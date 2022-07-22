專訪｜監管涉長遠發展　做好搭橋修路　許正宇︰不應以鬆緊量度

歐達禮（Ashley Alder）將提早今年底卸下證監會行政總裁一職，出任為英國金融市場行為監管局（FCA）主席。其任內推行多項監管措施，有人讚他積極打擊市場失當行為，但亦有人批評監管過嚴，扼殺市場機遇。無巧不巧，政府去年8月正式上調股票印花稅後，港股日均成交大縮，令中小型券商陷「雪上加霜」局面。



新政府上場，金融界已有不少要求「拆牆鬆綁」的聲音，財經事務及庫務局局長許正宇接受《香港01》專訪時強調，市場不應以「鬆、緊」去量度監管力度，政策更多以長遠、可持續發展作考慮，又指一直有加強本港市場競爭力及吸引力，持續「強身健體」下金融業得以受惠。



許正宇指，政府作為市場監管者，需考慮政策的可持續性，重申上調股票印花稅的政策目標清晰。（廖雁雄攝）

政府去年8月上調股票印花稅，其後投資氣氛轉差，首當其衝是證券市場平均每日成交金額下跌，去年上半年平均日均成交額為1,882億元，今年上半年則跌至1367.7億元，跌幅逾兩成七。

過去政府推出不少財金政策，效果顯著，倒加股票印花稅惹來不少爭議。財經事務及庫務局局長許正宇受訪時表示，政府作為市場監管者，要考慮政策延續性及可延性，「做生意不單是要一個成本低的地方，而是要（提供）穩定環境，等他們去計劃資源運用，去做他們想做的業務。」

他未有直接回應何時再就股票印花稅作出檢討，重申政策目標清晰，成交金額下跌，除印花稅外，亦受市場變化、國際局勢等多重因素影響，「應該『整全』去睇成件事。」許正宇以2018年的上市制度改革做例子，令大批新經濟及生物科技公司來港上市，改變市場生態，吸引投資者投資港股。

2018年的本港上市制度改革做例子，大批新經濟及生物科技公司來港上市。（資料圖片）

監管措施非以「鬆、緊」量度

的確上市制度改革後不少中概股回流香港上市，但這支「興奮劑」的藥力似乎正減弱，近兩年新股上市（IPO）淡靜，去年全球集資額跌出三甲排第四，跌出「紐倫港」的地位；今年上半年以上市宗數計更大跌至第10位，集資額則跌至第9位。

市況不佳，歸因許多因素，有評論就認為政府此時應放寬監管，但許正宇指出，從監管者的角度出發，措施非以「鬆、緊」而是可否持續去量度，「放鬆、收緊好易，但市場又是否可以持續呢？」他再以2018年上市制度改革為例，放寬上市條例後，港股「量、質都有改變」，香港更成為全球第二大生物科技企業上市的資本市場，反映措施有助市場持續發展。

至於監管虛疑貨幣這類「新金融」，政府的原則亦一樣，如通過修訂《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》，禁止任何未領有牌照的虛擬資產服務提供者，包括各加密貨幣交易所等在港開展業務，目的亦是希望相關交易所更穩健發展，「（加密貨幣交易所）受監管的情況下，得到市場認可，所以監管及市場發展，不是完全抵觸。」

「搭橋修路」 積極開拓新機遇

政府從長遠角度去考慮政策成效及對市場發展的影響，無可厚非，但對業界，特別是本地中、小型券商而言，成交縮、IPO宗數下跌，加上面對互聯網平台競爭，就是當前問題。對於業界的呼聲，許正宇指出，政府一直有積極為本地金融業開拓機遇，包括政府發行零售綠債，及即將發行的銀債，券商都可以參與，同時亦正與內地跟進本地券商參與跨境「理財通」的情況；疫情期間，亦直接提供現金補助予證券公司。

他直言，要幫業界的「王道」正是持續增加市場機遇，用好香港國際金融中心的優勢，強化與內地的聯通，並鼓勵本地券商提升科技水平。

許正宇說如自己的網誌中提到，財庫局要為國家及香港「賺多些、省多些、創機遇」，未來工作包括深化好「互聯互通」機制；進一步優化上市制度，考慮容許未有盈利的「硬科技」企業來港上市等，「做好搭橋修路，橋越起越闊，擺入去的東西越多......不斷持續強身健體，大家用開你的東西，覺得有用、有效率，就會繼續罷東西（資金）於市場內，因此，監管不是以鬆、緊去定，反而是如何做好平衝。」