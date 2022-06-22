回歸25周年｜香港角色不只中間人　新華主席蔡冠深︰我們是CIO！

香港回歸25年，逐漸發展成全球最重要的國際金融中心，還一直充當內地與世界的窗口。新華集團掌陀人蔡冠深接受《香港01》專訪，大談本港回歸以來的「轉型」之路。他認為，香港多年來不單只扮演中間人﹙Connector﹚角色，還是投資者﹙Investor﹚及營運方﹙Operator﹚，以「CIO」形容最合適不過。蔡冠深相信，香港可繼續繁榮發展，大灣區機遇處處，內地仍是港商最佳發展地。



香港回歸之前，已由全民「穿膠花」側重製造業，逐漸轉型至貿易、物流業，至今成為國際金融中心，金融業主導經濟命脈。由「海產大王」蔡繼有創辦的新華集團，扎根香港逾半個世紀，見盡此變化。

該集團主席蔡冠深作為第二代陀手，不但守好海產本業，還把握香港獨特的國際地位，積極將業務拓展至地產、金融、基建、新科技、教育、傳媒等。他以一句話概括了香港從工業主導，「轉型」至國際金融中心的歷程，「由以前同內地廠家合作，在珠三角做世界工廠，升級轉型做轉口貿易，再到而家發展得最快嘅就係現代服務業，提供專業服務，包括金融及房地產。」

新華集團在香港扎根逾半個世紀，見證了香港從工業主導，「轉型」至國際金融中心。（張浩維攝）

香港並非只扮演「丙方」

香港金融業發展蓬勃，亦是中國面向國際的窗口，獲不少人形容為「超級中間人」，但蔡冠深卻笑指，不能只說香港是中間人如此簡單。

「中間人可以指Super Connector（超級聯繫人），但我成日用一個新名稱，係我發明嘅，叫做CIO，C代表Connector﹙聯繫人﹚，I代表Investor（投資者），O代表Operator（營運者）。」

蔡冠深解釋道，中間人只是香港其中一個角色，「香港絕對唔係淨係丙方，咩叫丙方？一個甲方、乙方，丙方就係中間人。但我哋﹙同時﹚做緊甲方──香港係投資者，譬如大嘅上市公司，佢點會做中間人？香港﹙企業﹚是中國最大嘅投資者，我哋亦投資倫敦、東盟、美國！」

在蔡冠深眼中， 香港除了中間人之外，更加是一個平台，將資金引進來再走出去。（資料圖片）

世界投資者香港榜上有名

事實上，香港資金充裕，過去25年投入內地及海外的資金不勝枚舉。單是2019年，香港對內地投資963億美元，佔內地吸收外資總額的69.7%；這個佔比自2005年開始逐年上升。

在蔡冠深眼中， 香港除了中間人之外，更加是一個平台，將資金引進來再走出去，「我哋香港資本性好強。大家要睇睇foreign investment in China，過去40年，超過一半資金係香港去到內地嘅投資。」

就以蔡冠深口中的大型上市港企為例，本地四大發展商除了在內地發展，亦有在海外投資。新鴻基地產（0016）郭氏家族基金及英國大型發展商Ballymore合作倫敦項目幸運島（Goodluck Hope）；新世界主席鄭家純擔任主席的Knight Dragon發展的Greenwich Peninsula，總投資額高達84億英鎊；長實（1113）旗下和記黃埔地產亦在泰晤士河附近發展Convoys Wharf項目，地盤面積約174.24萬方呎，相當於9個維多利亞公園。

香港可以成功做到「CIO」，全因法制健全、稅制低、資金能自由進出。（張浩維攝）

做生意不能太政治化

除了資金「走出去」，香港亦積極在外當營運者（Operator）。他笑言，「工廠唔使講啦，以前香港上千間工廠都係我哋營運！嗰陣時港商去珠三角，好多都前舖後廠。」

觀乎現在，香港基建成熟，無論是機場還是港鐵，都經營得非常好，甚至有能力在國際當營運者。「倫敦新嗰條伊利沙伯綫，都係香港地鐵營運！」蔡冠深說的是，港鐵（0066）全資附屬公司MTR Elizabeth line（MTREL） ，負責「伊利沙伯綫」的日常營運。全綫共設有41個車站，長逾一百公里的。除了負責全綫日常營運外，MTREL亦會代倫敦運輸局管理「伊利沙伯綫」沿綫其中的28個車站。

香港可以成功做到「CIO」，全因法制健全、稅制低、資金能自由進出。不過，近年中美關係交惡，香港作為中間人難免受影響，港企開拓美國以外市場，是否才是上策呢？多年前已帶領公司進入美國市場的蔡冠深認為，港企到美國進行一般投資問題不大，「而家制裁嘅係同軍方有關係企業，又或敏感嘅新科技，好似華為5G，佢做得好吖嘛，佢（美國）擔心你咪限制你，但從事房地產、製造業，我諗唔會有問題。」他補充，香港是一個經濟城市，如果因為新聞說中美關係不好，就不跟美國做生意，是「太政治化」。

倫敦新的伊利沙伯綫，由港鐵（0066）全資附屬公司MTR Elizabeth line（MTREL） 營運。（AP）

內地仍是港企走出去首選

至於發展香港以外的生意，會否揀東盟較好？蔡冠深認為東盟有不少商機，集團在越南及柬埔寨亦有不少生意，發展不俗。但他亦不諱言，因集團早進入該地市場，所以發展良好。同時提醒有意到該地發展的港企，「東盟唔係一個國家，係十個國家，代表有十種語言同文化，當你去一個新地方時，係咪都同中國一樣咁易呢？」整體而言，他認為出外發展還是揀內地最好，全因在一國之下，香港企業在內地有優勢，加上文化與語言一樣，故發展較有利。

展望未來25年，蔡冠深認為在50年不變的一國兩制框架下，香港可以繼續繁榮發展。對於移民潮再現，會否影響香港的競爭力？他認為年輕人若是看見機遇，到哪裡發展都沒問題，「做生意好實際，邊度平、邊度抵就去邊度，唔好成日諗政治。」他續稱，香港人特色是靈活變通，假如到外地發展不似預期，則要想是否仍要繼續在該地發展︳「總之啱嘅咪留，唔啱就再翻嚟（香港），香港係自由市場，只要香港保持競爭力，人才自然會回來！」

回歸25年主要經濟數據變化

