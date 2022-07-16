專訪｜直言現時市況「較極端」　新股女王︰寧願企業遲啲上市

2022年股市陷入低谷，新股市場更是風聲鶴唳，公司紛紛暫緩上市計劃，令本港上半年IPO價量齊劈，集資額按年大減九成，創下近十年最差的季度及半年度表現。一手交投淡靜，作為產業鏈上遊的投資銀行固然生意受損，然而，在下遊的卓佳集團相對受影響較少，更認為客戶推遲IPO對自身及卓佳更有利。

大環境轉差外，新股市場也迎場一場改革。隨著未來FiNI的推出及應用，將進一步打擊重複認購，但卓佳鍾絳虹相信，儘管「人頭」或許會因而減少，但若果市況好轉並在掀起新一輪「打新潮」，只要更多合資格的內地投資者在港開戶申購IPO，仍有望回復當年勇！



卓佳香港商務部董事總經理鍾絳虹，素有「新股女王」之稱，多年來參與至少逾700家新股上市，對此佳績她亦感份外自豪，「呢樣嘢（IPO）做到幾難做，都難唔到我！」她笑言。

也許協助一家公司上市對鍾絳虹是毫無難度，但面對今年上半年港股氣氛冷清，新股集資額創近廿年新低，這樣的挑戰又會否考驗她的能耐？

卓佳香港商務部董事總經理鍾絳虹認為，市場興衰都是周期性，經歷過高峰自然會走進低谷。（蘇煒然攝）

6月原定廿多宗IPO 最終僅4宗成功

「無話好灰、好差，之前2017、18年都試過好差，經歷過高位之後就跌，耐唔耐會有利好有利淡因素，而今次咁啱比較極端。」鍾絳虹稱，以往新股市場興旺時，都是利率較低的環境下發生，而目前環球正處於加息周期，這些循環久不久便出現。

鍾提起去年新股的熱鬧情況，全年集資額達3,264.11億元，認為幾乎可媲美2005年大國企來港上市的「盛世」，縱然沒有當年那麼多「大刁」，但科技股的勢頭的確好強。其中，快手（1024）去年2月份上市，單一股份集資額已高達420億元，相當於今年上半年所有新股集資額的兩倍以上，可見市場當時對新經濟公司可謂「眾星拱月」。

回望今年上半年新股市場，李清照《聲聲慢》當中一句「尋尋覓覓，冷冷清清，悽悽慘慘戚戚」，形容新股的消磨、孤寂、失落最好不過。期內，本港IPO宗數只有27宗，集資額不足200億元，與去年同期相比不及一半，鍾絳虹亦大嘆一聲「差好遠囉！」。她透露到，單計6月份，原本手頭上有二十多位客戶準備招股上市，最終卻只得4家成功。

新股市場的空虛落寞，除了令一眾投行大受打擊，卓佳作為產業鏈的持份者之一，無疑備受影響。鍾絳虹負責領導卓佳的上市公司服務發展團隊，她坦言IPO寒冬對其團隊影響較大。除了新股數量大減之外，變相令卓佳的IPO生意淡薄，更重要的是，投資者的認購反應冷清，鮮有大幅超額認購，處理費收入也大不如前。

上半年只有27隻新股上市，當中15隻首日破發，可見市況毫不熾熱。（01製圖）

認購申請大不如前 每宗處理費隨之大減

「我哋係收傳統嘅『處理費』...每一宗咁計，計人頭。」鍾絳虹團隊的工作主要是上市前包括將來自不同地方的實體、EIPO的認購申請一併登記，匯集成一個數據庫，並按照資料進行不記名的抽籤，並分發股票，包括公開發售及國際配售，以至大股東及前期投資者的股票分發等。她強調，團隊的業績表現與集資額多少無關，更重要的是認購申請多少，「工作係要Hot，要多市民參與，咁先會豐收。」

據《香港01》統計，上半年新股超額情況冷淡，僅27隻新股上市，無一超購15倍致行使上市規則的回補機制；未計行使超額配股權，上半年集資額約181億元，按年大跌九成，為10年來最少。縱使今年上半年市況未夠「Hot」，令鍾絳虹的團隊業務收費大不如前，但她們對於卓佳的重要性不減。儘管上半年只有27家新股上市，但經過鍾絳虹手中上市的新股，大多日後會繼續選用卓佳其他商業服務，為稅務、審計等業務部門帶來更多收入。

「卓佳好似物業管理公司，有個盤之後，日後可以管理層樓。」鍾絳虹以起樓比喻新股上市，當投行、律師為項目「畫則」後，鍾的團隊便要負責修飾工程之類，項目開售後，卓佳便為客戶提供更多上市後的服務，穩定地收取服務費用。

上半年雖然只得27家新股成功上市，但別以為鍾絳虹可以「游手好閒」。如上述所指，鍾的工作是不停為卓佳「開源」，吸引更多新上市公司客戶。在目前港交所逾180宗的上市申請之中，約一半都是由鍾絳虹牽領的團隊負責。除了已遞交上市申請的客戶，還有一部分是在準備上市前期工作的公司。她直言，即使市靜但團隊工作仍然繁重，上半年持續在尋找新客，並為其準備上市申請。

鍾絳虹稱，客戶公司暫時擱置上市未必是壞事，待市況轉佳，對於公司估值亦有利。（蘇煒然攝）

暫緩上市或更好 最怕客戶改道回A

鍾絳虹在訪問前才翻看最新的客戶檔案，「手頭上有160多個客，當中有啲未入A1（上市申請表格），有啲Lapsed（終止）咗。」其中，一位客戶為本港知名的保險公司，原本打算在今年上半年上市，但由於市場不景氣，結果便擱置計劃。鍾絳虹稱，有見市況一般，對客戶及卓佳而言，暫時擱置上市都是較好，始終股份估值有一定影響，而認購反應欠佳亦削減了卓佳的收費。「花咗咁多心機搞上市，當然想好多人買。『樓價』高，服務費自然收得多...橫掂工作都咁多，等個市好啲先上啦。」鍾笑言。

客戶暫緩上市或許能夠伺機再動，但鍾絳虹最擔心的是，假如市場低潮持續一段時間，有些客戶有可能放棄上市，又或者改道而行。「寧願佢地遲啲上，但如果客戶放棄上市，或取道國內就最唔想見到。」鍾解釋，若客戶選擇在香港以外的地方上市，意味她們所做的前期工作前功盡費，更讓卓佳集團失去潛在客戶。

香港結算開發的「FINI」預計明年6月正式啟用，屆時將採證監會的實名制數據，打擊「重複認購」。（資料圖片/江智騫攝）

FiNI勢令「人頭」大減

在今年第四季，香港結算開發的「FINI」（Fast Interface for New Issuance） 即將開始接入市場，並預計在明年6月正式啟用，屆時新股認購流程將縮短，並會採證監會的實名制數據，打擊「重複認購」。

去年，集資額不足20億元的諾輝健康（6606）獲106萬人認購，最終只有約7萬人中籤，一手中籤率僅2%，比快手 （1024）的4%更低。當時有傳港交所向各大券商發電郵，要求提交成功中籤諾輝健康的客戶名單，被指是閞於調查重複認購諾輝健康情況。

隨著FiNI即將推出，鍾絳虹認為初步還要觀望成效，但預計「人頭」比以往有所減少，變相輕微影響收入。不過，她深信即使FiNI打擊「人頭」最終減少重複認購申請，但只要市場氣氛興旺，吸引更多持香港身份證的內地客戶來港開戶，甚至「全家動總員」，還是有望重回去年百萬人申購的光景。