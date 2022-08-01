強積金攻略｜MPF保守基金完勝股債　打工仔今年繼續Cash is King?

受累環球市場波動及美國加息影響，強積金﹙MPF﹚旗下的股票及債券基金回報均欠佳，可謂「輸少已當贏」。向來被形容是極穩陣的「保守基金」（指港元貨幣市場基金）終可「跑出」，年初至7月中平均回報為零。



保守基金主要投資於短期銀行定存，猶如「現金倉」，在加息周期下回報料跟隨定存利率增加，又是否可看高一線？眼下風高浪急，投資者將資產轉移至保守基金，避開可能更大的虧損機會，又是否划算？專家如此答道。



據晨星數據顯示，今年初至7月20日，除了保守基金平均回報為零，其他全部基金類別均錄得下跌。當中表現最差的為亞洲股票（不包括日本）基金，平均回報下跌19.7%；其次為歐洲股票基金，平均回報下跌19%。

簡單以3月尾強積金總資產11,208.68億元，計劃成員總數458.6萬人計算，首7個月人均累計賬面虧損近3萬元。

滙豐強積金保守基金曾2000至2008年10月的累積回報達22.8%。然而2008年金融海嘯踏入「零息年代」後，便毫無「建樹」。（張浩維攝）

保守基金包含存款及票據 高息年代累積回報可逾20%

今年市況慘淡，就連金管理總裁余偉文也警告外匯基金上半年將出現顯著虧損，「保守基金」卻能幸保不失，原因十分簡單，保守基金以「現金倉」為主，例如滙豐強積金保守基金，其投資於高評級港元貨幣投資工具，例如短期國債、匯票、商業票據、將近到期的債劵、存款證或銀行同業存款等。

過去，保守基金也有一段「風光」日子，如滙豐保守基金曾於2000年至2008年10月的累積回報達22.8%。然而，2008年金融海嘯全球踏入「零息年代」後，便毫無「建樹」。積金局資料顯示，保守基金過去5年及10年的年率化回報則介乎0.68%至0.04%。至於基金由推出至今的年率化回報，則以滙豐的1.03%跑贏。

滙豐在接受《香港01》查詢時也解釋稱，保守基金投資目標是獲取較平均銀行儲蓄存款利率為高的回報率，但自金融危機後，各國相繼採取量化寬鬆措施，使環球貨幣在2008年後多數處於低息環境，但香港存款息率近年維持於接近零水平，基金回報因而受壓。

駿隆集團執行董事王玉麟預計，由於市況仍未穩，整體7月以來的強積金回報會較6月尾進一步下跌約2%，資金走向將保持上半年流向保守基金的趨勢。（資料圖片）

專家齊提醒︰保守基金長遠跑輸通脹

話雖如此，保守基金今年確實起了很強的「避險」功能，加上加息周期，又應否睇高一線？幾位專家答案卻十分一致︰不是。

家庭理財教育學會會長林昶恆表示，2000年至2008年時期，本港銀行定存利率高達4至5厘，故保守基金累積回報有逾20%可以理解。但今次情況並不如當年，因本港經濟更多依賴內地，低通脹的情況下，預計不會完全跟足美國加息步伐，銀行定存利率也不會升至當年幅度，即使現時將資金轉移至保守基金，參考現時銀行3個月定存利率，也只會獲取到約1厘左右的回報，中長期將跑輸通脹，並失去目前入市好時機。

資產管理集團首席投資總監雷志海亦表示，上半年保守基金突圍而出，但並非表現好，而是因為其他基金表現欠佳。「情況如同大海潮退，頑石沒有一起退，但問題是這顆頑石是否有投資價值」。以滙豐保守基金為例，雖然由基金成立至今累積回報逾20%，但折合成複式每年回報僅有百分之零點幾。

家庭理財教育學會會長林昶恆預計，本港這次不會完全跟足美國加息步伐，銀行定存利率也不會升至當年幅度，保守基金長線將跑輸通脹。（資料圖片）

駿隆王玉麟：現適宜部署股票基金的中長線投資

據駿隆統計，6月大約有23億港元資金流入債券和貨幣市場，其主要來源為股票基金市場。駿隆執行董事王玉麟預計，由於市況仍未穩，整體7月以來的強積金回報會較6月尾進一步下跌約2%，資金走向將保持上半年流向保守基金的趨勢。若果打工仔屬於保守投資者，或者已年界臨近退休，可以考慮將資金較多配置於保守基金。

但若為能接受較高風險的年輕打工仔，仍有長達逾20年的工作生涯，則建議可以趁現時股市估值處於低位，將資金配置於股票類型的基金，部署好中長線投資。至於債券，受到美國加息影響，下半年料仍將有小幅下跌，暫不建議。

資產管理集團首席投資總監雷志海表示，上半年保守基金突圍而出，但並非表現好，而是因為其他基金表現欠佳。（資料圖片）

資產管理雷志海：港股估值處過去20年來低

雷志海認為，上半年環球股市表現普遍欠佳，但股市表現都會有週期性。目前美股由去年高位下跌約25%，預計進一步下跌空間僅有5至8%，而最終會重回合理水平。這主要是考慮到目前並沒有出現2000年科網股爆破及2008年雷曼事件時，金融機構普遍有進行高風險投資的情況，而美國該次經濟有機會出現的衰退，也多數將為小幅度的衰退。

港股方面，目前估值處於過去20年來低位，若能回到歷史中間位置大概28000點，相較現時水平有約30%的上升空間。長線來看，股票基金投資回報會高於債券或者其他基金。保證基金最為不推薦，因大部份該類基金只保證回本，而不保證回報，投資期也往往會長達兩年以上，相關收費也高於其他基金。

積金局在接受《香港01》查詢時表示，該局明白強積金計劃成員十分關注強積金的投資表現，但強積金乃跨越三、四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周 期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。