紹一下iBond。一如以往，新一批iBond年期三年，每六個月派息一次，今批息率不少於兩厘，目標發行額為150億元，若認購反應熱烈最多發行200億元。認購期於6月1日上午9時至6月11日下午2時，並將於6月23日發行，6月24日掛牌。

值得一提，今批iBond保證息率為兩厘。可是今年市場估計通脹將會升溫，業界人士預計，明年通脹率有可能升至2.5%。而iBond的浮息機制是與通脹率掛鈎，這意味著iBond日後的派息率有機會高於2厘以上。

iBond以接近零風險性質，以及保證息率比定期存款的回報更高，是要數穩健又有合理回報，對穩健型的投資者來說無疑是首選投資產品。而隨著iBond推出在即，多間銀行、券商亦提供多種迎新優惠爭相搶客。

iBond認購期於6月1日上午9時至6月11日下午2時，並將於6月23日發行，6月24日掛牌。

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銀行力谷iBond優惠免手續費 大新銀行推「10免」

先說銀行，猛力谷客推認購iBond優惠，絕大部分銀行例如滙豐、渣打、花旗、工銀亞洲、招商永隆、交通銀行及大新都豁免認購手續費、託管費、代收利息費、存入和到期贖回債券費。不過部分銀行只限特定時間才免相關費用，投資者要留意。

滙豐︰客戶可透過該行的流動理財、網上理財、電話理財及分行申請認購iBond，並獲豁免以下7項收費，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費。

滙豐可透過網上理財、電話理財及分行申請認購iBond。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

中銀香港：認購期內可透過中銀香港手機銀行、網上銀行認購通脹掛鈎債券，亦可透過投資服務熱線或逾190間分行認購，費用全免。

恒生銀行︰凡經該行認購iBond，客戶可獲8項費用豁免優惠，包括豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、債券沽出手續費、買入證券存入費、轉出費和轉入費。

恒生客戶可獲8項費用豁免優惠。（資料圖片）

渣打銀行：客戶可獲6項豁免收費優惠，當中包括豁免手續費、二手市場賣出交易、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息以及贖回到期債券費用。

大新銀行：凡經該行成功認購iBond，可獲豁免10項收費，當中包括認購手續費、托管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、二手買入手續費、二手賣出手續費、轉出費（轉出至其他銀行）、轉倉費（轉倉至該行證券戶口）及沽出經紀費用。

花旗銀行：客戶透過該行債券戶口形式認購第8批通脹掛鈎債券，並獲豁免以下收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費和轉出費。

東亞銀行：向零售客戶豁免4項收費，當中包括認購手續費、每半年收取之債券託管費用、代收利息費及贖回費用優惠。

今次政府推出最新一批iBond，與以往大致相同，保證息率為2%。（資料圖片）

工銀亞洲：提供「九免」優惠，客戶透過工銀亞洲任何一間分行及網上銀行申請iBond，可獲豁免九項收費，包括認購手續費、買入經紀費（以股票形式在二手市埸交易）、沽出經紀費（以股票形式在二手市埸交易）、提早贖回費、代收利息費、到期贖回費、轉倉費、存入費及託管費。

招商永隆銀行：為客戶提供7項豁免收費優惠，當中包括豁免手續費（0.15%） 、債券託管費、利息代收費 、轉倉費、首兩星期經場外交易市場沽出iBond債券交易費、贖回費以及首兩星期經香港交易所沽出iBond的交易佣金。

交通銀行：推出7項iBond認購豁免收費優惠。客戶經交銀成功認購iBond，將免認購費、 買入交易費 、 賣出交易費 、 到期贖回費、存倉費、代收利息費 及存入債券費。

招商永隆豁免手續費（0.15%）及首兩星期沽出交易佣金。（資料圖片 / 江智騫攝）

券商推優惠吸新客 富途認購iBond可即賺1000港元

至於券商，不少投資者抽iBond是短炒待高沽出，因而需要留意哪間券商豁免債券戶口沽貨手續費，以及迎新客戶優惠條款。

陸金所新客額外獲200元超市現金券

陸金所：可通過銀行或證券經紀辦理外，亦可透過其他網上投資平台如陸金所香港申請認購。現時的新客戶，可獲高達2+8％（息率收益券）的收益回報，及可享7免優惠，即免認購手續費、首6個月內沽出免經紀費、免提早贖回費、免代收利息費、免存入費、免託管費及免到期贖回費。

凡於陸金所推廣期間經陸香港認購1萬元的iBond，使用收益券並持有滿6個月可獲400元的額外獎賞。同時，新客戶亦可獲得200元超市現金券回贈，意味著新客戶申請一手iBond並持有6個月，將可額外獲得600元獎賞。

至於舊有用戶，每成功邀請一名新客戶註冊，且客戶自行完成開戶，即可額外獲得總計300元現金券，包括200元電子超市現金券及100元投資現金券。

陸金所新客戶額外獲200港元超市現金券回贈。（資料圖片）

富途證券：除了費用「10免」（包括：認購手續費、代收股息手續費、到期贖回費、存倉費、暗盤交易佣金等）外，ibond認購期間，全新客戶在富途進行認購，可盡享一股蘋果迎新優惠，現值125美元 （約1,000港元）。

參考上一期iBond（4239）首日上市價最高達104元，即每手可賺400元，認購3手或以下的市民，可獲全額分派。政府表示若認購反應熱烈最多發行200億元，若然持有4手，合共可賺1,600元。加上新客戶於富途認購可獲一股蘋果迎新優惠，價值約1,000元，首日沽出隨時可袋2,600元。

富途「10免」優惠 新戶開帳即送一股蘋果。（資料圖片）

耀才新戶可享1個月「零」佣金優惠

耀才證券：推11項費用可獲全免，當中包括按金、利息、認購手續費、暗盤買賣佣金、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費和代收股息手續費。此外，新開戶更可享1個月真正「零」佣金優惠。

致富證券：接受意向客申請預訂服務，孖展新客享10免，合資格客戶更獲贈50元超市禮券，且現有客戶也有9免。

大華繼顯：申請iBond即送7免優惠，優惠只適用於港幣3萬或以下的申請，包括免按金、免利息、免手續費、免託管費、免轉倉費、免代收股息費、免不動戶費；超過港幣3萬的孖展申請按金及利息會以扣除港幣3萬後計算。名額有限，先到先得，額滿即止。

信誠證券：推出保底回購計劃，讓客戶可以回購價向該公司沽出獲派股數，今年更新增保底價102.8元回購，保底價與回購價比較，以高者為原則。信誠又指，為iBond推出「有身份證就有錢賺」申請優惠計劃，該行客戶無需繳付款項及利息即可認購4萬元iBond。

耀才新戶可享1個月「零」佣金優惠。（資料圖片）

券商出盡優惠吸客 投資者要點揀好?

綜合以上優惠，如果投資者希望上市即日獲利，富途證券是不二之選，開戶除了費用「10免」外，全新客戶於iBond認購期可享一股蘋果迎新優惠， 價值約1,000港元。

若長期持有，則可考慮於陸金所抽iBond，陸金所送額外8厘額外年利率收益及超市現金券，凡使用收益券並持有滿６個月可獲400港元的額外獎賞，新戶亦額外有200港元超市現金券回贈。

另外，打算孖展認購的散戶可考慮各大券商，大部分都有免息孖展優惠，包括信誠證券提供100%孖展，利息全免；其中耀才免11項收費是行內最多豁免優惠。