通脹升溫｜打贏荷包保衛戰　年回報要一成　王良享授五大投資工具

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-07-03 10:30

市場料通脹升溫，如何「抗通脹」、為「荷包」保值成為一眾投資者的考慮因素之一。政府早前推出新一批通脹掛鉤債券（iBond），保底息率有兩厘，但每人僅分派最多3手，實際作用不大。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享接受 《香港01》訪問時估計，未來三年的平均通脹率為3%，意味投資者回報要有10%或以上，才可有效「抗通脹」，因此他嚴選五大投資工具，助投資者視乎自己的風險承受程度，挑選相關的投資方式以應對通脹風險。

食品價格急升，市民開始感受通脹壓力，如何通過投資，有效「抗通脹」成為一個眾人的課題。王良享受訪時指出，若果風險承受程度較低，同時覺得通脹率不會持續上升時投資者，可考慮選擇購買房地產信托（REITs）。

投資房托穩定收息

他指出，房地產信托的好處是當市場環境不好時，仍有穩定利潤，這些利潤能夠隨著通脹上移，「當經濟復甦時，很多商場或鋪位就能加租金。」王良享又看好大灣區的房地產潛力，建議投資者可以考慮投資内地房托，「内地租金相比房價是較為低，政府不想房價上升速度過快，控制房價時，房租及店舖租金都會上升，好似領展（0823 ）已開始投資内地小型商場，現在有了大灣區，就算無通脹出現，只是收取利息也可以，因爲房地產信托沒有太大波動。」

除了領展外，他亦看好越秀房託（0405），表示其在大灣區物業的穩定性高，「越秀房托的物業在疫情期間租出率仍高達92.8%，而大股東為廣州市政府企業越秀地產股份佔38.04%，是真正有地方政府投資的國企，派息穩定。」

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享為不同風險承受程度投資者制定三種抗通脹策略。

外幣首選加紙、人仔

投資外幣亦是「抗通脹」的選擇。王良享建議投資者，考慮比美國早加息的外幣，例如加幣，「加拿大 『收水 』沒有美國厲害，買債亦沒有美國咁多，通脹率是達到央行能夠接受的2%以内；加上央行似乎沒有表示準備接受美國新的平均通脹目標，因此可以留意加幣。」

他又提到人民幣的利息比美元高，當美國加息時，中國通脹亦會升至足以加息的水平，保持人民幣高於美元兩厘息差優勢。「資金流支持人民幣，今年首五個月，資金通過貿易盈餘、直接投資、債券通及股市北向通進入中國應有2.27萬億元人民幣，比去年高60%。加上數字人民幣將會是最早普及化的央行貨幣政，增加其成為儲備貨幣吸引力。」

歷來通脹 黃金都向好

新冠疫情爆發期間，爲了穩定經濟，央行「放水」，全球大宗商品價格不斷上升，王良享認為，投資者可考慮購入原材料、金屬相關股票，以應對通脹問題。

值得留意的是，內地於五月分出手遏制原材料、金屬等價格，受政策因素影響，投資者可考慮美國的銅、礦業等相關ETF等，但若果認爲市場已經消化內地相關政策影響，價格已回落在較低水平的話，可以選擇例如中國鋁業（2600）、江西銅業（0358）等股份。

黃金依然為抗通脹之選。

另外，他指出，黃金等貴金屬，歷來在通脹高企時表現向來良好，當沒有通脹的話，黃金價格會下跌，反之亦然。

他指出，2004至2006的美國核心個人消費支出價格（PCE）為2.5%時，金價由400美元升至600元，大幅上升五成，因此建議投資者亦可以購買黃金作爲抗通脹工具，「應要習慣長期息率水平不會很高，通脹出現時，實質利率甚至更低，對於金價便很有利。」

買股票睇企業議價能力

若果想通過不同的股票組合，以達至「抗通脹」的目標時，王良享提醒，通脹對於股票是一把「雙刃刀」：當經濟強勁時，雖然通脹率很高，企業股價或因經濟環境好而受惠；但營運成本亦同時上升，令其價值受到損害。

因此通脹對股票有利還是不利，取決於背後公司的議價能力，王良享指，投資者應選擇一些議價能力高、有實力的企業，如蒙牛﹙2319﹚、百威﹙1876﹚、LVMH等。

TIPS是眾多抗通脹產品中最進取的一項，應謹慎平衡風險。

最進取抗通脹產品：TIPS

若果風險程度承受更高時，王良享稱投資者可考慮美國抗通膨債券（TIPS）。他指，就算出現通縮，對投資者直接購買美國政府TIPS的本金不構成任何影響，只不過，TIPS相關的ETF，會以債券本身的配息去彌補本金虧損，若然通縮程度不少，有機會讓ETF無法配息，因此TIPS會較爲適合風險承受程度高的投資者。

TIPS為國庫債券，跟隨當地的消費物價指數（CPI）調整，分別爲期5年、10年及20年，入場費為1000美元，每年支付利息兩次。跟iBond不同的是，香港政府會在3年後以100港元的底價贖回，惟TIPS卻以收市價計算利息，亦會以最終收市價回收。