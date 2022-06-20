報稅攻略｜「移民清稅」逾期會被罰！　疫下收入縮亦須依時報稅

稅務局在本月初發出247萬份報稅表，較去年少了30萬份。於此同時，其在2021/22課稅年度處理5.6萬宗離港清稅個案，按年大增80%，令人不禁聯想是否與到近年本港的移民潮有關。另外，新冠疫情反覆，加上封控措施，打工仔在2021/22課稅年度可能需要面臨與往年不一樣的處境，例如自己或家人被逼滯留境外，也有機會因經濟環境變差，而被逼失業或工作量大減，報稅時有什麼需要留意呢？



ACCA香港分會稅務委員會聯席主席何家輝提醒，若果沒有按時申報移民清稅，納稅人及僱主均將會遭到懲處。（李澤彤攝）

據《稅務條例》規定，納稅人如打算移居外國、往外地升學或任職，其本人及僱主須在不遲於離港1個月前通知稅務局，並清繳所有稅款。ACCA香港分會稅務委員會聯席主席何家輝表示，若果決定長期離開香港，應盡早通知稅局，而納稅人自己或其僱主若沒有按時申報，將會遭到懲處。

何家輝表示，若果納稅人在報稅時若已預知將移民，需要知會稅務局下個報稅年度中何時將離開，稅務局會在暫繳稅中扣除相應稅金。而僱主若得知僱員即將移民，也必須知會稅務局，得到稅務局回應後，會要求僱主扣留起僱員最後一份薪金，其後或要求從中扣除以支付稅金。

子女免稅額沒有「常住香港」要求，境外留學的子女只要符合年齡及全日制等要求，就可申請免稅額。(University of Oxford facebook圖片)

子女免稅額 無「常住香港」要求

除了由於移民而離港外，受到疫情封控措施影響，納稅人也可能因此而長期滯留香港境外，變成不符合個人入息課稅中的通常居於香港條件，何家輝建議，納稅人可向稅局書面解釋， 讓稅局就個別情況酌情處理。

而除了納稅人， 父母/祖父母/外祖父母也可能滯留境外，變成不符合供養父母/祖父母/外祖父母免稅額（下簡稱供養父母免稅額）中，通常在香港居住申索條件。納稅人同樣可向稅局書面解釋，讓稅局酌情處理。至於子女免稅額則沒有此項規定，境外留學的子女只要符合上述年齡及全日制等要求，就可申請免稅額。

值得留意的是，供養父母及子女免稅額，任何一名受養人，只可由一名納稅人申索免稅額，一般建議讓淨收入最多的一方申請。

父母入住院舍必須在香港

另外，坊間較多提及供養父母免稅額，但若果長者在有關課稅年度內是在院舍接受住宿照顧，其實可以選擇申索扣除長者住宿照顧開支，後者免稅額上限高達10萬元，較前者多一倍。由於兩者只能選擇其一，若果後者開支較大便能獲取較高的免稅額。和供養父母免稅額一樣，一般建議由淨收入最高的供養者申請扣稅。

要申索扣除長者住宿照顧開支，有關院舍必須是在香港境內。近年盛行大灣區養老，換言之，如果長者長期居於香港以外的養老院，納稅人便不能申索長者住宿照顧。

受疫情影響，不少打工仔可能因失業或工作量大減，而導致全年收入跌至無需交稅，但若果稅務局仍有向其發出報稅表，其仍然必須依時報稅。（資料圖片）

疫情致收入跌至無需交稅 仍需按時遞交稅表

有關個人免稅額，若果納稅人為單身人士，沒有供養父母及子女免稅額，仍可享有基本免稅額。2021/22課稅年度的薪俸稅或個人入息課稅額度為13.2萬元。

不過，受疫情及封控措施影響，本港就業市場持續惡化，不少打工仔可能因失業或工作量大減，而導致全年收入跌至基本免稅額水平下，但若果稅務局仍有向其發出報稅表，其仍然必須依時報稅。如遲交報稅表會被罰款，甚至被檢控。

KOL及Youtuber沒有穩定的出糧記錄，但仍然需要報稅。（影片截圖）

散工、無穩定出糧記錄仍需報稅

受到疫情影響，打工仔可能由穩定工作淪為打散工，變成沒有穩定的出糧記錄，而這種情況也會出現在網上KOL及Youtuber身上。該類人士仍然需要報稅，因若果被稅局發現有漏報情況，將招致罰款。當中KOL及Youtuber工作性質和經營生意一樣，需要進行商業登記，並繳付利得稅。

美國政府將於今年6月起，向全球Youtuber徵稅，只要部分收入是來自美國觀眾，便需要向其報稅。至於香港稅務局徵稅，一般來說也是以地域性來源徵稅，但仍建議如實向稅務局報稅，並在稅表上提交證據證明部分收入不用評稅，讓稅務局考慮並決定。

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