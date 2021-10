專訪｜大埔開全球最細店　主打家居收納　IKEA︰空間小也要舒適

IKEA一向給人的印象是店鋪面積龐大,迷宮路線。但最近IKEA卻「一反常態」,於大埔開設全球最細分店,店舖面積由一般逾10萬呎的旗艦店勁縮至只有5,000呎。



Less is more! 該公司港澳區市場總監李超誠接受《香港01》專訪時,分享IKEA在港的開店策略,以至線上線下如何「夾擊」,搶攻市場。



IKEA本港首間「規劃及訂購中心」位於大埔,今年8月中旬才開業。走進店內,可謂一目了然,事關店鋪面積只有5,000呎,賣點是全新售前貯物靈感數碼體驗及收納規劃專區。

踏進店内,看見各類收納工具,有不同大小、質感的儲物箱。客人亦可以於數碼互動屏幕內瀏覽各種風格的家居佈置,「預覽」產品放在家中情況。互動屏幕旁邊則是售賣瑞典食品的位置,雖然店鋪面積小,但自家品牌食品一應俱全,現場亦設有櫃位供職員協助規劃及訂購家具。

+ 1

地區商場人流同樣暢旺 每分鐘數百人經過

一改以往巨鋪作風,李超誠表示開設小型店是想更迎合各個地區居民需要,讓快速購物的客人也有更便捷的選擇,「我們如果想在當區『落地』、更方便市民的話,相信這種類型、這種面積的門店是不錯的選擇。」

他指出,大埔店應是目前為止集團在全球面積最細的分店,「外國的IKEA大多開設在公路旁邊,但公司亦開始構思不同形式的『customer meeting point』,因此小型店亦是我們接下來發展重心之一。」

地方細細無阻大埔居民前往「朝聖」的心。李超誠透露,店鋪開業首天的人流竟能與銅鑼灣周末的人流相比。開店首月營業額已有6位數字,「這些地區性商場人流很多,即使平日下午兩、三點,每分鐘亦有幾百人經過。」

大埔新店面積不大,惟人流仍暢旺。(歐嘉樂攝)

據IKEA統計,大埔店8月上半個月食品銷量佔5成半,傢俬佔4成半; 其後兩星期則是傢俬佔6成,食品佔4成。細鋪擺放貨物種類有限,但亦有助IKEA更了解顧客需要,以調整店鋪上所售賣的現貨。

李超誠表示香港人的生活空間雖小,但每個人對舒適的家這個要求應該要一樣,「分別只是空間的大小,因此家居收納是大埔店的主題,我們主要在新店售賣各種收納家品如各種貯物、有多層間隔的衣櫃組合等。」

逾10萬呎鋪位不易找 自言角色「被動」

有別於IKEA一貫的巨型門店,市面上有不少傢俬店大多是以細鋪方式營運,林林總總的貨物一眼看清,IKEA又是否為了與這些品牌對手競爭才開設新門店呢?李超誠並不認同這個説法,「住上水的市民不會特地為了去IKEA而搭半個鐘頭車到沙田,我們只是想開設不同類型的商店,再配合網上商店,去照顧現今都市人的購物需要。」

IKEA的店鋪面積動輒就以10多萬呎計算,尋找門店並沒有想像般容易。李超誠表示大小商店的開鋪機會均等,「IKEA標準產品數量最少有8,000項產品,顧客亦不會全都在網上訂購,所以我們一定要有實體店配合營運。」他表示公司首先會考慮市場上有沒有適合門店進駐的地區,其次是業主能提供什麽面積的店鋪,「無理由沙田開完大鋪,大埔又開㗎嘛。」

李超誠指公司亦希望在以上地區開設大鋪,惟角色相對「被動」。(歐嘉樂攝)

除了大埔8月新開幕的「規劃及訂購中心」外,IKEA其他分店分別位於銅鑼灣、九龍灣、沙田以及荃灣,當中位於銅鑼灣柏寧酒店地庫的分店是香港歷史最悠久的分店。而據政府統計處資料,元朗、屯門及西貢區人口數目分別佔約64萬、50萬和47萬,比起大埔區的30萬人口還要多,李超誠指公司亦希望在以上地區開設大鋪,「其實我們從沒停止尋找合適的鋪位,可由於10多萬呎的面積實在太大,我們也只是處於被動的角色,惟現時仍在尋找中。」

網店如第五間巨舖 線上線下已成一體化

IKEA在幾年前開始發展網購,李超誠指現時網店生意額幾乎等同香港的第五間大型門店。「線下提供現場觀感體驗,線上則是方便快捷,亦沒有購物時間限制。」他表示IKEA的門店開始加添大型屏幕,讓客人可以輕易查看商品,不用「走遍全場」。另外,IKEA手機應用程式亦有多種服務配合實體店營運,「顧客可掃描貨物的條碼,在手機内查看貨品資料如大小、存倉數量等,以供顧客『click and collect 』。」

IKEA在幾年前開始發展網購,李超誠指現時網店生意額幾乎等同香港的第五間大型門店。(歐嘉樂攝)

李超誠稱兩者是以互補方式營運,並不會互相競爭。他指顧客如果選購大型家具,大多都會來店先看實物,再從線上訂購直接選取訂貨服務。「例如多數會在網店選購衣櫃, 反而家居配件、擺設等銷量較少。」

市民消費仍謹慎

去年疫情較為嚴峻,惟IKEA整體營業額按年有單位數的升幅, 李超誠表示清潔用品及煮食用具等升幅高達近4成升幅,而家居飾品亦是其中一項升幅較多的貨品種類。「相信很大原因是由於去年大家都在家工作。」

李超誠指香港經濟自疫情至今算「好硬淨」,惟市民消費比以往謹慎,加上運輸成本大增,IKEA又堅持不加價,因此料今年盈利按年有低單位數的跌幅。「可能原本會買兩個咕𠱸,現時只買一個;或是同類型單品會傾向選擇價錢較平的那一項。」

8月的零售銷售量按年升11.9%,政府早前表示第1期消費券能提振本港經濟。李超誠指最明顯的情況是首輪消費券即是8月頭的第一個星期,銷售額有約10%的上升,單價較高的大型 傢俬亦有較好銷量,惟其後便回復正常。「預計10月首個星期亦會有同樣的情況發生,但也屬正常,因為我相信每位市民在領取消費券前已經有計劃用在什麽地方。」