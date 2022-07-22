許正宇專訪｜發展事業機會先行　人才勢會回流　「用數據說話」

近年不少港人選擇移民，人才流失問題明顯，金融業亦然。選擇離開的人，原因許多，包括對香港前景抱有問號。財經事務及庫務局局長許正宇接受《香港01》專訪時稱要「用數據說話」，認為香港可用好金融優勢，服務國家發展自己，只要市場機遇處處，人才亦會因此選擇回流，「家庭又好，個人又好，若果要發展事業，都是以機會行先，我自己都係。」



許正宇認為，香港的競爭力與新加坡等對手比較有明顯優勢。（廖雁雄攝）

過去三年本港經歷反修例風波、《港區國安法》的落實，以及新冠疫情，部分港人有感前景不明朗，移民外國發展，金融業作為香港主要的經濟增長動力，人才短缺似乎開始困擾業界，以本港主要監管機構為例，證監會去年流失率達12%；金管局流失率升至7%；財務匯報局更激增至30%。另一邊廂，海外人才亦因嚴厲邊境防疫措施，改到新加坡或其他地方，而非來港發展。

財經事務及庫務局局長許正宇接受《香港01》專訪時強調，香港競爭力，特別於亞洲區內與新加坡等競爭對手比較，有明顯優勢，「市場是一個綜合體，香港地埋優勢、包容力及多元文化仍不斷推進經濟發展，例如你由香港飛到北京的時間，快過由新加坡出發，這些地理優勢是難以改變的。」

近年不少港人選擇移民，人才流失問題嚴重，困擾各行各業。（資料圖片）

政府已積極研放寬防疫措施

話雖如此，許正宇認為香港即使優勢明顯，仍要居安思危，「有危機意識永遠都是好事，例如對一個學生而言，雖然年年頭三名，但也要常常提醒自己要努力讀書。」他相信，競爭會帶來進步，及持續創新和發展的動力，使香港更有吸引力。

底子不變，但應對新冠疫情，香港的防疫政策明顯較其他發達經濟體「嚴格」，不少人擔心會削弱競爭力。例如與新加坡比較，當地已取消所有入境隔離檢疫措施，堂食與社交聚會人數亦不設限，可說是回復正常生活，吸引一眾人才轉到當發展，早前兩家美資大行美銀及富國銀行，據報正考慮把員工或旗下部分業務遷至新加坡。

無可否認，防疫政策影響商界活動，舉例說過去常有海外企業高層赴港巡視業務，但目前來港需要檢疫，海外人士來港意欲減少。對此，許正宇強調，港府目前的防疫策略平衡，「政府已經好積極研究如何放寬防疫措施，例如到機場檢視入境安排，七月開始亦暫緩航班熔斷機制，務求平衡疫情，同時令日常生活走向正常。」

「用數據說話」 證港機遇處處

中、長期而言， 許正宇相信，中國是亞洲機遇所在，香港可用好金融優勢，服務國家的同時發展自己。他更稱要「用數據說話」，證明本港機遇處處：如「ETF通」首兩周北向日均交易額逾2,800萬元人民幣；南向交易更接近2.6億港元；而「滬港通」和「深港通」開通以來，北向交易已為內地A股市場帶來逾1.6萬億人民幣資金流入，南向則為港股帶來超過2.3萬億港元資金流入；港幣存款持續上升趨勢；去年六月以來已協助14個家族辦公室開展或拓展業務，合共在港進行逾12億元投資，未來兩年亦預計會創造超過180個新增職位等。

許正宇相信，人才會因市場機遇多寡而選擇工作地方，「在這個大前題下，家庭又好，個人又好，若果要發展事業，都是以機會行先，我自己都係。」又認為人才流失除與移民潮、防疫措施等因素有關之外，勞工人口拒絕投入職場等問題，不單止於香港出現，更是國際趨勢，「疫情下令大眾反思生活模式，更重視生活平衡，希望與僱主有更靈活的關係。不單止政府，甚至是公司企業也要調整與員工之間的關係，想辦法挽留人才。」