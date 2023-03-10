港府推動虛擬資產　Web3.0企業踴躍赴港考察：冀增政策配套

港府去年底公布《香港虛擬資產發展政策宣言》，旨在吸引全球虛擬資產行業到港發展。有外媒報道，一些原本遍布在新加坡、東南亞等地的加密貨幣交易所，正在籌備在港開設分公司，甚至移師香港。隨著香港通關，今個月本港將有多場有關web3.0的發展研討會，以及路演（roadshow）密鑼緊鼓舉辦。同時，有企業已經組成考察團來港到訪多個政府官方機構，探索發展機會。有企業代表表示，期望本港對虛擬資產的審批程序能夠簡化，增加對企業的吸引力。



今年預算案預留 30 億拓科技基建

今屆政府在最新一份財政預算案，表明加強本港人工智能、量子科技等領域的競爭力。財政司司長陳茂波提到，預留30億元推動相關建設，引進人才及科研團隊等。另外，將撥款 5,000萬元加強推廣香港第三代互聯網（Web3）的發展。虛擬資產是 Web3 生態圈的重點之一，政府將會成立虛擬資產發展負責小組，成員由決策局、金融監管機構及虛擬資產市場人士組成，負責向政府提交就行業可持續及負責發展的建議。

隨著香港通關，有企業已經組成考察團來港到訪多個政府官方機構，了解本港政府對虛擬資產發展的決心及政策配套，研究在本港成立公司及集資發展的機會。

財爺陳茂波在《財政預算案》預留 30 億元推動相關建設，引進人才及科研團隊。（盧翊銘攝）

2020年新加坡落實監管加密幣法規 起步較早

不過，環顧加密貨幣在亞洲發展，香港今次的起步較新加坡的進度落後。新加坡早在2020年，表明鼓勵企業發展虛擬資產，並落實立法監管。根據新加坡金融管理局「付款服務法令」（Payment Service Act），所有在新加坡從事付款活動的公司，都須向有關當局申請執照。除了與國際投行摩根大通合作推出基金代幣化，還放寬了零售交易。

對於本港在去年底公布香港虛擬資產發展的政策宣言，在推動虛擬資產發展時，是否落後於亞洲區內其他競爭者?有企業認為，香港政府對虛擬資產發展的取態，的確和以前大有不同。數年前港府不大積極支持虛擬資產的發展，是直至去年底，態度才明顯有所轉變，變得更為開放。認為比較政策支持上，現時是較新加坡落後，不過期望未來能夠簡化審批程序，可以後發先至。

從事跨境支付及貨幣信息服務的企業認為，香港是全球最大的人民幣離岸中心，因此，當政府開始鼓勵虛擬貨幣發展時，公司期望來港拓展業務。 (Photo by China Photos/Getty Images)

跨境支付商看好港人民幣離岸優勢

外匯金融創新服務的互聯網平台極簡集團的負責人指出，公司從事跨境支付及貨幣信息服務等，旗下有極簡速匯、極簡錢包、極簡貨幣等多個品牌。他表示，隨考察團到訪投資推廣署及其他官方機構，認為本港政府今次是有決心推動虛擬資產的發展。該公司本身是有營運人民幣穩定幣業務，認為香港是全球最大的人民幣離岸中心，因此，當政府開始鼓勵虛擬貨幣發展時，公司期望來港拓展業務。

他又指出，在虛擬貨幣發展方面，香港的起步較區內其他地方遲，希望未來能夠後發先至。

MetaTdex 資本運營部副總裁楊敬然指出，公司期望打通股票投資及虛擬貨幣圈，今次來香港，是希望深入了解在香港如何能夠發展虛擬貨幣，包括研究將將股票代幣化。（AP）

加密貨幣交易所有意赴港上市

MetaTdex 資本運營部副總裁楊敬然指出，公司期望打通股票投資及虛擬貨幣圈，今次來香港，是希望深入了解在香港如何能夠發展虛擬貨幣，包括研究將股票代幣化；Web3 與金融機構在當地區塊鏈的合作前景，以及申領牌照程序，包括現時在香港從事相關業務，需要申領的金融及資產牌照。

MetaTdex是一間總部位於杜拜的去中心化加密貨幣交易所，已獲得美國MSB數字交易牌照和迪拜DMCC交易所牌照，合規開展全球業務。楊氏透露，公司擁有超過30萬交易用戶，日交易量超3,500萬美金。用戶遍佈全球53個國家，當中中國用戶佔比超過50%。

對於在本港集資方面，楊氏表示，有意在本港IPO上市，正在研究有關港交所放寬科技企業上市要求的條件。港交所早前公布，正就降低特專科技公司的上市門檻，進行研究諮詢，以便具備發展及投資潛力但尚未滿足現行香港主板上市要求的新興科技公司，赴港上市。

多間企業已經組成考察團來港，到訪多個政府官方機構，探索虛擬資產發展機會。(訪者提供)

楊氏又指，有意在本港設立辦公室，「相信本港的辦公室，將會是主要負責技術開發相關的工作」，希望能夠進駐科學園或是數碼港。

一間去中心化AI數據服務商MarkerDAO的CPO Daksh Joshi指出，比較亞洲區內的其他地點如杜拜及新加坡，認為香港是一個合適的選址，認為在本港發展業務，有助接觸到中國巨大市場。

該公司的亞太區負責人周先生指出，早於5、6年前已經到過香港，考慮發展數字貨幣業務。不過當時香港的數字貨幣生態圈尚未成熟，未成氣候，因而選擇到北京發展。現在樂見香港政府對數字貨幣生態圈抱更加開放的態度，較北京及上海更加適合創業及發展人工智能業務，認為現在是合適的時機，再赴香港發展業務。

從事NFT發⾏及廣告傳播的初創企業喜鵲（PicaPica）管理層Rebecca指出，公司為有影響力的KOL、自由職業者和企業品牌，發行品牌、廣告、會員卡專屬NFT。今次來港後，相信今次政府「並不是隨口說說，而是有意致力發展虛擬資產發展。同時感受到推動的效率很高」。