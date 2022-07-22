業主供應商擺爛　傳要求銀行擱置追訴　溫天納：内銀風險無奈升級

內地近日多個城市樓盤爛尾，引起業主不滿，遂「停貸斷供」。同一時間，建築材料供應商亦因發展商拖欠款項決定「停貸停工」，望藉此向監管機構及發展商施壓。近日，斷供問題持續蔓延及惡化，有傳內地監管機構要求銀行予相關項目業主緩衝期，務求減緩停貸事件風險蔓延。



資深金融及投資銀行家溫天納接受訪問時則指，「停貸潮」令内銀流動性及債務質量下降，不利内銀發展。他續指，是次房地產危機將形成一個「有好有壞」的循環，料更多房企需面對挑戰。



自2021年第2季，中國恒大（3333）的流動性問題持續惡化，甚至波及二﹑三線民營房地產企業。行業的資金鏈斷裂導致部分民企無力完成建築，造成「爛尾樓」。根據克而瑞地產研究中心的報告，截至7月19日，中國累計約有230個建築項目爛尾，當中涉及25個省市自治區的82個城市。據報，當中牽涉的房貸金額約347億元（人民幣．下同），資金缺口更逾60億元。

樓盤相繼爛尾，引起業主不滿，繼而「停貸斷供」，望藉此向發展商施壓，令房產建設儘快復工。儘管「斷供」是無奈之舉，但據內媒報道，業主們在未經法院判決停貸或沒有達成協議下擅自停貸，或會影響其個人信貸評級，甚至反被銀行控告，後果可能嚴重。

除「爛尾樓」業主外，建築材料供應商亦同樣深受房企資金鏈斷裂所害。據內媒引述消息指，發展商仍在拖欠款項，其中恒大拖欠供應商資金更高達5,000億元，令供應商負債累累。由是，日前數百間供應商集體提交聲明，明言「寧做黑戶也不還債」，決定停止償還一切欠款，並且即日停工，望藉此引起監管機構關注，並向發展商施壓。

近期爛尾盤業主強制停貸告知書部分截圖。（鳳凰網）

法院判決為開發商之責 監管部門終於出手

近日中共最高法院公布案例指，廣西高安市法院判決某爛尾樓開發商需承擔其引發的所有責任，包括負責解除購房合同、退還購房首付款和已支付的房貸，以及負責支付剩餘的房貸。此例一開，日後必定有助業主或建築材料供應商向發展商追討合理賠償。

再者，面對「爛尾樓」問題持續蔓延及惡化，中央終於決定出手。據悉，內地監管部門正考慮設還貸緩衝期，令業主的信用評級不受影響；又計劃暫時擱置向相關業主的司法追訴，以減緩停貸事件風險蔓延。監管部門指，具體的寬限期將由地方政府及銀行就項目情況決定。

除此之外，中央亦要求銀行及地方政府為發展商補充資金缺口。據指，當局擬以全國房地產按揭貸款規模最大的建設銀行（0939）為試點，要求其與地方政府合作設立基金，通過購買部分在建房地產項目並改建為公租房，協助完成「保交樓」的任務。

（新华社）

溫天納：「停貸潮」不利内銀 形成「有好有壞」循環

就内地的「停貸潮」，資深金融及投資銀行家溫天納接受訪問時指，業主及建築材料供應商停止償還債務，令資金未能回籠，會導致内銀現金流下降，變相令其流動性降低。此外，斷供潮更會增加内銀的壞帳，使其債務質量受損。

他續指，中央要求銀行與地方政府合作改建在建項目的計劃，令内銀除了評估借貸風險，更要擔起「發展商」的角色，其風險因素及評級會隨之增加，不利内銀發展，但強調不會造成系統性風險。

值得留意的是，溫天納料經此房地產危機，内銀將來會收緊相關貸款，例如提高對開發商資產審查的要求、分階段發放按揭貸款予發展商等，令更多房企面對挑戰。他形容，這將是一個「有好有壞」的循環，雖然房地產行業會因此減慢增長，甚至導致更多樓盤爛尾，但過程中亦可借此汰弱留強，確保未來是由穩健的房企支撐行業發展。