ESG｜恒生林燕勝：今年綠色貸款料將翻倍　年尾推社會責任貸款

恒生銀行今年上半年綠色貸款及可持續表現掛鉤貸款（SLL）按年翻1.75倍至170億元，該行商業銀行業務總監林燕勝表示，下半年以來整體貸款市場，受累於內地疫情等因素影響而需求偏弱，但包括可再生能源等行業的綠色貸款需求仍屬強勁，預計恒生全年綠色貸款及SLL料按年仍能翻倍，表現佳於一般貸款。



恒生並擬在今年尾或明年初，推出全新社會責任貸款（Social Loan），爲企業對社會有意義的項目提供融資，項目包括基礎生活設施（如清潔飲用水、交通運輸、能源）、基本服務需求（如健康、教育、醫療等）、可負擔住宅、就業機會、食品安全和可持續食物系統、社會經濟發展和權利保障等，切合環境、社會及管治（ ESG）中S元素。



林燕勝表示，今年下半年以來整體貸款市場偏弱，但綠色貸款需求仍屬強勁。（鄭子峰攝）

綠色貸款增速料能繼續高於普通貸款

對於明年展望，他表示，考慮到美國加息持續、內地疫情反覆、宏觀經濟疲弱等，對於明年整體貸款市道看法較為保守，期望明年後能有所恢復，而當中綠色貸款及SLL增速料將繼續高於普通貸款。目前前者佔整體貸款比率仍為單位數字，預計該比率會逐步增加。

林燕勝看好本港綠色金融發展，預計相關需求預計會持續增長，原因包括全球關注氣候的趨勢下，政府及監管機構就企業的ESG表現加強監管及披露要求，投資者越趨看中可持續發展目標及措施，而香港可以成為綠色及可持續金融樞紐，支持內地綠色企業及項目。

恒生已將可持續發展元素納入營運及產品服務等多方面，協助企業客戶實現低碳轉型，目標包括在2030年或之前，在營運和供應鏈方面達到淨零碳排放，2050年或之前，將客戶融資項目達到淨零碳排放，並每年最少投放25%社區資源於應對氣候變化。

林燕勝表示，綠色貸款客戶對於企業有較長線和完整的規劃，管治質量較佳，壞帳率較一般貸款為低。（資料圖片）

綠色貸款壞賬率較一般貸款為低

關於綠色貸款及SLL的利息，林燕勝表示，會比一般貸款為略低，當中若SLL客戶達到預訂的可持續發展表現目標（KPI），更可獲得額外利率減免。而資金成本方面，作為資金來源之一的綠色存款，相關利率和一般定存沒有太大分別。不過，該類貸款客戶對於企業有較長線和完整的規劃，管治質量較佳，壞帳率較一般貸款為低。

目前恒生綠色金融及SLL客戶來源自多個行業，包括建造業、物業、製造業、農業、可再生能源及零售業等。當中針對綠色建築項目，在今年初推出相關融資計劃，為已取得認可綠色建築評級認證的項目提供綠色貸款。計劃推出至今，已批出27億元貸款。

林燕勝表示，恒生於去年成立可持續融資專責團隊，隨著相關貸款業務增長，會擴充團隊。（鄭子峰攝）

擬擴充綠色貸款人才團隊

至於綠色貸款及SLL客戶來源地，則主要以本港企業為主，另也有內地及東南亞企業。當中SLL業務規模較綠色貸款為大，前者主要滿足為大型企業中長線發展需求，而後者則以項目為基礎，各類型企業客戶均有。

在綠色貸款業務人才方面，林燕勝表示，會對前線員工包括客戶經理進行相關培訓，內容涵蓋香港及全球ESG發展趨勢，以及在各類型企業經營環境實踐ESG的可行及務實做法。另外，恒生於去年成立可持續融資專責團隊，專注為商業客戶開發可持續發展融資解決方案，包括綠色貸款及SLL條款等工作，隨著相關貸款業務增長，會擴充團隊。