曾售2億天價古董車　車行創辦人拆解值錢位　竟在於「一浸除」？

你有沒有想過為何有人在夏天揸一架沒有冷氣的古董車出街，卻依然如沐春風？在汽車數之不盡的今日，為何老爺車價格居高不下？收藏車經銷商Classicsracer創辦人姚雅智接受《香港01》專訪時表示，古董車有獨特的「體味」令人欲罷不能，甚至有人願意出價2億元購買，可謂有價有市。



古董車，又稱老爺車，儘管政府最新界定車齡達到30年或以上的車才算得上是老爺車。但記者眼前的這架老爺車，看上去卻一點都不「老」，墨綠色的光滑車身，再配以流線型的車面，復古中帶點時尚，令記者這位門外漢亦眼前一亮。

「Datsun Fairlady 240Z是1973年生產的跑車，至今已生產近半世紀，當年售價5萬元，現時已價值過百萬元，升值逾20倍！」收藏車經銷商Classicsracer創辦人姚雅智興奮地說。

雖然這輛古董車相當「靚仔」，但今時今日汽車生產普遍，Tesla等電動車價位亦只數十萬元左右，一架古董車索價過百萬，為何仍有價有市？

圖左為Datsun Fairlady 240Z，該款車現時價值過百萬元。（歐嘉樂攝）

古董車值錢在「一浸除」

對於古董車備受玩車一族喜愛，姚雅智笑稱，古董車沒有冷氣、駕駛較難，「開篷車露半個頭出嚟係乾爽，但下半身已經濕嗮！」繼續揸，純粹是情意結，「一架好車唔係話而家的科技追唔到，而係因為科技追到，但冇咗舊車浸除。」

所謂古董車「浸除」，姚雅智解釋道，即是坐入車中會聞到一陣獨特的味道，就如人有各自的「體味」，「好多人都唔知，每一間車廠在唔同的年代，車入面發出的氣味都係唔一樣。有啲閉起眼坐低，都會知道係咩車：『嗯，呢架係奔馳，呢架係寶馬』。」

「我唔知佢本來做出嚟，係擺咗香料係入面，定係當時的物料所發出，呢樣冇人解答到，但每架車都有『浸除』。譬如話一啲牌子都有特殊的香味，你去Zara，都會聞到Zara的香水味！」姚雅智若有所思地說。

姚雅智認為，古董車值錢在於其獨特的「體味」。（歐嘉樂攝）

古董跑車越撞越值錢？

然而純碎因為喜愛，並不能完全定義古董車價值所在。姚雅智透露，古董車的價格走勢多少可捉摸，「（通常）都係出廠後沉幾年，唔算新唔算舊的時候最尷尬，價格沉到谷底，即係平均頭10年跌價，到第10年至15年就係谷底，隨後逐漸反彈。」

話雖如此，不是所有車價都可反彈，世事終究離不開「物以罕為貴」。姚雅智稱，舊時汽車產量少，在數十年的歷史中，不少車會因事故被淘汰，「因為好容易買架新車代替，所以以前好興劏車，即係好多人撞爛架車又唔整，夾成爛鐵。」

他續稱，而跑車撞毀的機會較房車大，久而久之倖存者越來越少，故古董跑車較古董房車更值錢，「譬如以前生產10萬架，最後剩下5萬架，相對於而家生產100萬架的車是好少，好多人當作買個回憶。」

圖中為保時捷 968CS，姚雅智稱入貨價為20萬元，現時已升值至逾60萬元。（歐嘉樂攝）

問及姚雅智最大一單生意，他指曾賣出一架最貴的古董車是麥拿倫F1，該款車是1993年升產，原本市價為800萬元，而飾演憨豆先生的演員Rowan Atkinson也有一架，「Rowan Atkinson撞爛架車之後整好，再拎去蘇富比拍賣，拍到逾一億元，啲人就會覺得撞爛的車都咁值錢！」於是麥拿倫F1市價急升，最終姚雅智賣出了2億元。

但並非所有車留到最後都能成為贏家，車的性能亦是關鍵。姚雅智舉例指，稱自1963年演變至今的保時捷911，在跑車界是最可靠的一架，「假如在2019年將保時捷、法拉利兩架車同時入倉，今年再拎出嚟，第一架撻著的車應該係保時捷911。」他指，車行10年內賣出近300架保時捷911，該款車平均每年能升值8%，現價近200萬元。

復修一架古董車至少兩年

不過，姚雅智表示，由於港府推出新規，再加上環球經濟疲弱，古董車市場近來淡靜，幸好車與股票、虛擬貨幣等投資產品不同，他笑稱：「就算今日唔升值，你都仲有架車，就算到蝕個刻，你都冇咁心痛，起碼你享受咗過程！」

但若只將車視為投資項目，姚雅智則認為非常愚蠢，「用10萬元買股票，買隻勞力士都得，唔使租車位咁多洗費，除非你好鐘意車，而你又想將喜好變成投資項目。我好多客人唔係因為炒賣而賺錢，而係因為鐘意，而佢又咁啱揀中架好車。」

姚雅智表示，古董車花費多之外，亦更需要用家的關懷。（歐嘉樂攝）

姚雅智續稱，Morden（現代車）實用，對新手友好，假如只買古董車未必能享受到最大的樂趣，維修費用亦較現代車高，「因為車同人一樣，老咗就多嘢搞。我唔保證你每次出門口，都能到達目的地，不過咁都係古董車的一種樂趣。」

古董車花費多之外，亦更需要用家的關懷，姚雅智指，復修一架古董車至少需要兩年時間，甚至試過因為買不到零件整了八年。他感歎自己亦曾在復修古董車上吃虧，勸籲玩家寧願買貴車，亦好過買一架好平價、但復修無期的車，「我好記得係馬來西亞雲頂賭場，有人一輸錢，就會用車抵押，當時有架古董保時捷好平，100萬元的車只需要15萬元，表面上睇幾好，但之後復修費用超過一百萬，回本周期變相長咗好多。」

對於未來古董車的市場，姚雅智認為內地或成古董車最後歸屬。（歐嘉樂攝）

內地或成古董車最後歸屬

可見，保養得宜的汽車如古董般值錢，但姚雅智感歎道，古董車始終都是消耗品，有其「賞味期限」，「譬如一架1910年的車，我阿爺會鐘意，我老竇已經唔掂啦，我又點會知係咩。（呢架車）去到我老竇年代，價格升到好貴，但我老竇唔接，佢已經經歷了生老病死，最後只能去博物館。」

對於未來古董車的市場，姚雅智指，有一位來自瑞典、80歲的頂尖賽車手兼古董車收藏家，手頭上有一批價值不菲的保時捷，選擇經由他出售，「一架車都2億，他有10架！我問佢點解揀我，佢話『唔係揀你，我係揀你後面的市場』。」

「歐洲市場已經死咗，要玩的人都玩過，日本人又冇錢，美國都係炒賣為主，呢位收藏家話研究咗十幾年，究竟呢啲咁貴的車可以去邊？最後選擇內地，而最近內地市場的就係香港。」姚雅智稱。