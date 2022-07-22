專訪｜逆全球化下把握「3D」機遇保地位　許正宇︰令香港有所作為

新一屆特區管治班子於今年7月1日正式上任，財經事務及庫務局局長許正宇原職留任，政策延續性更強。即便如此，許正宇接受《香港01》專訪，為未來施政定下一些主旋律，他認為面對目前本地及國際複雜多變的局勢，香港要把握好「3D」機遇，即去中心化、減碳、數碼化，在一國兩制獨特優勢下，做好中國最國際化金融中心的角色，為國家經濟與世界聯通「修橋搭路」。



中美關係持續緊張，香港作為中國與國際資本市場之間橋樑，或許更需要檢視自身的定位和優勢。（資料圖片）

新一屆特區政府開局，面對的形勢較許正宇於2020年接替劉怡翔執掌財庫局時複雜不減──內有經歷反修例風波後，社會撕裂仍待修補，外有新冠疫情曠日持久，重挫各國經濟，而中俄陣營與歐美等國關係更急轉惡化。

香港作為中國與國際資本市場之間橋樑，或許更需要檢視自身的定位和優勢。為解答這個問題，許正宇從國家主席主席習近平提出的「四點希望」及「四個必須」說起。他指出，習近平重要講話中有不少篇幅關於香港獨特優勢，例如普通法及一國兩制特色，「可以說做好了預期管理，對香港以至國際社會是很好的強心針，好的制度，冇理由會變！」

許正宇特別提到，習近平以「香港居民」稱呼大家，該定義十分廣泛，正正體現香港作為國際金融中心具「海納百川」的特質，「其他地方，又是否好似香港一樣，歡迎外來人？唔一定。」

他直言，香港過去是內地企業上市、資金「走出去」的平台，未來在一國兩制獨特優勢下，相信可保地位。惟面對全球多變局勢，絕非「等運到」，許正宇將香港金融中心的未來發展方向，大致分為「3D」，即去中心化（Decentralization）、減碳（Decarbonization），以及數碼化（Digitalization）。

許正宇直言，香港作為國際金融中心，正面對逆全球化、碎片化，保護主義抬頭等問題影響。（廖雁雄攝）

一、去中心化︰發掘新機會 開拓「客路」

許正宇連任後首篇網誌指出，過去一段時間受疫情及地緣政治因素影響，環球各國出現「地殼板塊移動」，世界走向逆全球化、碎片化，保護主義抬頭。說得坦白，香港又應如何應對？許正宇認為，在過去全球化下，大家思考如何將企業生產鏈的價值「最優化」或「極大化」，但今天的局勢下或許要「調轉頭」，「想一想在最差的情況下我們要點做？要預警、要有一些預案、要有一些風險意識。」

他直言，市場到了不同的階段就有不同需求，如印尼早前通過將首都由雅加達遷至婆羅洲，遷都過程定必需要融資，「香港除吸納內地機構之外，當然歡迎全世界機構來香港發債。」許正宇透露，自己未來會積極外訪，與東南亞國家多溝通交流， 了解如何發掘新機會，「過去成日講，國際投資者進入香港的平台，但東南亞都是一個好大的市場，不一定是歐美，過去的繼續做，同時發掘新機會，多啲客路。」

例如繼續與內地商討深化「互聯互通」的措施，並提供更多優惠包括稅務寬免，吸引家族辦公室及私募基金來港，加強香港作為資產及財富管理中心的「聚寶盆」角色，也可為投資、會計及法律等專業服務，提供更多機遇。

政府近年大力發展綠色金融，包括發行零售綠債。（資料圖片）

二、減碳︰吸引外資助綠色轉型

另一個發展方向是，做好經濟綠色轉型。許正宇指出， 中國是全球其中一個需要綠色轉型的國家，而影響本身亦有減碳目標，因為如何吸引外來資金，協助國家及香港做好綠色轉型，是未來重要工作，「氣候變化對我們生活的影響好實在、好埋身，減碳的目標及手段，要國與國、區與區之間共同參與。」

翻查資料，香港過去已多次發行綠色債券，亦先後透過巨災債券方式發行兩筆涉資近兩億元的保險相連證券，「如何用好出面的錢，為氣候、天然災害的問題去做好分散風險......好多投資者對保險相連證券都好有興趣，因為這種投資與經濟周期沒有關係，只是針對氣候及天然災害的變化，香港正提供多門路，不單止投資本地市場，亦提供更多工具、產品及手段去分散投資。」

三、數碼化︰提升金融機構科技水平

對香港而言，數碼化除是大勢所趨外，亦提供新的發展機遇。許正宇說政府內部而言，如何做好數碼化及數據管理，亦是「痛點」（Pain points）之一，仍有提升的地方。因此，下月會與物流署合辦「市集」，搜羅本地初創企業的解決方案，提升政府部門數碼化水平；而數碼港的「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃（Fintech Proof-of-Concept Subsidy Scheme），加強金融機構以及金融科技公司的合作。

市場擔心一旦中美關係再度轉惡，歐美將金融「武器化」，發動「金融戰」，甚至將香港剔出SWIFT。（資料圖片）

應對金融「武器化」 繼續監察市場運作

三個「D」雖然奠定了香港金融業未來發展的基本方向，但許正宇於訪問中亦多次提到，投資者希望在一個穩定及可預期的金融中心做生意。惟市場擔心一旦中美關係再度轉惡，歐美將金融「武器化」，發動「金融戰」，甚至將香港剔出SWIFT（環球銀行金融電信協會），所有的舉動，均會動搖香港國際金融中心的根基。

面對香港或會捲入「戰爭」之中，許正宇指，政府亦一直主動「動態式」評估市場風險，幸而我們有「強大的實力」──香港目前有3.7萬億港元的外匯基金，接近貨幣基礎水平的1.7倍；本地銀行資本充足率近兩成，比國際要求的8%為高，去年本港經常帳盈餘為GDP的11%，實體經濟情況良好。在這基礎下，面對近日俄烏局勢，以及美國加息等，市場運作仍暢順，未見有系統性風險。

他重申，即便是地緣變化，各國也不可以「自掃門前雪」，如習近平所提倡的「人類命運共同體」，國際間仍有不同的問題需要討論及達成共識，香港亦會繼續與國際合作，包括最近就與歐盟駐香港辦事處舉行論壇，討論好何配合當地的稅務要求，「繼續在國際層面，做好中國最國際化城市的角色，令香港有所作為！」