從投行轉攻虛擬資產　 Web3企業CFO：冀成新打工皇帝｜專訪

Web 3（第三代互聯網、也被稱為Web 3.0）時代來臨，監管機構數據顯示，虛擬資產發展急速，在港「吸金」規模已增至逾百億元，也引來不少專才加入。Web 3企業Mask Network的CFO林德偉接受《香港01》專訪時指出，從以往家族辦公室（Family Office）及國際投行的工作，「轉換跑道」走進虛擬資產企業，信念源於要成為第二個打工皇帝——騰訊（0700）的劉熾平。



網絡經濟走入主打「去中心化」Web 3.0的時代，演化過程中，相信將誕生規模直逼美國Amazon、Facebook、中國騰訊及阿里巴巴等的新一代網絡龍頭。（資料圖片）

林德偉畢業於牛津大學，遊走金融圈多年，以往曾經任職高盛等歐美投行、後走入家族辦公室，為身家億萬富豪管理財富。談及為何會「轉換跑道」，加入虛擬資產企業，他指出，認為Web 3是未來世界大趨勢，各地富有投資者都佈局虛擬資產，而且眼見港府對虛擬資產發展的態度，與以往有180度的轉變，「相信香港會是全中國最適合發展虛擬資產之地。」

事實上，網絡經濟正由以「社交平台」為代表的Web2，走入主打「去中心化」Web 3的時代，演化過程中，相信將誕生規模直逼美國Amazon、Facebook、中國騰訊﹙0700﹚及阿里巴巴﹙9988﹚等的新一代網絡龍頭，林德偉認為當中商機無限。

FTX創辦人「薯條哥」SBF在1月3日現身紐約曼哈頓法院，就涉嫌詐騙等罪名出庭應訊。林德偉認為，經過FTX破產事件，突顯了金融監管需要有效而且具針對性有力。（Reuters）

吸取FTX破產經驗 監管要強而有效

然而，一般普羅大眾的看法，卻大相逕庭。特別是經驗去年虛擬貨幣平台「爆煲」，全球第二大加密貨幣交易所FTX破產重組，風波引發加密貨幣債值暴跌，更令市民擔心虛擬貨幣的安全性及持續性。

林德偉則認為，虛擬資產業的發展過程中，一定會出現汰弱留強，亦承認很多人認為虛擬資產等概念難以理解。他認為，經過FTX破產事件，突顯了金融監管需要有效而且具針對性有力。他指出，新加坡對加密貨幣的態度以往一直較開放，不過，在FTX破產一事中，主權基金淡馬錫控股（Temasek Holdings）亦要損手，要全面減記其對 FTX 的 2.75 億美元投資。因此，認為港府對虛擬資產的監管要按步就班，不宜操之過急，以免步新加坡的後塵。

但同時，他認為不要低估虛擬資產的發展潛力，正如今時今日市值萬億的騰訊，在二十年前，當時只是以即時通訊軟件QQ 起家，而且行業特性未能獲市場廣泛理解。

「其實初時好多人都唔明白騰訊，QQ一直都是免費，間公司點解會賺錢？」不過，騰訊憑藉社交平台起步，時至今日，已經成為港股的科網股的一哥，壟斷遊戲、社交、支付等新經濟領域，業務發展非當初能預計。

騰訊總裁劉熾平早年亦是在投行高盛任職，在2004年參與了騰訊申請IPO上市的關鍵時刻，早人一步理解到騰訊的潛力無限。（視覺中國）

冀成第二個騰訊劉熾平

行業前景充滿期盼，林德偉在工作期間結識了Mask Network的創始人Suji，對虛擬資產、社交平台未來發展的理念及發展方向一拍即合，毅然在今年加入Mask Network。他笑指：「期望自己能夠成為第二個騰訊劉熾平（Martin Lau）」。

劉熾平成為「打工皇帝」的職場發跡故事，其實也全賴早年慧眼識新星，把握到騰訊在WEB 2時代的稱霸的時機。他當初亦是在投行高盛任職，在2004年參與了騰訊申請IPO上市的關鍵時刻，早人一步理解到騰訊的潛力無限，而他自身的才能，亦獲得騰訊創辦人馬化騰的賞識，誠邀加盟，才造就日後平步青雲，年薪以億元起計，獲稱為新一代「打工皇帝」。

眼下來到WEB 3時代，不少傳統投行人才加入逐鹿中原，作為其中一員，林德偉認為，「WEB 3是一種革命性的創新。」

現時Mask Network發行的虛擬代幣 $MASK，已經與BNB (幣安幣) 、狗狗幣（DOGE）並列構成幣安Bluebird指數。（美聯社）

他認為，現在是新一個網絡世代的誕生，WEB 3時代「去中心化」下，各式各樣產業，都會有新的領軍企業登場，指出：「現時在遊戲行業已經有The Sandbox；不過在社交媒體行業則尚未有新龍頭，期望能夠成為WEB 3領域的騰訊。」現時Mask Network主打社交網絡，是要將 Web3 的安全性與隱私引入 Twitter 或 Facebook 等傳統社交平台的門戶，項目包括為 Twitter 平台提供 Web3 插件功能，公司發行的虛擬代幣 $MASK，已經與BNB (幣安幣) 、狗狗幣（DOGE）並列構成幣安Bluebird指數。