ESG投資｜港散戶參與度提升　摩根料基金數量及種類將增加

環境、社會和管治（ESG）概念早年在歐美地區興起，亞洲作為發展中國家較多的地區，對於碳排放等問題的重視度，在近年才被大幅提升，成為企業發展中必不可少的考量因素，令其相關的融資及集資需求有所上升，促發基金及金融公司推出相關的產品讓投資者去認購。而這些產品給予市場的印象多為機構或者高端投資者的專屬品，但原來散戶也能投資，參與度近年並有提升。



香港投資基金公會早在2019年進行ESG投資調查，但當中發現僅有1%受訪者曾經投資相關產品，主要由於大部分投資者不了解相關產品及潛在回報，但情況開始改變。

據《香港01》記者統計，截至今年7月8日，獲得香港證監會認可的非上市ESG基金數目高達130隻，涉及不同主題，香港上市的則有5隻，較去年有所大幅增加，去年尾僅有95隻，去年初則為37隻。這些基金均同時開放於散戶及機構投資者認購。

左︰摩根資產管理香港業務總監吳家俐；右︰中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌。（由受訪者提供﹚

去年香港ESG淨流入近370億美元

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌向《香港01》表示，彭博分析預計全球ESG 總資產額至2025年達到53萬億美元，相當於全球資產管理規模總值的三份之一。目前歐美市場佔比較多，他預計香港市場佔比能夠有所提升。去年香港ESG淨流入近370億美元，預計規模將越來越大。

他指出，雖然ESG投資市場亞洲地區起步較歐美市場為晚，客戶認知度及投入度較少，早年並以高端客或機構投資者為主，而隨著投資選擇漸豐富，近年散戶關注度及參與度也有所提升。而可從早前政府推出綠色債券的市場反應可見，當時獲得超額認購，二手市場買賣活躍。雖然首日掛牌上市卻跌破發售價，但旗下客戶多為傾向長遠投資，只有少數透過短期波幅買賣獲利。

吳家俐表示，隨著投資者興趣的增加、政府的承諾和嚴格監管的實施，預計中長期 ESG 基金或者產品的數量及種類，均將會增加。（資料圖片）

摩根資產管理：ESG基金數量及種類將繼續增長

除了債券外，基金亦成為投資「重鎮」。摩根資產管理香港業務總監吳家俐表示，摩根注意到過去數年以歐盟地區及美國爲首，流向可持續基金的資金有增無減，而亞太區也於今年緊隨步伐。

她續稱，隨著投資者興趣的增加、政府的承諾和嚴格監管的實施，預計中長期 ESG 基金或者產品的數量及種類，均將會增加。與此同時，隨著投資行業對可持續發展的信心，和更深層次的認識，監管和數據可用性的增加，也會促使採取主題性投資策略的 ESG 基金的增加。

吳家俐表示，摩根可持續基建基金引發電力、水利、可再生能源、醫療、社會住房和教育、數碼、交通及物流八大範疇的投資機遇。（香港綠色建築議會網站圖片）

摩根與中銀香港合作推可持續性基建基金 引入八大投資機遇

摩根資產管理繼去年推出新興市場可持續股票策略後，今年再和中銀香港合作推摩根可持續基建基金這個主題式ESG基金。吳家俐表示，該次推出新產品投資主體為可持續基建，一是具有可持續發展特性的基金股票，即使在協調經濟發展、社會共融和環境保護方面有一定成效的企業，對其作出投資不單可以為保護環境出力，更可參與數碼基金等新一代的投資題材。

她指出，據歷史數據來看，基建投資在加息環境都有良好表現，屬於抗通脹及加息的投資方案，波幅性較低。摩根可持續基建基金主要由氣候變化、人口結構改變及城市化三大趨勢推動，當中引發電力、水利、可再生能源、醫療、社會住房和教育、數碼、交通及物流八大範疇的投資機遇。而為了滿足香港投資者不同需要，基金同時備有累積及派息單位可供選擇。