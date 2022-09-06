人行出手不足一日　人民幣續跌穿上日低　分析：無阻「破七」

人民幣兌美元今年至今貶值約8%，兩年來首度逼近「七算」之際，人行宣布下調外匯存款準備金2個百分點。市場認為人行出手，旨在避免人民幣貶值過急。不過，考慮到聯儲局年內進取加息下，美元指數已經急升至二十年來高位，在中美息差倒掛之下，分析相信人民幣仍然會繼續受壓。



人民銀行昨日（5日）下調外滙存款準備金率，為年內第二次，大行普遍認為，是釋放強烈維穩滙率訊號，未來一旦人民幣再急速貶值，相信人行可能在年底前再度下調外滙存準率。

參考由中國官方每日早上發布的中間價走勢，今早官方匯率未有回升，反而向下貶值，跌至6.9大關，是兩年來首次。（河南衛視）

官方價不升反跌 兩年來首觸6.9

從人民幣匯率走勢看到，在上日黃昏消息甫公布之時，離岸人民幣馬上跳升逾300個基點，至6.92附近。反映市場認為人行此舉，是要出手支撐人民幣匯率。渣打中國宏觀策略部主管劉潔指出，7月底止，銀行業有9,537億美元外滙存款，當準備金率降2個百分點，可向市場釋放約190億美元流動性，壓低在岸美元利率，以令人民幣滙價獲得支持。

然而，參考由中國官方每日早上發布的中間價走勢，今早官方匯率未有回升，反而向下貶值，跌至6.9大關，是兩年來首次。

中間價今早下跌，報6.9096兌一美元，創2020年8月25日以來最低，較上日中間價下調98點子。由於人民幣中間價是由中國外匯交易中心於每日銀行間外匯市場開盤前，向所有銀行間外匯市場做市商詢價，並將全部市商報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本，去掉最高和最低報價後，將剩餘做市商報價加權平均得到。因此，市場一直認為中間價的走勢，可以反映到人行官方對人民幣匯率的看法。

官方今次未有故意調高中間價，反而是容許中間價跌至6.9水平，似乎是突顯人民幣短線走勢仍舊會向下，人行的動作僅是避免人民幣下跌速度過急，而未有將跌勢180度扭轉。

人行真正在意非人民幣穿「七算」，反而更是貶值預期牽動的跨境資金流動。（中新社）

人行真正在意非「七算」

觀察今日人民幣表現，顯示人行出手後，人民幣貶值趨勢未變。無論是離岸或是在岸人民幣價格，皆一致跌穿上日低位。離岸人民幣匯率目前新報6.959，貼近6.96。在岸人民幣匯率新報6.9455，跌穿上日低位6.9435。

可以預期，人民幣跌穿「七算」，大勢似乎未被扭轉。人行的用意也似乎不在於捍衛「七算」。人行副行長劉國強昨日於國務院例行吹風會上的表述，「匯率的點位是測不準的，大家不要去賭某個點……我們有實力支撐，我覺得不會出事，也不允許出事」。真正令人行關注的，相信是貶值預期牽動的跨境資金流動。據國際金融協會（IIF）數據，外國投資者今年2月至7月連續6個月減持中國債券，並在第二季連續三個月增持中國股票後，於7月再次減持。

有香港「末日博士」之稱的羅家聰指出，不敢講長線美元已經升至終極高位，不過今一波的升勢，美元指數由約104、105水平起步，到近日升穿110，相信已經行得差不多。（資料圖片／余俊亮攝）

羅家聰：美元升勢似「過龍」

有「末日博士」之稱的經濟學家羅家聰接受訪問時指出，短期來看，人民幣對美元未必會跌穿「七算」，關鍵之一是人行的出手干預，此外，美元新一輪的升勢，似乎已經是「過左龍」（overshoot）。他解釋指，美元的強勢受到近日的股市商品拆倉潮所帶動，從而挾高美元，不過，現時已經差不多反映。

再者，歐洲央行本周加息，官員早已放風將一口氣加息四分之三厘機會大，因此從美歐息差的角度分析，歐元有機會收復失地，相對上美元升勢會受阻。

「不敢講長線美元已經升至終極高位，不過今一波的升勢，美元指數由約104、105水平起步，到近日升穿110，相信已經行得差不多」。羅家聰認為，美元指數要企穩在110以上水平繼續攀頂，並不是短時間會見到，中線來看人民幣仍然有機會破「七算」。

ING：上次降準未逆轉跌勢 月底料「破七」

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認爲，人行下調外匯存款準備金率，對遏制人民幣跌勢作用有限，因為今年上一輪降準，亦未見對人民幣走勢有長期影響；加上今輪人民幣弱勢受美元强勢及市場預期美聯儲局將進一步加息因素影響，相信人民幣兌美元將在本月底跌穿「七算」，預測第三季尾人民幣兌美元匯率為7.05。

彭藹嬈表示，今輪人民幣弱勢受美元强勢及市場預期美聯儲局將進一步加息因素影響。另外，之前一輪降準未見對人民幣走勢有長期影響。ING銀行預測第三季尾人民幣兌美元匯率為7.05。