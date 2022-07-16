新股女王專訪｜點名未來IPO焦點板塊　撐港交所海外「招商」

香港作為國際金融中心，縱然有不少國際投行在港營運，但在港股市場的「貨架」上，大多是「MIC」﹙「國產貨」﹚，即中資公司佔據了絕大部份市值。

隨著港交所計劃在海外設立辦事處，未來有望在海外「拉客」，遊說跨國企業來港集資，「新股女王」鍾絳虹亦舉腳支持，更建議港交所行政總裁歐冠昇擔任「說客」，前往Tesla「敲門」。她又希望監管機構可盡早放寬SPAC予散戶參與，刺激交投，否則香港的SPAC市場恐怕持續「一潭死水」，投資者更是無利可圖。



回顧過去廿年，港股市場發展變化萬千，隨著新機遇出現，每年的投資主題、熱炒的上市新股亦見不同。2005年開始有大型內銀股在港招股，集資額動輒破百億，一概被稱之為「巨無霸IPO」。其後，中資國企乘勢而至，內險、鐵路等大型國企亦在港上市。

近年，新經濟板塊最受投資者熱捧，平台經濟以至生物科技企業往往成為炙手可熱的「打新」目標。卓佳香港商務部董事總經理鍾絳虹稱，在卓佳的待上市公司客戶個案（Pipeline）中，大部分均與醫療及科技相關。鍾直言，本來對它們寄予厚望，可惜市況不佳，未能延續去年的強勢。

中國人工智能企業商湯集團（0020）去年底成功在港掛牌。（資料圖片）

下個焦點新股板塊或是人工智能

由大型內銀、內險等大型國企上市，如今大部分互聯網龍頭亦已羅致回來香港，鍾絳虹認為，當醫療及科技板塊陸陸續續在港成功上市後，下一個焦點主題將會是人工智能（Artifical Intellengence）。她坦言，卓佳亦有一些客戶是AI龍頭，其中一家在2019年曾經申請在港IPO，可惜最終因外在因素而「胎死腹中」。

「疫情改變咗好多嘢！」鍾絳虹認為，過去疫情出現後，電商、生物科技等行業均得益於新冠病毒的爆發。但在後疫情時代，目前未知是哪些行業將會成為「最大贏家」，但她相信自自然然會有一個新動力出現，而人工智能也許是新常態（New Normal）下的新寵兒。

說到近年支撐著香港新股市場的公司，絕大部分都是來自中國大陸，鮮有跨國企業赴港上市。鍾絳虹坦言，新股市場倚重內地是順應自然，始終香港本土市場比較細，無法靠本地企業上市撐起港股。「如果以前唔係大國企來港上市，香港都做唔到IPO第一位啦！」

不過，往後的趨勢或許出現變化。港交所行政總裁歐冠昇早前稱，計劃在歐洲、美國各設一個辦事處，屬港交所首次在亞洲以外開辦辦事處。「我們不單只想成為中概股的國際集資中心，目標更高，想吸引海外公司來港上市，同時以籌集資金並提高他們的知名度。」歐冠昇在世界經濟論壇（WEF）發言。

港交所行政總裁歐冠昇表示，計劃在歐洲、美國各設一個辦事處。（資料圖片／廖雁雄攝）

港交所擬設海外辦事處 「試下敲敲Tesla門口」

被稱為「新股女王」的鍾絳虹明白吸引外資企業來港上市是正確的取態，但現實是潛在的機會實在不多。「其實來到卓佳之前，之前啲外國公司都係我一手包辦，Prada（1913）、L'Occitane（0973）、Samsonite（1910）...」她分享到以往的經驗，會選擇來港上市的企業「多極都數得晒」，一來可能股份註冊與香港要求不同，二來外資企業本身要有中國大陸市場才可能在港發行股票。她反指，正如香港公司到外國上市， 「人哋都唔識你！」，不會有人買賣它的股票，更形容若掛牌後無成交，等於叫客戶「自殺」。

鍾絳虹認為，一家外國公司要選擇在港上市，首先要有中國業務，因為品牌在中國及香港有知名度，股票才可以賣得出。「但唔係間間外國公司都有大陸業務」，她隨口便說出一個例子，今年有一家國際遊艇公司在港上市，原因之一莫過於是公司有意拓展國內市場。

對於港交所設立海外辦事處的計劃，鍾絳虹仍然是十分支持的，不單能夠物色中概股回歸之餘，亦可以留意一些在國內有業務的海外公司。被問到Tesla會否是潛在的一員，鍾細想一陣，認為Tesla的確是值得港交所擔任「說客」赴港再上市的公司之一，至少這公司在國內有業務，並在上海設廠生產，相信歐冠昇可以嘗試「敲敲Tesla嘅門口」。

SPAC欠缺成交 籲盡早開放予散戶買賣

談及到新股的未來發展方向，不得不提到SPAC（特殊目的收購公司）。目前香港有兩家SPAC公司已經上市，尚在排隊IPO的有約9家。「上咗市都係我做嘅。」至於正在排隊上市的，絕大部分都是經由鍾絳虹團隊處理。

可是，與美國相比，本港SPAC的成交可謂「蚊髀同牛髀」，今年3月上市的AQUILA（7836）過去三個月平均成交量只有2.85萬股，遠低於一手10.5萬股；至於6月上市的VISION DEAL（7827），除了首日錄得約十手成交，往後日子都是「零成交」。

目前香港SPAC暫未開放予公眾參與認購及買賣，鍾絳虹亦慨嘆，SPAC不接受散戶投資者買賣令成交薄弱，加上市況不景，SPAC的行情難上加難。再者，目前能夠進場買賣的基金，大多是長線持有，少有每日不停交易，令成交進一步減少。鍾建議，倘未來有一兩個SPAC的成功併購個案出現，希望監管機構可以放寬予散戶參與，始終任何證券成交疏落都是問題，「邊有人去買啲無成交呢？」。

SPAC又被稱之為空頭支票公司，或是空殼公司。而本港亦有一個「啤殼板」，前稱創業板的GEM板。鍾絳虹坦言，GEM板目前最缺乏的是主題，在上市要求進一步收緊下，未及主板掛牌要求而又有上市集資需要的本地公司少之有少。她相信，如果GEM板能夠改革，賦予它一個全新的主題，例如是SPAC板，日後有望轉活重生。