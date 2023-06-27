新世界沽新創建套220億　專家︰算是「肥雞餐」　惟無貨不宜進場

鄭家純家族持有的周大福企業出手，宣布以每股9.15元全購新創建（0659）股份，較該股停牌前7.99元溢價14.5%。今次要約，周大福企業主要為買入新世界（0017）手上約六成新創建股份，一躍成為後者大股東。



今次要約價9.15元，較新創建去年底未經審核綜合資產淨值10.15元折讓約9.9%。對於新世界股東而言，是否「賣得過」？要約通過的機會又有多大？專家表示，是次作價合理，新世界股東或傾向通過要約，惟無貨的投資者不宜進場。



新世界近年負債率上升，截至去年底淨負債對總權益比率為46.9%，較對上財年底的43.2%上升3.7個百分點；若計及474.4億元永續債，淨負債率則升至約八成水平，上升5.7個百分點。

面對加息周期，管理層在業績報告中稱不考慮供股或任何股權融資選項，但提到將就各業務進行策略性檢討，透過企業行動提升股東回報。

鄭家純家族持有的周大福企業出手，宣布以每股9.15元全購新創建（0659）股份。（資料圖片）

派特息後餘近180億現金 新世界負債率降5個百分點

話音剛落，即傳出沽售新創建的消息。目前，同由周大福企業控股的新世界發展，持有23.8億股新創建股份，佔新創建已發行股本的60.88%。以此計算，新世界發展出售股份將可獲得217.82億元現金收入。

新世界預計，交易所得中，40億元用於派發特別股息，餘下資金將用於償還現有借款，以及作為新世界發展集團的一般營運資金。換言之，扣除特息後，新世界仍可因交易獲得近180億元現金，令財政狀況大幅改善。

新世界指，完成交易後，未計派息，淨資產負債比率（按綜合淨債務對總權益比率計量 ）應會由約47%降至約42%。

新世界發展出售新創建股份將可獲得217.82億元現金收入。（資料圖片）

大行：新創建貢獻「利潤」 需時抵銷

不過，此舉是否會影響新世界未來收入？翻看新創建業績，疫情前表現不俗，股東應佔溢利可錄得數十億元，近年雖受疫情拖累，但仍可獲得逾10億至15億元純利。

新創建近年純利表現。

對於周大福企業擬全購新創建，富瑞發表研報指，新世界未來利潤或面對挑戰。新創建於2023財年上半年，經營溢利約等於新世界同期經營溢利29%，股息比例則等於約62%。

富瑞預期，是次交易有助新世界淨負債比率錄單位數字百分點下跌，但現金狀況亦一定程度上受較低負債率的新創建被全購所抵銷。不過，交易仍有助新世界現金流增強，再融資彈性增加。

該行對新世界來自新創建利潤及股息損失看法謹慎，因需時以剩餘業務抵銷。雖預期特別息有助推動新世界股價，但因長期盈利前景不確定性，維持「持有」評級，予目標價23元。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑稱，未持有新世界及新創建的投資者不宜進場。（資料圖片）

溫傑料股東傾向通過要約 惟投資者不宜進場

凱基亞洲投資策略部主管溫傑則表示，由於近年加息環境，新世界在高負債比率的情況下，利息成本高，周大福企業提出的要約價9.15元雖然不算闊綽，甚至較截至去年底的新創建未經審核綜合資產淨值10.15元折讓約9.9%，但相較新創建停牌前7.99元價格確實溢價14.5%，他直言「抵唔抵賣視乎你點睇」。

溫傑又指，新創建2022年純利為逾十億元，疫情前表現更好，但未來仍屬於未知之數，何況新世界佔新創建已發行股本的60.88%，即是「落袋」可能只有約6至8億元，現時可以一次獲得未來十年的利潤，算得上是「肥雞餐」。對於新世界股東而言，可以獲得一筆利息﹙每股1.59元﹚，相信會傾向同意通過是次要約。

全購消息公布後，新世界今日﹙27日﹚曾急升一成，惟收市僅升0.8%，而新創建則升11.4%至8.9元，較要約價只有不足3%的折讓。不過，他指出，要約最終能否通過仍存在變數，觀乎新創建目前股價仍未升至要約價，未持有新世界及新創建的投資者不宜進場，而持有兩者的股東可以待價而沽。

被問及要約通過後，對新創建的影響，溫傑稱，公司的未來取決於管理層，以及經營環境，即使新創建的股東變更，仍不會有太大變化。