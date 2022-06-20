報稅攻略｜恨扣稅項目太過少？　善用「三寶」可慳逾2萬！

港府早於2019/20課稅年新增3項可扣稅項目，分別是合資格延期年金（QDAP）、自願醫保（VHIS），以及強積金自願性供款（TVC），即坊間俗稱的「扣稅三寶」。「扣稅三寶」威力如何？可以參考一下慳稅「極至版」︰假設是已婚夫妻，又有父母、兩子女以及自住物業需要供養，用盡「扣稅三寶」扣稅額，包括為自己及家人（配偶、兩子女、父母、外父母）購買共8份可扣稅自願醫保，以最高稅階17%計算，兩人已可慳至少逾2萬元！



已婚夫妻有父母、兩子女以及自住物業需要供養，用可扣稅額及方法，可慳稅逾20萬元！（資料圖片）

可扣稅自願醫保人數無上限 受惠人也包兄弟姐妹

「扣稅三寶」當中為自己或合資格親屬購買自願醫保，每個課稅年度每名受保人的扣稅上限為8,000元，受保人數則不設上限，同樣以最高稅階計算，即納稅人透過每名受保人可節省1,360元稅額。除了為配偶及子女購買自願醫保外，為自己及配偶的父母、祖父母及兄弟姐妹購買，也同樣符合扣稅資格。

近年疫情帶動了自願醫保銷情，宏利香港及澳門首席產品總監李旭明便指，今年3月稅季結束前，宏利出售的自願醫保錄得按年30%的增幅，並留意到近年陸續有傳統醫療保單客戶轉移至自願醫保，以享受扣稅優惠。

自願醫保計劃要符合扣稅條件，保險公司有責任列明哪些產品是計劃下的認可產品。認可產品又分為最基本的標準計劃及保險公司自行設計的靈活計劃，後者不乏高端醫保，提供更全面、更大額的保障。值得注意的是，有些保險公司可能會將靈活計劃連同其他保險產品組成一個套餐作銷售，但納稅人只能就自願醫保靈活計劃的支出申請扣稅。

合資格延期年金及強積金，提取年齡下限分別為50歲及65歲。（資料圖片）

合資格延期年金及強積金自願供款 需留意「流動性」

至於「扣稅三寶」另外「兩寶」，不少納稅人以為合資格延期年金及強積金自願性供款，扣稅額上限分別為6萬元，但其實該6萬元為兩者「合共」的上限。假如年金已佔4萬元，自願性強積金可扣稅額為2萬元；若果年金有3.5萬元，另有3.5萬元自願性強積金，則有1萬元供款不能扣稅。

合資格延期年金及強積金自願性供款「合共」扣稅上限6萬元，若以最高稅階17%計算，可節省稅額1.02萬元。需要留意的是，兩者提取年齡下限分別為50歲及65歲，意味投資的資金在未達年齡要求前將失去一點「流動性」。

李旭明表示，年金給予人印象為年紀較大人士的投資產品，但其實也同樣適合在職人士。（資料圖片）

年金也適合在職人士

李旭明表示，年金給予人印象為年紀較大人士的投資產品，但其實也同樣適合在職人士，為日後退休自製長糧。合資格延期年金及強積金自願性供款均旨在鼓勵市民更積極籌劃及儲備退休保障，但兩項產品的性質、提取規限、回報及供款模式各方面也有一定分別。

先說合資格的延期年金，目前內部回報率由2.33%至4.16%，保證回本期可長達8年至15年。合資格延期年金需要符合保監局發出的相關指引，包括最低保費總額為18萬元，供款期最少5年，年金領取期最短10年，投保人需年滿50歲或以上才可領取年金。

對產品供應商的要求則包括，須披露產品的內部回報率，列明年金保證金額及非保證金額，以及附加保障的保費須與合資格延期年金的保費分開。

可扣稅自願性強積金供款越來越受納稅人所接受。（資料圖片）

強積金自願供款可節省投資手續費

至於強積金，積金局日前發布的數據顯示，首季可扣稅自願性強積金供款達54.3億元，佔整體供款25%，截至3月尾自願性供款賬戶按年增17%至6.2萬個，可見該類扣稅方式越來越受納稅人所接受。駿隆集團執行董事王玉麟表示，相較透過銀行或證券行進行投資，透過自願性強積金供款投資的轉換及買賣並沒有涉及隱藏收費，手續費可節省，而投資最低金額也會較銀行或證券行通常較低，但投資組合選擇會較少。

在美國加息週期，王玉麟提醒，投資者要謹慎投資債券市場，預期債券回報表現未必理想，建議較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會。未來一年市場會較波動，投資者應謹慎投資。市場升跌受著美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭票穩定性以及中國疫情發展等數大因素影響。

駿隆數據顯示，年初至今大部分強積金資金從混合資產和環球債券轉向香港股票基金，而5月則有資金流入保守基金。不過，參照過去10年保守基金累計保報只有6%，實質仍跑輸通脹。

年薪百萬都可扣至0蚊稅

假設是一對已婚夫妻，年薪100萬元，有父母、兩子女需要供養，經扣除已婚人士免稅額、子女免稅額、供養父母免稅額後，連同政府給予的稅務寬減，應繳稅款大約為2萬元。

假如納稅人選擇在課稅年度用盡「扣稅三寶」，分別為自己及家人（配偶、兩子女、父母、外父母）購買8份可扣稅自願醫保，涉約6.4萬元扣稅額，以及年金產品及強積金自願性供款上限6萬元，即可慳稅約2萬元，變相「一蚊都唔使交！」。

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