虛擬資產一年吸金逾百億　業界料發牌制出爐初期　只准買大型虛幣

虛擬資產、Web 3（第三代互聯網，又被稱為Web 3.0）今年成特首及一眾財金官員介紹本港金融發展新方向時必提的關鍵詞。翻查數據顯示，原來一年間虛擬資產在港的「吸金」規模已經達百億元，按年大升逾120倍！面對市值急速膨漲，港府將在今年六月引入虛擬資產服務提供者發牌制度。有虛幣發行商接受《香港01》專訪時表示，相信發牌制度有助確立市場信心，料初期會准許散戶買賣大型虛幣。



港加密對沖基金經理人數 全球第三

據證監會的資料，2021 年投資者經海外平台買入的虛擬資產基金達到100億元，比 2020 年的800萬元，膨漲速度驚人。俗語「有錢的地方就有人」，原來在本港金融業中，負責加密對沖基金的人數在全球已經排名季軍。

據普華永道(PwC)《2022 年第四屆全球加密對沖基金年度報告 》，就加密資產投資團隊的所處地點而言， 2021 年香港擁有全球 6%的加密對沖基金經理，在基金管理人的數量上名列第三，僅次於美國和英國（分別佔30%和10%）。

翻查數據顯示，原來一年間虛擬資產在港的「吸金」規模已經達百億元，按年大升逾120倍！（Getty）

以往港府對於虛擬資產行業的取態，一直被認為是不愠不火。直至去年底才公布《香港虛擬資產發展政策宣言》，認同分布式分類帳技術（DLT）和Web 3有潛力成為金融和商業的未來，銳意發展虛擬資產行業及生態系統。虛擬資產業界也開始覺得，港府的立場轉趨開放，有決心吸引全球虛擬資產行業到港發展。

「去中心化」特性 助避開中美政治衝擊

發行虛擬代幣「$MASK」的Web 3公司Mask Network 創始人Suji Yan接受專訪時指出，自從去年底港府的政策宣言，加上今年來港府以及中港金融科技公司，密集舉行Web 3大型峰會，皆鼓勵行業創新，「香港作為一個金融城市，相信港府以及立法會議員已經諗清楚，有決心推動本港的虛擬資產業再進一步。」

Mask Network 創始人Suji Yan﹙左﹚接受專訪時指出，相信港府以及立法會議員有決心推動本港的虛擬資產業再進一步。(盧翊銘攝)

的確，在資金、人才及政策三方面配合推動下，虛擬資產業界正摩拳擦掌準備在港發展。財經事務及庫務局局長許正宇指出，年初已收到超過80間與虛擬資產相關的內地和外國公司表示，有意在香港設立辦事處。企業種類包括虛擬資產交易所、區塊鏈基礎設施公司、區塊鏈網絡安全公司、虛擬貨幣錢包和支付公司，以及其他構建Web 3生態系統的項目。

Suji Yan認為本港發展虛擬資產業可謂適逢其時，包括政治因素。他解釋，宏觀環境下現時中美兩國的經貿衝突升級，很多傳統的科網股、電訊業及半導體都受到不同形式的制裁。不過，虛擬資產業在現時的衝突中，能夠有特別的角色及位置，因為這個產業的特點是「去中心化」，可突破地域限制，因此受到的地緣政治沖擊會較為有限。

Suji Yan認為，虛擬資產業在現時中美衝突中，能夠有特別的角色及位置。(資料圖片)

料早期傾向容許大市值虛幣買賣

虛擬資產產業急速發展，業界樂見，惟監管條例亦需與時並進。對虛擬資產的監管，財經事務及庫務局副局長陳浩濂指出，思路是為市場提供 適切、合符比例的監管，以釋放Web 3、虛擬資產以及其他技術的潛力，讓它們可以提高不同環節、不同層面的經濟、金融以及其他商貿活動的效率和透明度，讓投資者和市民都受惠。在制訂監管細節時，將採取「相同活動、相同風險、相同監管」的原則，確保虛擬資產在蓬勃發展的同時，不會在金融穩定、投資者保障、監管不當資金活動等方面造成風險缺口。

最新進展將是政府對虛擬資產服務提供商的發牌制度，將探討允許散戶投資者交易加密貨幣，一改目前做法，即只有資產至少 800 萬港元（約 102 萬美元）的專業投資者，才可在持牌交易平台上進行加密貨幣交易。證監會行政總裁梁鳳儀接受媒體訪問時提到，政策的諮詢在3月結束，期間一共收到逾150個回應，大多非常全面。證監會正密切審視回覆，目標5月公布諮詢總結及最終框架。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指出，制訂虛擬資產監管細節時，將採取「相同活動、相同風險、相同監管」的原則。 (資料圖片)

監管機構正就散戶的投資範圍、可以購買的資產種類及金額上限進行諮詢。Mask Network的CFO林德偉認為，「相信早期監管機構會傾向容許買賣大型的虛擬幣，例如比特幣(BTC)及以太幣(ETH)，其後才會將投資範疇逐步擴展至其他市值規模也高的虛幣。」

港銀率先部署 眾安推貨幣兌換

行業要持續發展，需要看市場資金的投入，當中銀行業的取態亦為關鍵。儘管與幾年前相比，香港銀行業對加密貨幣領域的態度更加開放，但由於嚴格的認識客戶（KYC）、反洗錢（AML） 規範，銀行在與加密貨幣公司建立適當的銀行關係、以滿足存錢及薪資帳戶等基本需求方面，也面臨困難。

不過，香港金管局及證監會表明，研究如何協助加密貨幣公司開設銀行帳戶。上月金管局

聯同證監會與約20間虛擬資產公司，舉行圓桌會議。同時已向銀行發出指引，表明沒有任何法律或監管要求，禁止在香港經營的銀行向虛擬資產相關機構提供銀行服務。局方的指引是：「銀行須秉持「風險為本」的原則進行客戶盡職審查，避免不必要的程序，亦不應「一刀切」拒絕開戶申請。」



另外，有消息指中資銀行在港分行擬向虛擬資產商提供銀行服務，料為虛擬資產交易在內地被禁後，表態支持本港發展虛擬資產的行動。

虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）落實推動加密貨幣和法定貨幣之間的轉移，為本港數位資產行業提供銀行帳戶服務。（資料圖片）

Suji 指出，的確有些本港銀行和他們聯繫，認為傳統金融機構、銀行對虛擬資產的興趣愈來愈大，「特別是Virtual Bank，他們對虛擬貨幣的接受及認可度最高。」

早前虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）落實推動加密貨幣和法定貨幣之間的轉移，為本港數位資產行業提供銀行帳戶服務。ZA Bank 行政總裁（CEO）姚文松（Ronald Iu）指出，將通過持牌交易所，提供加密貨幣與法定貨幣之間的兌換服務。允許他們在交易所存入加密貨幣後，以港幣、人民幣和美元取款。這種商業模式正與數字資產金融服務的 HashKey、OSL 合作當中，目前為止，只有這兩家公司在香港獲得虛擬資產行業牌照。