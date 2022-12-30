借中醫專科疫市突圍　中港通關在即　位元堂︰冀帶動零售業真復甦

自新冠肺炎在2020年初大爆發後，本港近三年一直封關，零售業靠內循環「撐住」。其中，過往七成生意靠自由行來港掃蔘茸海味支持的位元堂（0897），疫下缺少了作為「大戶」的內地遊客，只能另闢蹊徑，力谷本地民生的中醫藥生意，變陣同樣取得成功。展望未來中港通關在即，位元堂執行董事鄧蕙敏認為可以為香港零售帶來正面影響，結束過往三年只靠「內循環」之路。



等了三年，中港終於有望通關！ 行政長官李家超日前稱，期望在明年1 月中旬前落實有序通關。

鄧蕙敏認為若消息屬實，無疑對香港零售業有直接幫助，她指出通關不單止正面幫助到一些遊客區門巿，還可以為整體巿場氣氛帶來正面影響，「當全香港各個階層都感受到經濟向好，零售巿道先係真正復甦。」

位元堂截至今年9月底止，中藥及保健食品產品業務收益不跌反升，按年錄得約11.1%增長。（夏家朗攝）

香港企業在疫情下，旅客接近「清零」，只能靠著內循環及政府補貼支持。根據政府統計處數據，2018年香港旅客人數逾6,500萬人次，2022年卻只有91,000人次。旅遊業無疑重創，零售業則靠著「內循環」支持，跌幅相對溫和。

資料顯示，2018年首十個月零售額達4,010億元，2022年首十個月零售額為2,868億元，跌幅約三成。細看中藥、藥物及化妝品銷情，2018年首十個月銷售達464億元，2022年首十個月銷售224億元，跌幅約五成。不過單看中藥銷售，跌幅約三成，與大市同步。

位元堂目前在香港有68間零售門店，並在中環、銅鑼灣及旺角開設三間中醫專科中心。截至2022年9月底止半年，該公司收益減少約7.6%至約6.06億元，主因是集團農產品交易市場管理及銷售物業銷售下降。期內，中藥及保健食品產品業務收益不跌反升，按年錄得約11.1%增長。

內地遊客來港，不時大手買入名貴藥材及蔘茸海味。（夏家朗攝）

料高價海味有所增長

以往香港零售業受惠自由行帶動，不少內地遊客來港都會大手買入名貴藥材及蔘茸海味。倘若開關，鄧蕙敏認為，情況繼續，「佢哋唔會喺內地買呢啲靚嘢，尤其是蟲草，佢會選擇喺香港有名譽嘅鋪頭買翻去內地。咁嗰啲單價其實高啲，你一兩蟲草都八千、一萬蚊！」鄧蕙敏補充，尤其是中成藥這個行業，估計在內地想買到同一種藥方、又有信心保證的中成藥，基本上很難找到替代品。

不過近年內地提倡簡約節儉之風，過往內地客動輒花費七位數，大手掃入高端藥材及海味的景況或不可復見。鄧蕙敏亦預計，奢侈品的巿場 ，包括名貴藥材、名貴海味等，未必會回復到2018年前的水平，但相比疫情間只有本地巿場的情況，高價海味巿場一定有所增長。

但她笑言，位元堂作為中成藥生產商，相比起單純的海味店更有優勢。一方面憧憬通關能帶來跨境旅客及水貨客支持營業額，另一方面亦有助紓緩原材料供應鏈問題。「即使人流尚未完全打通，單單係物流通關，已經可以減省營運壓力。」

鄧蕙敏指轉型很艱辛，但預計今年的生意額，可以重回疫情前水平。（夏家朗攝）

轉攻民生地區救生意

過往三年自由行絕跡，位元堂轉型專攻民生地區銷售中成藥、食品及保健品，力補遊客生意下滑的缺口，料通關後可以結束單靠內循環的景況。鄧蕙敏坦言轉型很艱辛，「自由行生意額大過我哋本地市場好多！不過截至今日為止，我會話我哋轉型成功，因為我哋預計今年嘅生意額，可以去翻疫情前嘅水平。」

原來，在疫情高峰期下為捕捉客戶對中成藥及保健品的需求，位元堂力推中醫服務，設視像問診新服務，與門診同步進行。「客人喺網畀曬啲資料就可以同我中醫師視像問診，我哋仲有埋一站式嘅煎藥同送藥服務。」

鄧惠敏憶述道，當時西醫診所有段時間沒有開業，部份沒有發燒的客人「突破」位元堂的「防線」，到了診症室才告訴中醫師疑似「中招」，位元堂竟然也「照單全收」。「佢入到嚟醫生房先講有機會確診，佢入得嚟，我哋中醫師都希望做到醫者父母心！不過我哋好專業同好保護中醫師，有隔板同戴上保護裝備，希望盡量幫到客人之餘，亦能保障中醫師。」

鄧蕙敏察覺到中醫會診的商機後，毫不猶豫將三間門市轉型做中醫專科中心。（夏家朗攝）

疫市拓展中醫業務

在疫情高峰期，位元堂的中醫視像會診及門診的診症數量合計增加了五成。在察覺到中醫會診的商機後，鄧蕙敏毫不猶豫將三間門市轉型，主打中醫專科服務。「呢個概念類似西醫嘅專科，因為中醫係一直冇專科嘅概念，而家呢三間就會行專科，針對香港人比較多問題嘅毛病，提供中西合璧嘅服務。」

目前位元堂擁有的中醫師團隊超過80人，成為集團其中一個盈利增長動力。「中醫服務亦帶挈咗好多保健品，以前平均年齡層55歲以上，我哋希望將嗰個年齡層轉咗去35歲以上。香港人壓力大，好多人都有健康問題，好多都會搵保健品去做日常保健。」

在疫市下變陣取得成功，位元堂逆市擴充。「我哋大概多咗十幾間鋪頭，而家香港有超過70間店舖，多咗好多本地民生舖同中醫堂。」也算是「早著先機」，為未來通關做好準備。

為了推動品牌年輕化，鄧蕙敏發展育嬰及寵物保健產品。（夏家朗攝）

谷育嬰及寵物保健品 針對年輕客

位元堂另外兩個年輕化的動力來自育嬰產品及寵物保健品，兩款產品的目標客群都是年輕女士。鄧蕙敏透露，不少媽媽在小朋友生病時都想嘗試中醫治療，「有時小朋友有痰，唔想佢食西藥，就會食猴棗散，等佢轉過頭可以自己吐出嚟。」

至於寵物保健這個新業務，經過兩年研發終在2020年面世。事緣不少年輕客人到店的時候都問店員，自己服用的保健品可否給寵物食用，故位元堂招募了中獸醫團隊研發中式寵物保健品，按照不同狗貓的需求和年齡來研製，更特地按香港氣候去調整。「有啲狗仔皮膚唔好啦，香港潮濕，瞓地板令狗仔皮膚唔好，中醫師就研發皮膚配方，甚至皮膚外用產品。」

事實上，寵物草本保健品在國外流行多年，但由中獸醫研發配方，位元堂是香港第一間。儘管現時寵物保健品銷售佔比不高，但鄧蕙敏看好其發展潛力，料亦是品牌年輕化重要一步。