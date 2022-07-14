ESG投資｜基金年化回報達11%　主題漸趨豐富　投資者開始關注S和G

受到俄烏軍事衝突、疫情、通脹、加息等不明朗因素影響，環球市場波動，連長線投資環境、社會和管治（ESG）基金也受到波及，5月以來本港零售ESG基金更首次走資。但專家指出，整體ESG基金表現仍跑贏大市，如摩根士丹利資本國際KLD 400社會指數以成立日起的年化回報達11%，因而短線的波幅並為中長線投資的好時機。目前ESG基金投資主題多環繞環境（Environment），隨著其投資經驗及需求的增加，將會開始關注社會（Social）及治理（Governance），令基金產品更趨多元化。



專家︰短線波幅為中長線投資好時機

摩根資產管理香港業務總監吳家俐表示，每一次市場調整，都是中長線投資的好時機，她對下半年展望正面，相信ESG等長線投資主題會持續得到公眾青睞。

吳家俐解釋，全球環境持續驟變，各種結構性變化例如全球暖化、人口急增和急速城市化等因素，引發企業對ESG發展方面的資金投放有增無減，例如過去數年，環球企業就能源轉型投放的資金以倍數上升，此等趨勢從而激發不少投資機遇，引起投資者對ESG的關注度。

她又指，市場對可持續投資可能存在誤解，以為投資於ESG等相關資產就需要犧牲回報，其實並非如此。以標普500指數與摩根士丹利資本國際KLD 400社會指數（追蹤MSCI指數中ESG績效出色的企業成分股）由1999年至2019年期間回報作比較，後者自成立日起計（近30年數據）的年化回報達近11%，前者年均回報10.3%，反映投資於對社會及環境有正面影響的企業，回報上也較投資一般企業為佳。

吳家俐表示，每一次市場調整，都是中長線投資的好時機，她對下半年展望正面，相信ESG等長線投資主題會持續得到公眾青睞。（由受訪者提供）

投資門檻低至1萬樓下 主題趨多元化

與一般基金產品相同，ESG基金設有最低入場費，並會收取費用包括管理費，不少最低首次投資額可以低於1萬元。據《香港01》統計，截至今年7月8日，獲得證監會認可的非上市ESG基金數目高達130隻，涉及不同主題，在香港上市的則有5隻。

這些基金大部份以ESG中的環境（Environment）元素為主，包括氣候變化及清潔能源等主題，也有部分基金涉及其他主題，例如「可持續多元資產平衡基金」，其投資包括對多元共融作出積極貢獻的公司，這些公司能減少與教育、性別、種族、年齡及殘疾相關的不平等；也有「人類新時代基金」，投資於幫助個人適應人口結構及科技變化帶來生活改變的公司，這類公司透過終身學習、護理及自娛服務，以助個人擁有更充實生活。

吳家俐指出，隨著投資者的ESG投資經驗及需求的增加，會開始關注社會（Social）及治理（Governance），例如環保建設。亞洲投資者並已開始超越負面篩選方法，即剔除具不良影響的股票，如煙草、軍火及賭博等。 積極的篩選方法越來越受歡迎，在亞太地區包括香港，投資者對環境的興趣也延伸到對自然資本及生物多樣性的影響等領域日益增長的興趣。另外，對多元化和包容性的關注也更加強烈。

吳家俐指出，隨著投資者的ESG投資經驗及需求的增加，會開始關注社會（Social）及治理（Governance），例如環保建設。（香港綠色建築議會網站圖片）

ESG基金多投資於股票 債券基金回報可達6厘

值得一提，獲得證監會認可的ESG基金中，大部份屬於股票基金，部分每年回報波幅隨股市波動，但整體表現仍佳於非ESG基金，例如有投資於股票的長壽經濟主體基金，2019至2020三年回報率分別為19.7%、12.7%及8.8%。其主要投資於老年護理、健康及醫療公司的股票及股票相關證券。不過需要留意的是，其管理費也會較高，達1.75%，一般ESG基金管理費約為1.5%。

另外，也有少部分獲證監會認可的ESG基金主力投資於債券，或混合資產的基金會提供每月派息。據晨星數據顯示， ESG債券基金派息率由4至6厘不等，但派息並非保證，須視乎投資表現。

周國昌表示，通常關注ESG的公司或相關產品，其風險管理也會較佳。從過往10年來看，高達60%ESG基金長線的增長，跑贏非ESG基金。（資料圖片）

中銀香港：關注ESG的公司或相關產品 風險管理也會較佳

而事實上，無論是投資ESG或者普通基金，除了投資者本身的風險承受，所投資的企業風險管理能力也是關注焦點之一。而一般來說，關注ESG的公司或相關產品，其風險管理也較佳。

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，證監會認可的基金涉及超過30家資產管理公司，這些公司的專長都不一樣，建議投資者在選擇合適ESG基金時，需要考慮其本身的風險胃納，如果可承受較高風險，便可選擇股票或者含有較高股票成份的投資，但如果屬於中低風險，可以選擇綠色存款或者保本產品如政府綠色債券。

他又指出，以往不少企業在做出商業決定時，往往會將ESG放在最後才考量，但現時會放於首位，企業不再如以往般僅考慮短期利益，而是長期利益，故通常關注ESG的公司或相關產品，其風險管理也會較佳。從過往10年來看，高達60%ESG基金長線的增長，跑贏非ESG基金，同時ESG基金較非ESG基金更為長壽，在市場存在時間更持久，預計該趨勢將在未來持續。