金管局三年首接錢　拆息年內勢逼2%　第三季供樓恐增1厘至封頂息

金管局三年來首次出手買港元，捍衞聯繫匯率。參考2018年經驗，港元觸及弱方兌換保證水平後，便掀起港息上升序幕。

今年美國的加息速度遠超當年，是千禧年來最快的加息，分析認為，金管局的接錢規模將愈來愈快，拆息的升勢亦將愈來愈急，對一眾供樓人士來說，H按利率數月內將觸及2.5厘封頂位，低息供樓時代將劃上句號。



港元匯率今日（12日）觸及7.85的弱方兌換保證水平，為自2019年5月以來首次。金管局日內兩度「出手」接錢，分別向銀行買入15.86億及40.82億港元沽盤，以捍衞聯繫匯率制度。

金管局接錢後，今日1個月拆息暫未見上升，維持0.18厘，但反映與銀行資金成本關係較大的3個月拆息升至0.79054厘，創2020年6月份來最高水平。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，銀行體系總結餘的流走速度會愈來愈急，同時銀行拆息的上升速度亦會加快。 （資料圖片）

2018年金管局兩周接錢13次

參考對上一次金管局的「接錢」周期，據官方資料顯示，局方在2018年4月12日開始承接市場的港元賣盤。當時在短短兩星期內，13度出手接錢，買入逾500億港元，每宗交易規模由約8億港元至100億港元不等，令當時的銀行體系總結餘在十多日之間，流走逾500億元，下降至大約1,285億港元。

今日金管局接錢規模是分別是15.86億及40.82億港元，上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，未來接錢規模將會愈來愈擴大，很快達到近百億港元水平。換言之，銀行體系總結餘的流走速度亦會愈來愈急，與此同時，銀行拆息的上升速度亦會加快。

2018年本港銀行加息時，一個月拆息升至超過2厘。（彭博）

以與供樓利率掛鉤的1個月同業拆息為例，現時約徘徊在0.18厘的低水平。隨著美國正以2000年千禧年以來最快的速度加息，林俊泓相信一個月拆息在今年底會升至逼近2厘。

星展香港經濟師謝家曦則預計，隨著金管局在未來一段時間會不斷入市接錢，估計1個月拆息在第三季將抽升至1.3%，意味採用H按的業主的實際供款息率很可能已觸及封頂息率2.5% ，距現時實際供樓息率提高一厘；而年底拆息將增至2厘。

資金流出及拆息抽升速度較上次快

與2018年金管局首次接錢時相比，事實上，今次的整體情況和條件略有不同。目前的銀行體系結餘明顯較高，約有3,300億元，而2018年當時只有1,800億元；利率方面，當時1個月拆息約0.8厘，而目前則不足0.2厘。

同時，美國利率上升速度加快，勢令本港息率上升加速。現時市場廣泛預期，聯儲局今次一年內便會加息超過2厘，從利率期貨市場數據顯示，有接近一半參與者進取預期，今年美國有機會累計加息2.75厘，因此可以預示，今次本港加息的速度，將會較2018年時更為明顯，供樓一族的負擔亦將百上加斤。

謝家曦提醒，今次美國的加息步伐相對較快，除了3月及5月分別加息0.25%及0.5%，到6月及7月將分別再加息0.5厘，相信資金流出香港的速度亦會快得多，拆息上升的速度亦會較2018年快。

2018年9月當本港銀行體系結餘跌穿1,000億元水平後，本港銀行開始上調利率。（彭博）

料港銀最快年底上調P 幅度約12.5點子

回看上次本港銀行加息，發生在2018年9月26日。當時美國宣布再加息0.25厘，即是在三年間合共加息2厘後，令本港的銀行資金加快流走。當時本港銀行體系總結餘跌至約500億元左右，令到銀行拆息抽高，一個月拆息更突破2厘。

謝家曦預計，今次銀行體系結餘未必跌至500億元水平，才會逼使銀行上調利率。他預計今年底銀行體系結餘跌至1,000億元水平，銀行考慮到Hibor與Prime息差收窄，便會把P上調約0.125%。

林俊泓相信，本港的利率上升速度，不會如美國一樣急速。估計最快本港銀行會於第四季至明年首季，上調最優惠利率。考慮到現時銀行的資金成本、存款壓力，以及香港的通脹水平溫和，相信港銀的加息步伐亦將會循序漸進，起點會是八分之一厘，亦即是12.5點子。